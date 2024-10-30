Рейтинг@Mail.ru
Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241030/tsiklon-lidiya-nakryl-regiony-rossii--doydet-li-nepogoda-do-kryma-1141473387.html
Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма
Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма
Циклон "Лидия" в среду охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины, в южные регионы России из-за этого в четверг придет штормовая погода... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T14:50
2024-10-30T14:50
погода
центр погоды "фобос"
евгений тишковец
мнения
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111861/08/1118610809_0:149:3033:1855_1920x0_80_0_0_ec63f1c6041a4aeb1ee535a2fcf7a6be.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Циклон "Лидия" в среду охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины, в южные регионы России из-за этого в четверг придет штормовая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его прогнозу, в указанных частях страны 30 октября прольются ливневые дожди и выпадет мокрый снег, однако Крыма и других южных регионов страны в среду непогода не коснется.При этом Тишковец отмечает, что из-за натиска циклона и мощного струйного течения в атмосфере Северной Европы в четверг зона штормовой погоды дойдет до всего Поволжья, Предуралья и южных регионов страны.Малоактивные атмосферные фронтальные разделы в среду вызовут в Крыму местами небольшие дожди, сообщал ранее региональный гидрометцентр, скорость северо-западного ветра достигает 6-11 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму на неделеКаким будет ноябрь в КрымуКлимат Крыма лихорадит – эксперт
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/111861/08/1118610809_180:0:2852:2004_1920x0_80_0_0_9439984c6ca97f74728fc6743e32fc31.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, мнения, новости
Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма

Циклон "Лидия" охватит влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины – ФОБОС

14:50 30.10.2024
 
© Фото: NASAЦиклон Катарина в Южной Атлантике
Циклон Катарина в Южной Атлантике
© Фото: NASA
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Циклон "Лидия" в среду охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины, в южные регионы России из-за этого в четверг придет штормовая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.

"Сегодня атлантический циклон по имени "Лидия" охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины. Связанная с его атмосферным фронтом зона обложных осадков протянется от Русского Севера, через Северо-Запад нашей страны и до Центральной России", – сообщил Тишковец.

По его прогнозу, в указанных частях страны 30 октября прольются ливневые дожди и выпадет мокрый снег, однако Крыма и других южных регионов страны в среду непогода не коснется.
"В степях междуречья Волги и Дона, а также на юге России, на фоне повышенного атмосферного давления, будет относительно солнечно и сухо", – уверен эксперт.
При этом Тишковец отмечает, что из-за натиска циклона и мощного струйного течения в атмосфере Северной Европы в четверг зона штормовой погоды дойдет до всего Поволжья, Предуралья и южных регионов страны.
Малоактивные атмосферные фронтальные разделы в среду вызовут в Крыму местами небольшие дожди, сообщал ранее региональный гидрометцентр, скорость северо-западного ветра достигает 6-11 м/с.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Чего ждать от погоды в Крыму на неделе
Каким будет ноябрь в Крыму
Климат Крыма лихорадит – эксперт
 
ПогодаЦентр погоды "ФОБОС"Евгений ТишковецМненияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:50Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма
14:32В Курской области отражены восемь новых атак украинских боевиков
14:17Житель Крыма избил и похитил знакомого - дело 2015 года ушло в суд
14:11У Крымского моста начала расти очередь
13:51Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее
13:41Принят закон о конфискации имущества за организацию незаконной миграции
13:28В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации
13:23Новости СВО – потери Украины за сутки превысили 1600 боевиков
13:11Город на западе Крым частично обесточен
13:09Крым пообещал ответить на арест активов России в Финляндии
13:05Идут ли переговоры между РФ и Украиной о прекращении ударов по энергетике
12:46ВСУ обстреляли два села в Белгородской области – четверо раненых
12:39Армия России поразила военные аэродромы и нефтебазу на Украине
12:22В Киеве повреждено здание Генштаба ВСУ
12:08Армия России освободила село Кругляковка в Харьковской области
12:04Перебои с подачей газа в Севастополе - очередной фейк
11:45Глава Коркино ушла в отставку из-за массовых беспорядков в городе
11:25Резонансное ДТП с автобусом в Крыму - Бастрыкин поручил возбудить дело
11:20Памятник троллейбусу вернули на Ангарский перевал после реставрации
10:59В Крыму благоустроят общественные территории на миллиард рублей
Лента новостейМолния