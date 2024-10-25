https://crimea.ria.ru/20241025/drony-atakovali-mashiny-v-kurskoy-oblasti--raneny-dva-mirnykh-zhitelya-1141359852.html

Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя

Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Дроны атаковали машины в Курской области – ранены два мирных жителя

Украинские боевики в пятницу атаковали гражданские автомобили в Курской области. В результате множественные ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T21:12

2024-10-25T21:12

2024-10-25T21:12

обстрелы курской области

курская область

происшествия

беспилотник (бпла, дрон)

алексей смирнов

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e7/06/0d/1129338636_0:35:780:474_1920x0_80_0_0_b32ba072376455b9629f76cc39445b70.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. Украинские боевики в пятницу атаковали гражданские автомобили в Курской области. В результате множественные ранения получили два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Алексей Смирнов.Он отметил, что массированная атака велась в Беловском районе.Украинские боевики повсеместно используют практику атаковать автомобили мирных жителей с воздуха. В результате в новых регионах и приграничье России гибнут мирные жители.21 октября в Белгородской области на участке дороги Черемошное — Октябрьский FPV-дрон атаковал движущийся автомобиль. В результате пострадал мирный житель. Накануне украинский дрон настиг машину в районе села Черемошное Белгородской области, пострадали два человека. Еще один мужчина был ранен при обстреле Шебекино. Также в понедельник мирный житель был ранен при атаке на гражданскую машину в районе села Муром Шебекинского городского округа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Дрон-камикадзе атаковал авто в Белгородской областиОсколки в груди и позвоночнике – под Шебекино дрон атаковал автоВ Горловке дрон атаковал спасателей

курская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

обстрелы курской области, курская область, происшествия, беспилотник (бпла, дрон), алексей смирнов, новости