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Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области
Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области
Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном... РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T06:16
2024-10-29T06:16
ситуация в курской области после нападения всу
курская область
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
вооруженные силы россии
морская пехота чф
чф рф (черноморский флот российской федерации)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным ведомства, противник пытался атаковать позиции ВС РФ и отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка. Однако ее обнаружили операторы разведывательных беспилотников.6 августа 2024 года ВСУ прорвались через российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области. Их продвижение было остановлено российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ВС России ежедневно ведут эту работу.В Курской области для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.Важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Группа "Север" наступает в Курской областиСуд арестовал наемника из США за теракт и убийства в Курской областиРоссийские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области
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Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области

Морпехи Черноморского флота уничтожили в Курской области колонну техники ВСУ

06:16 29.10.2024
 
© Пресс-служба Минобороны РФРазбитая техника ВСУ в Курской области
Разбитая техника ВСУ в Курской области
© Пресс-служба Минобороны РФ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Военнослужащие бригады морской пехоты Черноморского флота группировки войск "Север" отразили атаку противника и уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
По данным ведомства, противник пытался атаковать позиции ВС РФ и отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка. Однако ее обнаружили операторы разведывательных беспилотников.
"Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ. Противник, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО", - говорится в сообщении.
6 августа 2024 года ВСУ прорвались через российско-украинскую границу и начали боевые действия в Курской области. Их продвижение было остановлено российскими войсками, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. ВС России ежедневно ведут эту работу.
В Курской области для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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