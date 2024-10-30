https://crimea.ria.ru/20241030/krasnye-zvezdy-polkovnika-furmanova-put-stoletnego-veterana-iz-kryma-1141457274.html

Красные звезды полковника Фурманова: путь столетнего ветерана из Крыма

Красные звезды полковника Фурманова: путь столетнего ветерана из Крыма - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Красные звезды полковника Фурманова: путь столетнего ветерана из Крыма

Всего две записи в трудовой книжке у Петра Степановича Фурманова. Два места работы за сто лет жизни – вооруженные силы и один из санаториев Южного берега Крыма. РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T20:50

2024-10-30T20:50

2024-10-30T20:50

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Всего две записи в трудовой книжке у Петра Степановича Фурманова. Два места работы за сто лет жизни – вооруженные силы и один из санаториев Южного берега Крыма. Такие люди рождались век тому – верные, не разменивающиеся, идущие до конца. Такие люди защищали нашу Родину и освобождали Европу от фашизма.Понимали, что будет войнаПетр Степанович Фурманов родился на Украине, в Запорожской области. Отец работал на шахте, а мама – в рыбколхозе. Жизнь была непростая: Степан Фурманов попал в шахте под завал, болел. Тогда семья переехала на Кубань к родственникам.К лету 1941 года Петя окончил восемь классов и пошел работать. Но трудился недолго, началась война."Я был активным комсомольцем, везде участвовал, несколько раз просился на фронт. Нас только в апреле 1942 года отправили на сбор", – рассказывает Петр Степанович.Он говорит, что война неожиданностью не стала. По его словам, советские люди еще в 30-е годы понимали, что происходит в мире. Морально и физически были готовы к противостоянию даже школьники."Мы, когда учились, проходили курс молодого бойца. У нас было военное дело, преподаватель был военрук. Лет с 10-12 я уже понимал, что будет война, этого не скрывали ни в школе, нигде, что будет война именно с Германией. Так оно и получилось. Нас в школе готовили во всех отношениях – как заряжать оружие, как стрелять, как гранату брать, как бросать ее, куда бросать. Была подготовка и в медицинском отношении. Это у меня получалось очень хорошо, так, что во время войны я даже был медицинским работником", – вспоминает ветеран.Петр Фурманов был призван в армию Новокубанским военкоматом Краснодарского края и зачислен курсантом Грозненского военного пехотного училища. Но, так как фашисты подошли к городу, планируя через него выйти к Баку, курсантов вооружили, объединили с моряками и послали в бой для защиты города.Битва за КавказАртиллерийских орудий в том бою у защитников было мало, в основном противотанковые ружья.Таким было боевое крещение ветерана, за которое получил он свою первую награду – медаль "За оборону Кавказа", и первое ранение."В этом бою я был ранен легко, двумя осколками, один чуть побольше, один чуть поменьше. А всего я был ранен четыре раза", – показывает себе на спину ветеран.Две недели госпиталя и затем снова на фронт."Нас, человек 200, подобрали моряки – 83-я морская бригада, в которой были моряки с разбитых кораблей, после ранения. Впоследствии она стала 68-й бригадой морской пехоты. И вот я туда попал", – вспоминает Петр Степанович.С Кавказа боевой путь рядового Фурманова начался на запад – теснить врага, бить, гнать с родной земли. И – ни шагу назад. Но уже не с морпехами."Я был подготовлен хорошо, и попал в истребительный противотанковый дивизион 7-й гвардейской бригады. И с этой бригадой воевал. A ввиду того, что я был медицински подготовлен, я месяца три, наверное, воевал санинструктором", – объяснил ветеран.На Курской битве от начала и до концаПетр Степанович говорит, что войны не боялся."Ничего страшного не было. И ранения были, в том числе и тяжелые. Например, когда к Крымску спускались. Земля там такая бело-желтая, не поддавалась лопате, копали ее топором. Мы сидели в окопе, а фашисты тяжелыми снарядами нас с кораблей из Черного моря обстреливали. Тогда снаряд упал метрах шесть от нашего окопа. Нас с другом вдвоем из-под земли откапывали. Месяц я не слышал, так оглушило", – вспоминает Петр Семенович.В апреле бригаду, в которой воевал рядовой Фурманов, перебросили под Воронеж, где уже чувствовалось, что готовилась Курская битва.Боевым "инструментом" Фурманова стала пушка 76 мм ЗИС-3. Он – наводчик орудия."Хорошая пушка, долго с ней воевал, много врага уничтожил этой пушкой. На Курской битве был с самого начала и до самого конца. Очень жестокой она была. В самое пекло попал – под Прохоровку. Это самый центр, где немец наступал. Ведь почти 36 километров мы отступали, теряли людей, и только потом дошли до Курска, остановили немцев, разгромили и пошли дальше. И потом уже наступление было до конца. Нигде уже фашисты не могли остановить нас", – рассказывает ветеран.За эти бои, в которых артиллерист Петр Фурманов сумел уничтожить много техники и сил противника, он был удостоен ордена Красной Звезды.Широкие Днепр и ОдерПетр Степанович и Украину освобождал, где сейчас снова фашистский разгул. Широченный Днепр при форсировании переплывал на плоту, почти в обнимку со своим орудием."На плот поставили пушку с расчетом и маленький катерок потащил плот на другой берег. Снаряд попал в наш плот, и он перевернулся. Я никого из своих не нашел. Первое, что сделал в воде – сбросил сапоги, ремень, схватился за доску и метров 300 добирался до противоположного берега. Выбрался туда только в брюках и гимнастерке, больше ничего на мне не было. Там офицер увидел, что на моих погонах артиллерийская эмблема. "Ты стрелять умеешь?" Говорю – я наводчик орудия. Дали мне орудие, снова начал воевать", – вспоминает Петр Степанович.Свою военную работу орденоносец Фурманов оценивает сдержанно."Воевал я хорошо, стрелял хорошо, знал толк в этом деле. Артиллерия громила фашистов", – говорит он о роли "бога войны" в Великой Победе.Гвардии старший лейтенант Фурманов участвовал в освобождении всей Украины, а также Польши – тех стран, которые сейчас забыли, что для них сделал русский солдат."Однажды под городом Сандомир командир батальона говорит – Петя, сбегай, узнай, в чем дело, почему наши роты застопорились и не продвигаются? Я побежал на передовую, метров 700, спрашиваю, в чем дело. Оказалось, что командир одной роты ранен, второй отсутствует… В общем, все три роты без командиров, командовать некому было. Ну и я придумал: с сержантом пошли вперед, фашисты кинулись на нас, хотели в плен взять. Начали обстреливать, сержанта ранило. Мне две пули попали в левую руку. Я за автомат – а держать его не могу. Тогда достал из кармана гранату, чеку в зубы, выдернул, швырнул метров с десяток, так фашисты и попадали. Тогда я автомат все же приподнял, сел и начал их косить. В это время наши воины пошли вперед", – рассказывает ветеран.Ранение было легким, и снова – на запад. Впереди Одер. В Висло-Одерской операции лидерские качества 20-летний комсорг 36 полка показывал недюжинные, люди за ним шли, ему, молодому, верили мужчины, годящиеся в отцы. Так молодой лейтенант Фурманов принял на себя командование одной из рот, где был убит командир, поднял ее в атаку, что явилось началом общего наступления наших войск на противника.В том бою Петр Фурманов получил тяжелое ранение. Молодого лейтенанта чуть было не похоронили живым. Но дважды орденоносец пришел в себя от боли, а в госпитале смог уговорить врачей не ампутировать ему ногу.В наградном листе четко описан этот – очередной – подвиг лейтенанта: "призвал бойцов к штурму реки и в числе первых переправился через реку. Все время находился в боевых порядках пехоты и своим присутствием и выдержкой во многом обеспечил стойкость бойцов в удержании завоеванного плацдарма. Когда под натиском превосходящих сил противника начался отход, товарищ Фурманов появился среди бойцов соседней части и твердой рукой навел там порядок. Своими действиями обеспечил стойкость бойцов в удержании плацдарма, предотвратил начавшееся отступление соседнего подразделения. В течение двух дней, не смотря на яростные контратаки противника при поддержке авиации и танков, попытки противника сбросить наши подразделения в реку, плацдарм был удержан"."За проявленную доблесть и отвагу достоин присвоения звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали Золотая Звезда", писали о молодом лейтенанте командиры. Правда, Звезду Героя Фурманову не дали, он был награжден еще одним орденом Красной Звезды.Майский вальс с запахом порохаВ день объявления о капитуляции Германии Петр Степанович в составе Первого Украинского фронта двигался в Чехословакию, чтобы помогать братским народам разгромить фашистов."Мы 8 мая вечером были в Праге. Там еще шли бои с остатками фашистов, которые не подчинялись никому и не считали, что Германия капитулировала. Закончил я войну в Карловых Варах, в Карлсбаде. Это было летом 1945 года", – вспоминает Петр Степанович.После окончания Великой Отечественной коммунист, политрук Фурманов остался в вооруженных силах. 34 года отдал армии."Военно-политическое высшее училище во Львове было, и нас, группу комсомольских работников, направили туда на учебу. Сказали, что за три месяца мы должны пройти трехлетнюю подготовку. Вот мы и учились. Обстановка была серьезная", – рассказывает ветеран.До 1972 года бравый офицер, обладатель двух медалей "За боевые заслуги", двух орденов Красной звезды и двух орденов Красного знамени Петр Степанович Фурманов служил по всей большой стране."По Советскому Союзу моя география была от Талды-Курганской области, от Китая, и до Калининграда, в котором я почти четверть века прослужил. Я проехал и Белоруссию, и Украину, и Россию, и Москву и все. Разве что на Дальнем Востоке не был", – улыбается ветеран.А в Крым попал по квартирному обмену. Сначала переехала семья, двое сыновей и жена, а потом и подполковник Фурманов. Тут, в небольшом поселке под Алуштой, появилась вторая запись в трудовой книжке нашего героя – один из домов отдыха в Партените. Там Петр Степанович Фурманов был пропагандистом сети политпросвещения, возглавлял профсоюзный комитет.36 лет после армии трудился отставной подполковник. Итого – 70 лет трудового стажа. То есть Петр Степанович ветеран дважды – войны и труда. И каждый год 9 мая и 23 февраля он ходит в школы и детсады, рассказывает младшему поколению о пережитом, чтобы помнили.На вопрос, о чем на войне мечталось, Петр Степанович отвечает просто: "Думали, как закончить войну". Каждый день после лета 1945 года она ему снится – 365 дней в году вот уже почти 80 лет.Человек с кольчугой из медалей и орденов на груди, с отличной выправкой, ясным разумом, правильной, по-настоящему красивой жизнью, посвященной Отечеству.– Вам уже сто лет, вы так много видели – и плохого, и хорошего. Вам интересно жить?– Интересно! Как было, так и остается.

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

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Ольга Леонова https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e5/08/19/1120653584_0:239:1367:1606_100x100_80_0_0_053d4dc23b64b72da25bdcff81ed965f.jpg

история, память, ветераны, великая отечественная война, подвиги героев