https://crimea.ria.ru/20241030/nad-akvatoriyami-chernogo-i-azovskogo-morey-sbity-ukrainskie-bespilotniki-1141492373.html

Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники

Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники

Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Белгородской и Курской областей. Об... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T23:23

2024-10-30T23:23

2024-10-30T23:29

министерство обороны рф

новости

беспилотник (бпла, дрон)

вооруженные силы россии

пво

всу (вооруженные силы украины)

обстрелы всу

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Отмечается, что попытка атаки была предпринята киевскими боевиками в период с 21:00 до 22:30 в среду.В ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией областей РФ 23 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны в среду утром.Накануне, 29 октября, в акватории Черного моря и в небе над сухопутной территорией России сбили семь беспилотников. Позже еще один украинский БПЛА удалось уничтожить в Черном море у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу