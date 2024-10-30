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Главные новости Крыма: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Главные новости Крыма: 30 октября
Главные новости Крыма: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2024
Главные новости Крыма: 30 октября
На благоустройство общественных территорий в Крыму потратят миллиард рублей. Дорожники Крыма выйдут на круглосуточные дежурства из-за ухудшения погоды. На... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T22:30
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На благоустройство общественных территорий в Крыму потратят миллиард рублей. Дорожники Крыма выйдут на круглосуточные дежурства из-за ухудшения погоды. На новогодние каникулы из Крыма в Москву и Петербург пустят три дополнительные пары поездов. Поселок Красногвардейское станет пилотным населенным пунктом, в котором заменят все рекламные вывески на латинице. Власти Крыма пригрозили национализацией связанных с Финляндией объектов. Подозреваемого в ДТП погибшими подростками в Крыму заключили под стражу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Миллиард на благоустройствоПравительство Москвы в этом году направило на благоустройство общественных территорий Крыма свыше 636 миллионов рублей, еще 565 миллионов выделяют на эти цели по нацпроектам, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что в общей сложности до конца года планируется благоустроить 41 общественную территорию. Работы уже завершены на 32 объектах, еще на девяти они находятся на завершающей стадии, уточнил он.Дополнительные поезда на Новый годВ декабре планируется запустить три дополнительные пары поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель Центра обслуживания Крымской железной дороги Виктория Савчук.По ее словам, с 23 декабря начнет курсировать дополнительный поезд "Москва – Симферополь" №165. А с 15 декабря 2024 года в расписании появится поезд №181 сообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".Дорожники Крыма готовятся встретить непогодуВ Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков, рассказали РИА Новости Крым пресс-службе "Крымавтодора".Предприятие уже заготовило более восьми тысяч тонн противогололедных реагентов.По прогнозам синоптиков, на Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание. Уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза.В Красногвардейском заменят все рекламные вывески на латиницеКрымский поселок Красногвардейское станет первым населенным пунктом республики, в котором будут полностью заменены рекламные вывески на латинице и содержащие иностранные слова, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.По его словам, инициатива направлена на сохранение чистоты русского языка и его защиту от заимствований.Константинов также призвал активно бороться с использованием иностранных слов.Крым готовит ответ на национализацию активов РФ в ФинляндииКрым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он подчеркнул, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии, а у Крыма имеется реальный опыт национализации имущества русофобов.Арест подозреваемого в ДТП погибшими подросткамиСуд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли три подростка.Авария произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.В ближайшее время арестованному фигуранту предъявят обвинение.
https://crimea.ria.ru/20241030/aksenov-nazval-rayon-kryma-s-nekachestvennoy-vodoy--chto-ustranit-problemu-1141485775.html
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Главные новости Крыма: 30 октября

Новости Крыма: главные события и заявления среды, 30 октября

22:30 30.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На благоустройство общественных территорий в Крыму потратят миллиард рублей. Дорожники Крыма выйдут на круглосуточные дежурства из-за ухудшения погоды. На новогодние каникулы из Крыма в Москву и Петербург пустят три дополнительные пары поездов. Поселок Красногвардейское станет пилотным населенным пунктом, в котором заменят все рекламные вывески на латинице. Власти Крыма пригрозили национализацией связанных с Финляндией объектов. Подозреваемого в ДТП погибшими подростками в Крыму заключили под стражу.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Миллиард на благоустройство

Правительство Москвы в этом году направило на благоустройство общественных территорий Крыма свыше 636 миллионов рублей, еще 565 миллионов выделяют на эти цели по нацпроектам, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
Он отметил, что в общей сложности до конца года планируется благоустроить 41 общественную территорию. Работы уже завершены на 32 объектах, еще на девяти они находятся на завершающей стадии, уточнил он.
Стакан воды - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 19:31
Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему

Дополнительные поезда на Новый год

В декабре планируется запустить три дополнительные пары поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель Центра обслуживания Крымской железной дороги Виктория Савчук.
По ее словам, с 23 декабря начнет курсировать дополнительный поезд "Москва – Симферополь" №165. А с 15 декабря 2024 года в расписании появится поезд №181 сообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".
В Крыму за смену отдохнули почти 500 детей из Белгородской области - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 16:40
Почти 500 детей из Белгородской области отдохнули за смену в Евпатории

Дорожники Крыма готовятся встретить непогоду

В Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков, рассказали РИА Новости Крым пресс-службе "Крымавтодора".
Предприятие уже заготовило более восьми тысяч тонн противогололедных реагентов.
По прогнозам синоптиков, на Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание. Уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза.
Циклон Катарина в Южной Атлантике
Вчера, 14:50
Циклон "Лидия" накрыл регионы России – дойдет ли непогода до Крыма

В Красногвардейском заменят все рекламные вывески на латинице

Крымский поселок Красногвардейское станет первым населенным пунктом республики, в котором будут полностью заменены рекламные вывески на латинице и содержащие иностранные слова, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.
По его словам, инициатива направлена на сохранение чистоты русского языка и его защиту от заимствований.
Константинов также призвал активно бороться с использованием иностранных слов.
Укрытие - РИА Новости, 1920, 30.10.2024
Вчера, 13:51
Убежища в Симферополе и других городах Крыма - как найти ближайшее

Крым готовит ответ на национализацию активов РФ в Финляндии

Крым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.
Он подчеркнул, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии, а у Крыма имеется реальный опыт национализации имущества русофобов.
Глава администрации Джанкойского района Инна Федоренко
Вчера, 13:28
В Джанкойском районе Крыма избрали главу администрации

Арест подозреваемого в ДТП погибшими подростками

Суд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли три подростка.
Авария произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.
В ближайшее время арестованному фигуранту предъявят обвинение.
Михаил Развожаев
Вчера, 12:04
Перебои с подачей газа в Севастополе - очередной фейк
 
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Заголовок открываемого материала
00:01Местами дожди и туман: погода в Крыму в четверг
00:00Какой сегодня праздник: 31 октября
23:53Небензя ответил на обвинения в переброске военных КНДР в зону СВО
23:23Над акваториями Черного и Азовского морей сбиты украинские беспилотники
23:02Крымский мост: обстановка после открытия движения
22:43Главное за день: 30 октября
22:30Главные новости Крыма: 30 октября
22:08В Крыму в этом году проложили почти 80 километров новых дорог к курортам
22:01На Крымском мосту возобновлено движение автомобилей
21:43"Освобождение. Путь к Победе": полмиллиона ребят попали на выставку
21:31В Севастополе простились с двумя героями спецоперации
21:12На Крымскому мосту остановили движение транспорта
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19:31Аксенов назвал район Крыма с некачественной водой – что устранит проблему
19:06В Крыму дорожники готовятся к морозам
18:43Венгрия пресекла попытку иностранных спецслужб отправить оружие Киеву
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