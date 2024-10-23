Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины
Британия выделит 155 млн долларов на закупку безэкипажных катеров для Украины
© AP Photo Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
© AP Photo Kin Cheung
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины в Черном море, включая закупку сотен морских беспилотников. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
"Великобритания жертвует дополнительные 120 миллионов фунтов (155 миллионов долларов - ред.) коалиции морских возможностей Украины и ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотников, а также радаров наблюдения", - говорится в сообщении.
В правительстве напомнили, что коалиция по морским возможностям, возглавляемая Великобританией и Норвегией, "сосредоточена на предоставлении будущих военно-морских боевых сил для Украины" и сыграла важную роль в оснащении ВМС Украины беспилотными надводными судами.
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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