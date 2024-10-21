https://crimea.ria.ru/20241021/ssha-dayut-ukraine-oruzhie-na-400-mln-chto-voshlo-v-paket-1141242400.html

США дают Украине оружие на $400 млн: что вошло в пакет

США дают Украине оружие на $400 млн: что вошло в пакет - РИА Новости Крым, 21.10.2024

США дают Украине оружие на $400 млн: что вошло в пакет

Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли различные виды боеприпасов,... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T16:17

2024-10-21T16:17

2024-10-21T16:17

ллойд остин

сша

украина

владимир зеленский

нато

поставки западного оружия украине

новости

киев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт – РИА Новости Крым. Министр обороны США Ллойд Остин в ходе визита в Киев объявил о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, в который вошли различные виды боеприпасов, бронетранспортеры и противотанковое вооружение. Об этом сообщает агентство Reuters и украинские СМИ.В новый пакет военной помощи вошли боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, артиллерийские снаряды, минометы и боеприпасы к ним, противотанковые комплексы Javelin и AT-4, бронетранспортеры M113.Кроме того, предусмотрена передача Киеву спутникового коммуникационного оборудования, стрелкового оружия, гранат, оборудования для проведения взрывных работ и защиты критической инфраструктуры.Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Немецкие танки в степях Украины: сколько Leopard подбили за время СВО"Это другое": Штаты отказались защищать Украину новейшей системой ПРОВ Крыму рассекретили план Запада о поставках дальнобойных ракет Украине

сша

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ллойд остин, сша, украина, владимир зеленский, нато, поставки западного оружия украине, новости, киев