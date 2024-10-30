https://crimea.ria.ru/20241030/tsiklon-lidiya-nakryl-regiony-rossii--doydet-li-nepogoda-do-kryma-1141473387.html

Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма

Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма

Циклон "Лидия" в среду охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины, в южные регионы России из-за этого в четверг придет штормовая погода... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T14:50

2024-10-30T14:50

2024-10-30T14:50

погода

центр погоды "фобос"

евгений тишковец

мнения

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт — РИА Новости Крым. Циклон "Лидия" в среду охватит своим влиянием большую часть Восточно-Европейской равнины, в южные регионы России из-за этого в четверг придет штормовая погода. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец.По его прогнозу, в указанных частях страны 30 октября прольются ливневые дожди и выпадет мокрый снег, однако Крыма и других южных регионов страны в среду непогода не коснется.При этом Тишковец отмечает, что из-за натиска циклона и мощного струйного течения в атмосфере Северной Европы в четверг зона штормовой погоды дойдет до всего Поволжья, Предуралья и южных регионов страны.Малоактивные атмосферные фронтальные разделы в среду вызовут в Крыму местами небольшие дожди, сообщал ранее региональный гидрометцентр, скорость северо-западного ветра достигает 6-11 м/с.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Чего ждать от погоды в Крыму на неделеКаким будет ноябрь в КрымуКлимат Крыма лихорадит – эксперт

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

погода, центр погоды "фобос", евгений тишковец, мнения, новости