https://crimea.ria.ru/20241030/v-krymu-dorozhniki-gotovyatsya-k-morozam-1141485655.html
В Крыму дорожники готовятся к морозам
В Крыму дорожники готовятся к морозам - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В Крыму дорожники готовятся к морозам
В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T19:06
2024-10-30T19:06
2024-10-30T19:06
крымавтодор
ситуация на дорогах крыма
новости крыма
крым
зима
гололед
погода в крыму
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121603475_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_ace38629e0b59dd64c0e71d382f5ec67.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым, Ирина Мезенцева. В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков. Об этом РИА Новости Крым сообщили в пресс-службе "Крымавтодора".Кроме того, уже заготовлено больше восьми тысяч тонн противогололедных реагентов.Ранее в эфире радио "Спутник в Крыму" начальник Симферопольского Дорожно-ремонтного строительного управления №1 "Крымавтодора" Алексей Ковалев сообщил, что в столице готовы ко встрече с морозами. Также он отметил, что для борьбы с гололедицей в республике при температурах от 7 градусов мороза чаще всего используются жидкие солевые растворы, которые делают сами с помощью специальных установок.Главные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до КрымаНовые спецмашины и метеостанции: как дорожники Севастополя встретят зимуВ России ужесточат требования за срыв подготовки к отопительному сезону
https://crimea.ria.ru/20241030/v-krym-idut-morozy-1141473503.html
крым
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/0c/01/1121603475_0:0:1440:1080_1920x0_80_0_0_c27d05d5a6d7d98154c5d736f848a77d.jpg
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
крымавтодор, новости крыма, крым, зима, гололед, погода в крыму
В Крыму дорожники готовятся к морозам
Из-за похолодания в Крыму дорожники выйдут на круглосуточные дежурства