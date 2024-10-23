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Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины
Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины
Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины в Черном море, включая закупку сотен морских... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T07:53
2024-10-23T07:53
великобритания
украина
поставки западного оружия украине
черное море
беспилотные катера
беспилотник (бпла, дрон)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины в Черном море, включая закупку сотен морских беспилотников. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.В правительстве напомнили, что коалиция по морским возможностям, возглавляемая Великобританией и Норвегией, "сосредоточена на предоставлении будущих военно-морских боевых сил для Украины" и сыграла важную роль в оснащении ВМС Украины беспилотными надводными судами.Министр обороны США Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРОВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
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великобритания, украина, поставки западного оружия украине, черное море, беспилотные катера, беспилотник (бпла, дрон), новости
Британия выделит 155 млн долларов на закупку морских дронов для Украины

Британия выделит 155 млн долларов на закупку безэкипажных катеров для Украины

07:53 23.10.2024
 
© AP Photo Kin CheungПремьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© AP Photo Kin Cheung
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Великобритания выделит дополнительные 155 миллионов долларов на поддержку военных возможностей Украины в Черном море, включая закупку сотен морских беспилотников. Об этом говорится в заявлении на сайте британского правительства.
"Великобритания жертвует дополнительные 120 миллионов фунтов (155 миллионов долларов - ред.) коалиции морских возможностей Украины и ищет партнеров для совместного финансирования поставок еще сотен морских беспилотников, а также радаров наблюдения", - говорится в сообщении.
В правительстве напомнили, что коалиция по морским возможностям, возглавляемая Великобританией и Норвегией, "сосредоточена на предоставлении будущих военно-морских боевых сил для Украины" и сыграла важную роль в оснащении ВМС Украины беспилотными надводными судами.
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе недавнего визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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ВеликобританияУкраинаПоставки западного оружия УкраинеЧерное мореБеспилотные катераБеспилотник (БПЛА, дрон)Новости
 
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