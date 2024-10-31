https://crimea.ria.ru/20241031/nad-krymom-otrabotala-pvo-1141520188.html
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом отработала ПВО - РИА Новости Крым, 31.10.2024
Над Крымом отработала ПВО
Российской ПВО уничтожены украинские беспилотники над территорией Крыма, а также над Брянской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ. РИА Новости Крым, 31.10.2024
2024-10-31T21:13
2024-10-31T21:13
2024-10-31T21:24
новости крыма
срочные новости крыма
крым
безопасность республики крым и севастополя
пво
вооруженные силы россии
беспилотник (бпла, дрон)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_95:110:591:389_1920x0_80_0_0_a42ac8ee141d9a7b244933d73070b1bd.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт – РИА Новости Крым. Российской ПВО уничтожены украинские беспилотники над территорией Крыма, а также над Брянской и Курской областями. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Отмечается, что попытка атаки была предпринята киевскими боевиками в период с 20:10 до 20:30 в четверг.Накануне вечером украинские дроны были ликвидированы над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Белгородской и Курской областей.29 октября в акватории Черного моря и в небе над сухопутной территорией России сбили семь беспилотников. Позже еще один украинский БПЛА удалось уничтожить в Черном море у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/1f/1141520286_195:90:594:389_1920x0_80_0_0_99c9c95c17c5100766be722adbe443fd.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости крыма, срочные новости крыма, крым, безопасность республики крым и севастополя, пво, вооруженные силы россии, беспилотник (бпла, дрон)
Над Крымом отработала ПВО
Над Крымом сбит украинский беспилотник
21:13 31.10.2024 (обновлено: 21:24 31.10.2024)