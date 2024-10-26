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ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России
ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России - РИА Новости Крым, 26.10.2024
ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России
Семнадцать украинских беспилотников уничтожено за ночь в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T10:15
2024-10-26T10:15
2024-10-26T10:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Семнадцать украинских беспилотников уничтожено за ночь в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самой массированной атаке беспилотников подверглась Брянская область.О ночных атаках ВСУ на Брянскую область глава региона Александр Богомаз сообщал дважды: в час ночи и в шесть утра, когда были уничтожены шесть и два БПЛА, соответственно. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в течение суток ВСУ атаковали семь районов, ранены трое мирных жителей, повреждены десятки частных домов и автомобилей, ряд коммерческих объектов и коммунальная инфраструктура.По слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова, ВСУ усилили давление на приграничные регионы, и "Орловщина практически ежедневно становится целью вражеских атак".Отбой опасности по БПЛА в Курской области, по сообщению губернатора Алексея Смирнова, также был объявлен только к утру. Накануне вражеские дроны атаковали автомобили в Курской области, в результате чего получили ранения двое местных жителей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника Три беспилотника сбиты над Черным морем Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины
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новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, происшествия, министерство обороны рф
ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России
ПВО России уничтожили за ночь 17 беспилотников ВСУ над четырьмя областями РФ – Минобороны
10:15 26.10.2024 (обновлено: 10:25 26.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Семнадцать украинских беспилотников уничтожено за ночь в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самой массированной атаке беспилотников подверглась Брянская область.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены… восемь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Курской и два – над территорией Орловской области", – сообщили в ведомстве.
О ночных атаках ВСУ на Брянскую область глава региона Александр Богомаз сообщал дважды: в час ночи и в шесть утра, когда были уничтожены шесть и два БПЛА, соответственно. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в течение суток ВСУ атаковали семь районов, ранены трое мирных жителей, повреждены десятки частных домов и автомобилей, ряд коммерческих объектов и коммунальная инфраструктура.
По слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова, ВСУ усилили давление на приграничные регионы, и "Орловщина практически ежедневно становится целью вражеских атак".
Отбой опасности по БПЛА в Курской области, по сообщению губернатора Алексея Смирнова, также был объявлен только к утру. Накануне вражеские дроны атаковали
автомобили в Курской области, в результате чего получили ранения двое местных жителей.
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