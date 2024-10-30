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Снова дождь: прогноз погоды в Крыму на среду

Снова дождь: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Снова дождь: прогноз погоды в Крыму на среду

малоактивные атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове местами небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T00:01

2024-10-30T00:01

2024-10-30T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. малоактивные атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове местами небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +13…15 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +8...12, днем потеплеет до +18. В Алуште и Ялте возможен дождь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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