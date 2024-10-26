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Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области

Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Российские военные не дали ВСУ прорваться через границу в Курской области

Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, украинские войска... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T14:18

2024-10-26T14:18

2024-10-26T14:18

новости сво

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ситуация в курской области после нападения всу

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт - РИА Новости Крым. Российские войска предотвратили попытку ВСУ прорваться через границу РФ в направлении населенного пункта Новый Путь в Курской области, украинские войска потеряли около 10 человек, сообщили в Минобороны РФ."Кроме того, предотвращена попытка ВСУ прорваться через государственную границу Российской Федерации в направлении населенного пункта Новый Путь. Потери противника составили около 10 человек личного состава убитыми и ранеными, уничтожена боевая машина пехоты CV-90 шведского производства. Один военнослужащий ВСУ сдался в плен", - говорится в сводке министерства.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОРоссийские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР

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2024

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