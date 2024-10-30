https://crimea.ria.ru/20241030/na-krymskomu-mostu-ostanovili-dvizhenie-transporta-1141368169.html
На Крымскому мосту остановили движение транспорта
На Крымскому мосту остановили движение транспорта - РИА Новости Крым, 30.10.2024
На Крымскому мосту остановили движение транспорта
На транспортном переходе через Керченский пролив остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T21:12
2024-10-30T21:12
2024-10-30T21:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На транспортном переходе через Керченский пролив остановлено движение автомобилей. Об этом информирует Telegram-канал оперативной информации о ситуации на мосту.Граждане, которые находятся на объекте, а также в зоне досмотра должны следовать инструкции сотрудников транспортной безопасности и не поддаваться панике.Крымский мост – стратегический объект, на котором проводится обязательная процедура досмотра в целях безопасности, поскольку он подвергается постоянным атакам со стороны украинских спецслужб. Мост могут закрыть целях безопасности. В Крыму действует желтый уровень террористической опасности: киевский режим не оставляет попыток атаковать транспортный переход.Движение по Крымскому мосту разрешено только автомобилям массой до 3,5 тонн. Также по нему проезжают пассажирские автобусы. Грузовики следуют из порта Крым в порт Кавказ через паромную переправу. Открыт сухопутный маршрут через исторические регионы России.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Крымский мост: информация об очередях и полезные советыКак работает сухопутный коридор в Крым и насколько он безопасенЗа лето в Крым и обратно поезда перевезли 2 миллиона пассажиров
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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крымский мост, крым, новости крыма, керчь, керченский пролив, тамань
На Крымскому мосту остановили движение транспорта
На Крымском мосту срочно остановлено движение
21:12 30.10.2024 (обновлено: 21:14 30.10.2024)