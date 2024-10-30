https://crimea.ria.ru/20241030/v-krymu-dorozhniki-gotovyatsya-k-morozam-1141485655.html

В Крыму дорожники готовятся к морозам

В Крыму дорожники готовятся к морозам - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В Крыму дорожники готовятся к морозам

В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T19:06

2024-10-30T19:06

2024-10-30T19:06

крымавтодор

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Кроме того, уже заготовлено больше восьми тысяч тонн противогололедных реагентов.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев сообщил, что в столице готовы ко встрече с морозами. Также он отметил, что для борьбы с гололедицей в республике при температурах от 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые делают сами с помощью специальных установок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до КрымаНовые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зимуВ России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону

https://crimea.ria.ru/20241030/v-krym-idut-morozy-1141473503.html

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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