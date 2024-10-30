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Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма
Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма
Циклон "Лидия" в среду охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины, в южные регионы России из-за этого в четверг придет штормовая погода... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T14:50
2024-10-30T14:50
2024-10-30T14:50
погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
мнения
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Циклон "Лидия" в среду охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины, в южные регионы России из-за этого в четверг придет штормовая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его прогнозу, в указанных частях страны 30 октября прольются ливневые дожди и выпадет мокрый снег, однако Крыма и других южных регионов страны в среду непогода не коснется.При этом Тишковец отмечает, что из-за натиска циклона и мощного струйного течения в атмосфере Северной Европы в четверг зона штормовой погоды дойдет до всего Поволжья, Предуралья и южных регионов страны.Малоактивные атмосферные фронтальные разделы в среду вызовут в Крыму местами небольшие дожди, сообщал ранее региональный гидрометцентр, скорость северо-западного ветра достигает 6-11 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму на неделеКаким будет ноябрь в КрымуКлимат Крыма лихорадит – эксперт
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погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, мнения, новости
Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма
Циклон "Лидия" охватит влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины – ФОБОС
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Циклон "Лидия" в среду охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины, в южные регионы России из-за этого в четверг придет штормовая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.
"Сегодня атлантический циклон по имени "Лидия" охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины. Связанная с его атмосферным фронтом зона обложных осадков протянется от Русского Севера, через Северо-Запад нашей страны и до Центральной России", – сообщил Тишковец.
По его прогнозу, в указанных частях страны 30 октября прольются ливневые дожди и выпадет мокрый снег, однако Крыма и других южных регионов страны в среду непогода не коснется.
"В степях междуречья Волги и Дона, а также на юге России, на фоне повышенного атмосферного давления, будет относительно солнечно и сухо", – уверен эксперт.
При этом Тишковец отмечает, что из-за натиска циклона и мощного струйного течения в атмосфере Северной Европы в четверг зона штормовой погоды дойдет до всего Поволжья, Предуралья и южных регионов страны.
Малоактивные атмосферные фронтальные разделы в среду вызовут в Крыму местами небольшие дожди
, сообщал ранее региональный гидрометцентр, скорость северо-западного ветра достигает 6-11 м/с.
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