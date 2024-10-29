https://crimea.ria.ru/20241029/morpekhi-chf-unichtozhili-kolonnu-vraga-v-kurskoy-oblasti-1141417881.html

Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области

Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области

Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T06:16

2024-10-29T06:16

2024-10-29T06:16

ситуация в курской области после нападения всу

курская область

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

вооруженные силы россии

морская пехота чф

чф рф (черноморский флот российской федерации)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, противник пытался атаковать позиции ВС РФ и отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка. Однако ее обнаружили операторы разведывательных беспилотников.6 августа 2024 года ВСУ прорвались через российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области. Их продвижение было остановлено российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ВС России ежедневно ведут эту работу.В Курской области для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Север" наступает в Курской областиСуд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской областиРоссийские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области

курская область

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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