https://crimea.ria.ru/20241030/glavnye-novosti-kryma-30-oktyabrya-1141489201.html

Главные новости Крыма: 30 октября

Главные новости Крыма: 30 октября - РИА Новости Крым, 30.10.2024

Главные новости Крыма: 30 октября

На благоустройство общественных территорий в Крыму потратят миллиард рублей. Дорожники Крыма выйдут на круглосуточные дежурства из-за ухудшения погоды. На... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T22:30

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости Крым. На благоустройство общественных территорий в Крыму потратят миллиард рублей. Дорожники Крыма выйдут на круглосуточные дежурства из-за ухудшения погоды. На новогодние каникулы из Крыма в Москву и Петербург пустят три дополнительные пары поездов. Поселок Красногвардейское станет пилотным населенным пунктом, в котором заменят все рекламные вывески на латинице. Власти Крыма пригрозили национализацией связанных с Финляндией объектов. Подозреваемого в ДТП погибшими подростками в Крыму заключили под стражу.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Миллиард на благоустройствоПравительство Москвы в этом году направило на благоустройство общественных территорий Крыма свыше 636 миллионов рублей, еще 565 миллионов выделяют на эти цели по нацпроектам, сообщил глава республики Сергей Аксенов.Он отметил, что в общей сложности до конца года планируется благоустроить 41 общественную территорию. Работы уже завершены на 32 объектах, еще на девяти они находятся на завершающей стадии, уточнил он.Дополнительные поезда на Новый годВ декабре планируется запустить три дополнительные пары поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург, сообщила в эфире радио "Спутник в Крыму" руководитель Центра обслуживания Крымской железной дороги Виктория Савчук.По ее словам, с 23 декабря начнет курсировать дополнительный поезд "Москва – Симферополь" №165. А с 15 декабря 2024 года в расписании появится поезд №181 сообщением "Санкт-Петербург – Симферополь".Дорожники Крыма готовятся встретить непогодуВ Крыму из-за ухудшения погоды дорожные службы перейдут на круглосуточное дежурство в районах особо опасных участков, рассказали РИА Новости Крым пресс-службе "Крымавтодора".Предприятие уже заготовило более восьми тысяч тонн противогололедных реагентов.По прогнозам синоптиков, на Крым надвигается холодный арктический фронт, который принесет ощутимое похолодание. Уже в начале следующей недели ночью температура воздуха понизится до 4 градусов мороза.В Красногвардейском заменят все рекламные вывески на латиницеКрымский поселок Красногвардейское станет первым населенным пунктом республики, в котором будут полностью заменены рекламные вывески на латинице и содержащие иностранные слова, сообщил спикер парламента республики Владимир Константинов.По его словам, инициатива направлена на сохранение чистоты русского языка и его защиту от заимствований.Константинов также призвал активно бороться с использованием иностранных слов.Крым готовит ответ на национализацию активов РФ в ФинляндииКрым в ответ на арест российского имущества финским судом может ответить национализацией объектов, связанных с Финляндией, заявил председатель Госсовета республики Владимир Константинов.Он подчеркнул, что в поле действия российского правосудия есть активы Финляндии, а у Крыма имеется реальный опыт национализации имущества русофобов.Арест подозреваемого в ДТП погибшими подросткамиСуд заключил под стражу на два месяца подозреваемого в совершении ДТП, в котором погибли три подростка.Авария произошла 27 октября в Нижнегорском районе Крыма. Водитель Skoda Octavia столкнулся с двумя едущими впереди питбайками и квадроциклом, которыми управляли несовершеннолетние. В результате двое водителей питбайков и пассажир квадроцикла погибли, еще один подросток-водитель квадроцикла пострадал.В ближайшее время арестованному фигуранту предъявят обвинение.

https://crimea.ria.ru/20241030/aksenov-nazval-rayon-kryma-s-nekachestvennoy-vodoy--chto-ustranit-problemu-1141485775.html

https://crimea.ria.ru/20241030/7000-detey-iz-novykh-regionov-i-belgorodskoy-oblasti-otdokhnuli-v-evpatorii-1141478313.html

https://crimea.ria.ru/20241030/tsiklon-lidiya-nakryl-regiony-rossii--doydet-li-nepogoda-do-kryma-1141473387.html

https://crimea.ria.ru/20241030/ubezhischa-v-simferopole-i-drugikh-gorodakh-kryma---kak-nayti-blizhayshee-1141470579.html

https://crimea.ria.ru/20241030/v-dzhankoyskom-rayone-kryma-izbrali-glavu-administratsii-1141468649.html

https://crimea.ria.ru/20241030/pereboi-s-podachey-gaza-v-sevastopole---ocherednoy-feyk-1141466665.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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