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Снова дождь: прогноз погоды в Крыму на среду
Снова дождь: прогноз погоды в Крыму на среду - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Снова дождь: прогноз погоды в Крыму на среду
малоактивные атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове местами небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр. РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T00:01
2024-10-30T00:01
2024-10-30T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. малоактивные атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове местами небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +13…15 градусов.В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +8...12, днем потеплеет до +18. В Алуште и Ялте возможен дождь.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
Снова дождь: прогноз погоды в Крыму на среду
Погода в Крыму в среду
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. малоактивные атмосферные фронтальные разделы вызовут на полуострове местами небольшие дожди. Об этом сообщает региональный гидрометцентр.
"В Крыму в ночные и утренние часы в отдельных районах вероятен туман. Ветер северо-западный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +8…10, днем +13…18, в горах +7…12", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +8...10, днем +14...16.
В Севастополе переменная облачность. Ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +9…11, днем +13…15 градусов.
В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью столбики термометров покажут +8...12, днем потеплеет до +18. В Алуште и Ялте возможен дождь.
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