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В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поезда

В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поезда - РИА Новости Крым, 30.10.2024

В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поезда

Три дополнительные пары поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург пустят в декабре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра... РИА Новости Крым, 30.10.2024

2024-10-30T07:49

2024-10-30T07:49

2024-10-30T08:08

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радио "спутник в крыму"

крымская железная дорога (кжд)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Три дополнительные пары поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург пустят в декабре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания Крымской железной дороги Виктория Савчук.По ее словам, московское направление, новый поезд "Москва-Симферополь" №97 традиционно пользуется спросом, поэтому с 23 декабря начнет курсировать дополнительный поезд "Москва-Симферополь" №165.Кроме того, с 15 декабря 2024 года также в расписании появится поезд №181 сообщением "Санкт-Петербург-Симферополь", добавила она.На эти поезда продажа билетов начинается за 90 суток до отправления.Говоря о заполняемости поездов, Савчук отметила, что составы сейчас заполнены на 90 процентов, а на некоторых направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург и Адлер – на 95 процентов.Ранее о том, что с января между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда, сообщал железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Также перевозчик сообщал, что в связи с высоким спросом на новогодние праздники из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. По информации "Гранд Сервис Экспресс", в предновогодние дни будут курсировать шесть поездов в день.Также в декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и МурманскаНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд, билеты, москва, санкт-петербург, крымская железная дорога (кжд)