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США дают Украине оружие на $400 млн: что вошло в пакет
США дают Украине оружие на $400 млн: что вошло в пакет - РИА Новости Крым, 21.10.2024
США дают Украине оружие на $400 млн: что вошло в пакет
Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли различные виды боеприпасов,... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T16:17
2024-10-21T16:17
2024-10-21T16:17
ллойд остин
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нато
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение. Об этом сообщает агентство Reuters и украинские СМИ.В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, минометы и боеприпасы к ним, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, бронетранспортеры M113.Кроме того, предусмотрена передача Киеву спутникового коммуникационного оборудования, стрелкового оружия, гранат, оборудования для проведения взрывных работ и защиты критической инфраструктуры.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРОВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
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ллойд остин, сша, украина, владимир зеленский, нато, поставки западного оружия украине, новости, киев
США дают Украине оружие на $400 млн: что вошло в пакет
В новый пакет помощи Киеву от США вошли снаряды для HIMARS и бронетранспортеры
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение. Об этом сообщает агентство Reuters и украинские СМИ.
"Я рад объявить сегодня об обязательствах на 400 миллионов долларов, чтобы обеспечить ваши силы дополнительными боеприпасами, бронетехникой и противотанковым оружием", - сказал Остин, обращаясь к Владимиру Зеленскому.
В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, минометы и боеприпасы к ним, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, бронетранспортеры M113.
Кроме того, предусмотрена передача Киеву спутникового коммуникационного оборудования, стрелкового оружия, гранат, оборудования для проведения взрывных работ и защиты критической инфраструктуры.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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