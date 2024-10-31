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Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 31.10.2024
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Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Над Крымом отработала ПВО
Российской ПВО уничтожены украинские беспилотники над территорией Крыма, а также над Брянской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российской ПВО уничтожены украинские беспилотники над территорией Крыма, а также над Брянской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Отмечается, что попытка атаки была предпринята киевскими боевиками в период с 20:10 до 20:30 в четверг.Накануне вечером украинские дроны были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Белгородской и Курской областей.29 октября в акватории Черного моря и в небе над сухопутной территорией России сбили семь беспилотников. Позже еще один украинский БПЛА удалось уничтожить в Черном море у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем
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РИА Новости Крым
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новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом сбит украинский беспилотник

21:13 31.10.2024 (обновлено: 21:24 31.10.2024)
 
© Пресс-служба концерна "Калашников" / Перейти в фотобанкПВО
ПВО
© Пресс-служба концерна "Калашников"
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российской ПВО уничтожены украинские беспилотники над территорией Крыма, а также над Брянской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.
Отмечается, что попытка атаки была предпринята киевскими боевиками в период с 20:10 до 20:30 в четверг.
"Дежурными средствами ПВО два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Курской области, два – над территорией Брянской области, один – над территорией Республики Крым", – сказано в сообщении оборонного ведомства.
Накануне вечером украинские дроны были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Белгородской и Курской областей.
29 октября в акватории Черного моря и в небе над сухопутной территорией России сбили семь беспилотников. Позже еще один украинский БПЛА удалось уничтожить в Черном море у берегов Крыма.
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