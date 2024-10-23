https://crimea.ria.ru/20241023/britaniya-vydelit-155-mln-dollarov-na-zakupku-morskikh-dronov-dlya-ukrainy-1141279112.html

Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины

Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины

Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины в Черном море, включая закупку сотен морских... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T07:53

2024-10-23T07:53

2024-10-23T07:53

великобритания

украина

поставки западного оружия украине

черное море

беспилотные катера

беспилотник (бпла, дрон)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины в Черном море, включая закупку сотен морских беспилотников. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.В правительстве напомнили, что коалиция по морским возможностям, возглавляемая Великобританией и Норвегией, "сосредоточена на предоставлении будущих военно-морских боевых сил для Украины" и сыграла важную роль в оснащении ВМС Украины беспилотными надводными судами.Министр обороны США Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРОВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

великобритания

украина

черное море

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

великобритания, украина, поставки западного оружия украине, черное море, беспилотные катера, беспилотник (бпла, дрон), новости