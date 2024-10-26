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Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
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Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области
Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости Крым, 26.10.2024
Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области
Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, украинские войска... РИА Новости Крым, 26.10.2024
2024-10-26T14:18
2024-10-26T14:18
новости сво
курская область
ситуация в курской области после нападения всу
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, украинские войска потеряли около 10 человек, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке министерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОРоссийские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР
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новости сво, курская область, ситуация в курской области после нападения всу, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости
Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области

Российские ВС не дали ВСУ прорваться через границу у поселка Новый Путь

14:18 26.10.2024
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВыход снайперской группы в Курской области.
Выход снайперской группы в Курской области. - РИА Новости, 1920, 26.10.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, украинские войска потеряли около 10 человек, сообщили в Минобороны РФ.
"Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке министерства.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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Новости СВОКурская областьСитуация в Курской области после нападения ВСУВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Новости
 
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