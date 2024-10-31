https://crimea.ria.ru/20241031/nad-krymom-otrabotala-pvo-1141520188.html

Над Крымом отработала ПВО

Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 31.10.2024

Над Крымом отработала ПВО

Российской ПВО уничтожены украинские беспилотники над территорией Крыма, а также над Брянской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2024

2024-10-31T21:13

2024-10-31T21:13

2024-10-31T21:24

новости крыма

срочные новости крыма

крым

безопасность республики крым и севастополя

пво

вооруженные силы россии

беспилотник (бпла, дрон)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российской ПВО уничтожены украинские беспилотники над территорией Крыма, а также над Брянской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Отмечается, что попытка атаки была предпринята киевскими боевиками в период с 20:10 до 20:30 в четверг.Накануне вечером украинские дроны были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Белгородской и Курской областей.29 октября в акватории Черного моря и в небе над сухопутной территорией России сбили семь беспилотников. Позже еще один украинский БПЛА удалось уничтожить в Черном море у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)