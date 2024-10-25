Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя
Два жителя Курской области ранены при атаке украинских дронов на машины – Смирнов
© Telegram Роман СтаровойтПоследствия обстрела Курской области
© Telegram Роман Старовойт
СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу атаковали гражданские автомобили в Курской области. В результате множественные ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.
Он отметил, что массированная атака велась в Беловском районе.
"Украинскими FPV-дронами было атаковано несколько автомобилей. Ранены два местных жителя. Женщине была оказана первая медицинская помощь, пострадавшая от госпитализации отказалась. Мужчину с множественными осколочными ранениями доставили в Обоянскую районную больницу", - написал он в Telegram.
Украинские боевики повсеместно используют практику атаковать автомобили мирных жителей с воздуха. В результате в новых регионах и приграничье России гибнут мирные жители.
21 октября в Белгородской области на участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель.
Накануне украинский дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.
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