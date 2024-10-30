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В Крыму дорожники готовятся к морозам - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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В Крыму дорожники готовятся к морозам
В Крыму дорожники готовятся к морозам - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Крыму дорожники готовятся к морозам
В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T19:06
2024-10-30T19:06
крымавтодор
ситуация на дорогах крыма
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крым
зима
гололед
погода в крыму
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Кроме того, уже заготовлено больше восьми тысяч тонн противогололедных реагентов.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев сообщил, что в столице готовы ко встрече с морозами. Также он отметил, что для борьбы с гололедицей в республике при температурах от 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые делают сами с помощью специальных установок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до КрымаНовые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зимуВ России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
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РИА Новости Крым
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В Крыму дорожники готовятся к морозам

Из-за похолодания в Крыму дорожники выйдут на круглосуточные дежурства

19:06 30.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГололед
Гололед - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".

"По информации специалистов Крымавтодор, согласно прогнозам синоптиков, в горной местности ожидается переход через ноль градусов в сторону отрицательных значений. Для недопущения скользкости на дорожной поверхности будет организовано круглосуточное дежурство на особо опасных участках", – сообщили в пресс-службе.

Кроме того, уже заготовлено больше восьми тысяч тонн противогололедных реагентов.
Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев сообщил, что в столице готовы ко встрече с морозами. Также он отметил, что для борьбы с гололедицей в республике при температурах от 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые делают сами с помощью специальных установок.
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