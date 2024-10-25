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Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя
Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя
Украинские боевики в пятницу атаковали гражданские автомобили в Курской области. В результате множественные ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T21:12
2024-10-25T21:12
обстрелы курской области
курская область
происшествия
беспилотник (бпла, дрон)
алексей смирнов
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу атаковали гражданские автомобили в Курской области. В результате множественные ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.Он отметил, что массированная атака велась в Беловском районе.Украинские боевики повсеместно используют практику атаковать автомобили мирных жителей с воздуха. В результате в новых регионах и приграничье России гибнут мирные жители.21 октября в Белгородской области на участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель. Накануне украинский дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской областиОсколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал автоВ Горловке дрон атаковал спасателей
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РИА Новости Крым
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обстрелы курской области, курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), алексей смирнов, новости
Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя

Два жителя Курской области ранены при атаке украинских дронов на машины – Смирнов

21:12 25.10.2024
 
© Telegram Роман СтаровойтПоследствия обстрела Курской области
Последствия обстрела Курской области
© Telegram Роман Старовойт
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу атаковали гражданские автомобили в Курской области. В результате множественные ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что массированная атака велась в Беловском районе.
"Украинскими FPV-дронами было атаковано несколько автомобилей. Ранены два местных жителя. Женщине была оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Обоянскую районную больницу", - написал он в Telegram.
Украинские боевики повсеместно используют практику атаковать автомобили мирных жителей с воздуха. В результате в новых регионах и приграничье России гибнут мирные жители.
21 октября в Белгородской области на участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель.
Накануне украинский дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.
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Обстрелы Курской областиКурская областьПроисшествияБеспилотник (БПЛА, дрон)Алексей СмирновНовости
 
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