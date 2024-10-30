https://crimea.ria.ru/20241030/nad-akvatoriyami-chernogo-i-azovskogo-morey-sbity-ukrainskie-bespilotniki-1141492373.html
Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники
Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники
Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Белгородской и Курской областей. Об... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T23:23
2024-10-30T23:23
2024-10-30T23:29
министерство обороны рф
новости
беспилотник (бпла, дрон)
вооруженные силы россии
пво
всу (вооруженные силы украины)
обстрелы всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Силы российской ПВО уничтожили украинские беспилотники над акваториями Черного и Азовского морей, а также над территорией Белгородской и Курской областей. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.Отмечается, что попытка атаки была предпринята киевскими боевиками в период с 21:00 до 22:30 в среду.В ночь на среду российские силы ПВО перехватили и уничтожили над территорией областей РФ 23 украинских беспилотных летательных аппарата, сообщили в Минобороны в среду утром.Накануне, 29 октября, в акватории Черного моря и в небе над сухопутной территорией России сбили семь беспилотников. Позже еще один украинский БПЛА удалось уничтожить в Черном море у берегов Крыма.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:ВСУ атаковали беспилотниками четыре области РоссииНад Азовским морем уничтожены три вражеских беспилотникаТри беспилотника сбиты над Черным морем
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министерство обороны рф, новости, беспилотник (бпла, дрон), вооруженные силы россии, пво, всу (вооруженные силы украины), обстрелы всу
Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники
Над акваториями Черного и Азовского морей уничтожены украинские беспилотники
23:23 30.10.2024 (обновлено: 23:29 30.10.2024)