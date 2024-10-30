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"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота - РИА Новости Крым, 30.10.2024
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Инфографика
https://crimea.ria.ru/20241030/morskim-sudam-byt---v-rossii-otmechayut-osnovanie-voenno-morskogo-flota-1141459352.html
"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота - РИА Новости Крым, 30.10.2024
"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота
30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День... РИА Новости Крым, 30.10.2024
2024-10-30T06:58
2024-10-30T06:58
инфографика
россия
армия и флот
история
праздники и памятные даты
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День военно-морского флота России, а начиная с 1996 года – как профессиональный праздник, День моряка-надводника.Создание флота было исторически обусловлено выходом страны из политической и культурной изоляции, необходимостью развития торговли и защиты собственных берегов от неприятеля. Этого требовал курс царя-реформатора Петра I, который вывел Россию на международную арену.Поэтому в конце XVII века в России развернулось массовое военное кораблестроение. Суда начали строить в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Как это было – РИА Новости Крым коротко рассказали в инфографике.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской областиВ Севастополе вспоминают "Новороссийск" – линкор затонул 69 лет назад"Это чудо": в Крыму покажут возрожденный фильм 1911 года о Севастополе
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россия, армия и флот, история, инфографика, праздники и памятные даты
"Морским судам быть!" - в России отмечают основание военно-морского флота

30 октября в России отмечают День основания Российского военно-морского флота

06:58 30.10.2024
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт - РИА Новости Крым. 30 октября 1696 года Боярская Дума по настоянию царя Петра I приняла решение о создании регулярного Российского флота. С тех пор этот день отмечается как День военно-морского флота России, а начиная с 1996 года – как профессиональный праздник, День моряка-надводника.
Создание флота было исторически обусловлено выходом страны из политической и культурной изоляции, необходимостью развития торговли и защиты собственных берегов от неприятеля. Этого требовал курс царя-реформатора Петра I, который вывел Россию на международную арену.
Поэтому в конце XVII века в России развернулось массовое военное кораблестроение. Суда начали строить в Воронеже и Петербурге, на Ладоге и в Архангельске. Как это было – РИА Новости Крым коротко рассказали в инфографике.
30 октября – День основания Российского военно-морского флота30 октября – День основания Российского военно-морского флота
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