https://crimea.ria.ru/20241030/v-dekabre-iz-kryma-v-moskvu-i-piter-pustyat-dopolnitelnye-poezda-1141454261.html
В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поезда
В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поезда - РИА Новости Крым, 30.10.2024
В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поезда
Три дополнительные пары поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург пустят в декабре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T07:49
2024-10-30T07:49
2024-10-30T08:08
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. Три дополнительные пары поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург пустят в декабре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала руководитель Центра обслуживания Крымской железной дороги Виктория Савчук.По ее словам, московское направление, новый поезд "Москва-Симферополь" №97 традиционно пользуется спросом, поэтому с 23 декабря начнет курсировать дополнительный поезд "Москва-Симферополь" №165.Кроме того, с 15 декабря 2024 года также в расписании появится поезд №181 сообщением "Санкт-Петербург-Симферополь", добавила она.На эти поезда продажа билетов начинается за 90 суток до отправления.Говоря о заполняемости поездов, Савчук отметила, что составы сейчас заполнены на 90 процентов, а на некоторых направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург и Адлер – на 95 процентов.Ранее о том, что с января между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда, сообщал железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".Также перевозчик сообщал, что в связи с высоким спросом на новогодние праздники из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. По информации "Гранд Сервис Экспресс", в предновогодние дни будут курсировать шесть поездов в день.Также в декабре начнет действовать новое расписание движения поездов в Крым.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Сколько пассажиров перевезли крымские поезда в курортный сезонВ Крым едут чаще всего туристы из Челябинска и МурманскаНовый год 2025 в отелях Крыма: сколько стоит и что предлагают
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новости крыма, гранд сервис экспресс, поезд, билеты, москва, санкт-петербург, крымская железная дорога (кжд)
В декабре из Крыма в Москву и Питер пустят дополнительные поезда
Из Крыма в Москву и Петербург пустят три дополнительные пары поездов в новогодние каникулы
07:49 30.10.2024 (обновлено: 08:08 30.10.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым
. Три дополнительные пары поездов из Крыма в Москву и Санкт-Петербург пустят в декабре. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму"
рассказала руководитель Центра обслуживания Крымской железной дороги Виктория Савчук.
"Мы ждем Новый год. Добавили возможность – три пары поездов, чтобы пассажир смог на каникулы отправиться в поездку", - сказала Савчук.
По ее словам, московское направление, новый поезд "Москва-Симферополь" №97 традиционно пользуется спросом, поэтому с 23 декабря начнет курсировать дополнительный поезд "Москва-Симферополь" №165.
Кроме того, с 15 декабря 2024 года также в расписании появится поезд №181 сообщением "Санкт-Петербург-Симферополь", добавила она.
На эти поезда продажа билетов начинается за 90 суток до отправления.
"На новый график Крымская железная дорога переходит с 12 декабря 2024 года. В пригородном сообщении у нас будут 47 пар поездов курсировать, а в дальнем следовании – десять пар, в Москву, Санкт-Петербург, Омск, Пермь, Адлер, Кисловодск", - рассказала она. И отметила, что летом было 20 пар поездов.
Говоря о заполняемости поездов, Савчук отметила, что составы сейчас заполнены на 90 процентов, а на некоторых направлениях, таких как Москва, Санкт-Петербург и Адлер – на 95 процентов.
Ранее о том, что с января между Симферополем и Москвой пустят новые ежедневные поезда, сообщал
железнодорожный перевозчик "Гранд Сервис Экспресс".
Также перевозчик сообщал, что в связи с высоким спросом на новогодние праздники
из Москвы в Симферополь назначат дополнительный поезд. По информации "Гранд Сервис Экспресс", в предновогодние дни будут курсировать шесть поездов в день.
Также в декабре начнет действовать
новое расписание движения поездов в Крым.
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