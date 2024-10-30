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Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему
Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему
Жители села Крымская Роза Белогорского района жалуются на качество питьевой воды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T19:31
2024-10-30T19:31
2024-10-30T19:31
сергей аксенов
белогорский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Жители села Крымская Роза Белогорского района жалуются на качество питьевой воды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.По словам главы республики, устранить проблему должна станция очистки воды, ее планируют запустить в ближайшее время.Также, по словам главы региона, будет рассмотрена возможность передачи на баланс Крымскорозовского сельского поселения неэксплуатируемых зданий, принадлежащих Научно-исследовательскому институту сельского хозяйства Крыма.Ранее Аксенов заявил, что одной из главных коммунальных проблем Крыма является износ сетей. По его словам, более 73% сетей водоснабжения в Крыму физически изношены. Глава республики заявил, что изношенные сети требуют срочного ремонта и замены.Также, по его словам, похожая ситуация и с канализационными сетями, общая протяженность которых превышает 2,7 тысячи километров. Износ связан с превышением 25-летнего срока эксплуатации сетей, которые были построены еще в 80-е годы прошлого века.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Симферополь стал потреблять меньше воды за счет замены водоводовСтарый город в Симферополе будет с канализацией: названы срокиПеребои с подачей газа в Севастополе - очередной фейк
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сергей аксенов, белогорский район, вода в крыму, новости крыма, крым
Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему
Проблема с питьевой водой есть в Белогорском районе Крыма – Аксенов
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. Жители села Крымская Роза Белогорского района жалуются на качество питьевой воды, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов по итогам рабочей поездки в район.
По словам главы республики, устранить проблему должна станция очистки воды, ее планируют запустить в ближайшее время.
"Администрации района необходимо подготовить варианты решения наболевшего вопроса, связанного с водоснабжением и водоотведением, по каждому сельскому поселению. Кроме того, должен быть организован максимально удобный график подвоза питьевой воды в населенные пункты, где в этом есть необходимость", – написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Также, по словам главы региона, будет рассмотрена возможность передачи на баланс Крымскорозовского сельского поселения неэксплуатируемых зданий, принадлежащих Научно-исследовательскому институту сельского хозяйства Крыма.
Ранее Аксенов заявил, что одной из главных коммунальных проблем Крыма является износ сетей
. По его словам, более 73% сетей водоснабжения в Крыму физически изношены. Глава республики заявил, что изношенные сети требуют срочного ремонта и замены.
Также, по его словам, похожая ситуация и с канализационными сетями, общая протяженность которых превышает 2,7 тысячи километров. Износ связан с превышением 25-летнего срока эксплуатации сетей, которые были построены еще в 80-е годы прошлого века.
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