Рейтинг@Mail.ru
ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241026/vsu-atakovali-bespilotnikami-chetyre-oblasti-rossii-1141364668.html
ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России
ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России - РИА Новости Крым, 26.10.2024
ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России
Семнадцать украинских беспилотников уничтожено за ночь в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T10:15
2024-10-26T10:25
новости
обстрелы всу
всу (вооруженные силы украины)
россия
происшествия
министерство обороны рф
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/13/1141207678_0:0:1239:697_1920x0_80_0_0_01f21caada53847b45a2bf68aaf62353.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Семнадцать украинских беспилотников уничтожено за ночь в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.Самой массированной атаке беспилотников подверглась Брянская область.О ночных атаках ВСУ на Брянскую область глава региона Александр Богомаз сообщал дважды: в час ночи и в шесть утра, когда были уничтожены шесть и два БПЛА, соответственно. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в течение суток ВСУ атаковали семь районов, ранены трое мирных жителей, повреждены десятки частных домов и автомобилей, ряд коммерческих объектов и коммунальная инфраструктура.По слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова, ВСУ усилили давление на приграничные регионы, и "Орловщина практически ежедневно становится целью вражеских атак".Отбой опасности по БПЛА в Курской области, по сообщению губернатора Алексея Смирнова, также был объявлен только к утру. Накануне вражеские дроны атаковали автомобили в Курской области, в результате чего получили ранения двое местных жителей.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника Три беспилотника сбиты над Черным морем Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/13/1141207678_72:0:1000:696_1920x0_80_0_0_27c89c0433a975727ef89922cd1ab930.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости, обстрелы всу, всу (вооруженные силы украины), россия, происшествия, министерство обороны рф
ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России

ПВО России уничтожили за ночь 17 беспилотников ВСУ над четырьмя областями РФ – Минобороны

10:15 26.10.2024 (обновлено: 10:25 26.10.2024)
 
© Telegram Владимир ЗеленскийБоевики ВСУ
Боевики ВСУ
© Telegram Владимир Зеленский
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Семнадцать украинских беспилотников уничтожено за ночь в небе над четырьмя регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
Самой массированной атаке беспилотников подверглась Брянская область.
"Дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены… восемь БПЛА – над территорией Брянской области, четыре – над территорией Белгородской, три – над территорией Курской и два – над территорией Орловской области", – сообщили в ведомстве.
О ночных атаках ВСУ на Брянскую область глава региона Александр Богомаз сообщал дважды: в час ночи и в шесть утра, когда были уничтожены шесть и два БПЛА, соответственно. По информации губернатора, пострадавших и разрушений нет.
По информации губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в течение суток ВСУ атаковали семь районов, ранены трое мирных жителей, повреждены десятки частных домов и автомобилей, ряд коммерческих объектов и коммунальная инфраструктура.
По слова губернатора Орловской области Андрея Клычкова, ВСУ усилили давление на приграничные регионы, и "Орловщина практически ежедневно становится целью вражеских атак".
Отбой опасности по БПЛА в Курской области, по сообщению губернатора Алексея Смирнова, также был объявлен только к утру. Накануне вражеские дроны атаковали автомобили в Курской области, в результате чего получили ранения двое местных жителей.
Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Над Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотника
Три беспилотника сбиты над Черным морем
Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины
 
НовостиОбстрелы ВСУВСУ (Вооруженные силы Украины)РоссияПроисшествияМинистерство обороны РФ
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
10:26Шесть заключенных сбежали из колонии в Липецкой области
10:15ВСУ атаковали беспилотниками четыре области России
10:03"Дни покаяния": Израиль ударил по Ирану в ответ на атаку 1 октября
09:38Когда реформируют ООН и как на это повлияет БРИКС
09:10Пожар на ярмарке в Севастополе: что известно
08:53Назван главный недостаток всех мирных предложений по Украине
08:03Где в Севастополе не будет света на выходных
07:39В Крыму появились две модульные библиотеки
07:06"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе
00:01Разбег из зимы в весну – погода в Крыму на субботу
00:00Какой сегодня праздник: 26 октября
23:26Крымский мост открыли после перекрытия движения
23:23На Крымском мосту остановлено движение транспорта
22:56Главные новости Крыма: 25 октября
22:39Дело не в Украине: почему Запад пугает договор между Россией и КНДР
22:35Запад готовил диверсантов для атак на атомные станции России
22:14Главное за день: 25 октября
21:59В Крыму до марта закрыли два заповедника
21:43Глава Донецкой епархии отправлен на покой в Крым
21:35Путин подписал законы об отсрочке наказания родителям и беременным
Лента новостейМолния