https://crimea.ria.ru/20241030/aksenov-nazval-rayon-kryma-s-nekachestvennoy-vodoy--chto-ustranit-problemu-1141485775.html

Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему

Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему

Жители села Крымская Роза Белогорского района жалуются на качество питьевой воды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T19:31

2024-10-30T19:31

2024-10-30T19:31

сергей аксенов

белогорский район

вода в крыму

новости крыма

крым

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111533/72/1115337241_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_3d6b0e1e83abd59dbe7d3a878f693c4d.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Жители села Крымская Роза Белогорского района жалуются на качество питьевой воды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.По словам главы республики, устранить проблему должна станция очистки воды, ее планируют запустить в ближайшее время.Также, по словам главы региона, будет рассмотрена возможность передачи на баланс Крымскорозовского сельского поселения неэксплуатируемых зданий, принадлежащих Научно-исследовательскому институту сельского хозяйства Крыма.Ранее Аксенов заявил, что одной из главных коммунальных проблем Крыма является износ сетей. По его словам, более 73% сетей водоснабжения в Крыму физически изношены. Глава республики заявил, что изношенные сети требуют срочного ремонта и замены.Также, по его словам, похожая ситуация и с канализационными сетями, общая протяженность которых превышает 2,7 тысячи километров. Износ связан с превышением 25-летнего срока эксплуатации сетей, которые были построены еще в 80-е годы прошлого века.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы срокиПеребои с подачей газа в Севастополе - очередной фейк

белогорский район

крым

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов, белогорский район, вода в крыму, новости крыма, крым