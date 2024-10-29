https://crimea.ria.ru/20241029/glavnye-novosti-kryma-29-oktyabrya-1141459012.html

Главные новости Крыма: 29 октября

Главные новости Крыма: 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Главные новости Крыма: 29 октября

У берегов Крыма уничтожен украинский беспилотник. Правительство республики утвердило бюджет на три года, согласно которому в Крыму сформируют два промышленных... РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T22:55

2024-10-29T22:55

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. У берегов Крыма уничтожен украинский беспилотник. Правительство республики утвердило бюджет на три года, согласно которому в Крыму сформируют два промышленных кластера. В Советском районе назначен новый глава администрации. В Крыму будет реализовано десять новых инвестпроектов на сумму 27 миллиардов рублей. В регионе выявили десятки случаев боррелиоза и марсельской лихорадки. В республику прибыла реликвия императорского дома Романовых – Феодоровская икона Божьей Матери.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Беспилотник ВСУ уничтожен у берегов КрымаПосле полудня 29 октября над Черным морем у побережья Крыма был сбит украинский беспилотник. Об этом сообщили в Минобороны РФ."Около 13.40 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории России. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотник уничтожен над акваторией Черного моря у побережья Республики Крым", - говорится в сообщении.Правительство Крыма утвердило проект бюджета на три годаКак сообщила вице-премьер РК - министр финансов республики Ирина Кивико, в проекте основного финансового документа на следующий год расходы выше уровня доходов на 3,9 миллиарда рублей.Доходы бюджета в 2026 году, согласно проекту, составят 213,5 млрд, в 2027-м – 197,6 млрд рублей. Расходы планируются на уровне 216,8 млрд рублей и 200,9 млрд рублей соответственно. 132 миллиарда рублей планируется потратить на строительство и ремонт дорог.В Крыму сформируют два промышленных кластераДва новых кластера помогут достичь главной задачи региона - ежегодного роста производства на 1,7%. Об этом во вторник сообщил глава республики Сергей Аксенов.На сегодняшний день, по его данным, в республике работают и обеспечены стопроцентной загрузкой более 4740 промышленных предприятий, на которых занято порядка 62 тысяч человек. ВИзбран глава администрации Советского районаДепутаты районного совета избрали главой администрации Советского района Крыма Александра Харламова. Во вторник состоялся конкурс на замещение должности главы администрации. В числе претендентов были Оксана Денисенко, Владимир Ерохин и Александр Харламов, которые представили свои программы развития района.В финал вышли два кандидата – Владимир Ерохин и Александр Харламов. За Харламова проголосовали единогласно.Десять новых инвестпроектовПроекты на общую сумму 27 миллиардов рублей были согласованы Советом по улучшению инвестиционного климата в Крыму. Об этом сообщила пресс-служба республиканского министерства экономического развития."Самый крупный проект планируется реализовать в Новофедоровке. Это будет современный рекреационный комплекс с апартаментами, рестораном и собственными скверами. Инвестиции в проект составят около 15 млрд рублей", - уточнили в Совете.В Крыму выявили боррелиоз и марсельскую лихорадкуВо время сезона активности клещей в Крыму выявили два случая заболевания клещевым вирусным энцефалитом, 69 случаев клещевого боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки. Об этом сообщили в Межрегиональном управлении Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю."Территория полуострова является эндемичной по заболеваемости "клещевыми" инфекциями. Так, в период проведения мониторинга в 2024 году зарегистрировано 2 случая заболевания КВЭ (клещевым вирусным энцефалитом – ред.), 69 случаев клещевого боррелиоза и 40 случаев марсельской лихорадки", - говорится в сообщении.В Крым прибыла Феодоровская икона Божьей МатериИкона Божьей Матери Феодоровская прибыла в Крым по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. С 29 по 31 октября она будет пребывать в кафедральном Александро-Невском соборе Симферополя.Икону привезли в Крым из Богоявленского собора Костромского кремля.Предание приписывает авторство иконы евангелисту Луке. По преданию, в 1239 году ее по улицам Костромы пронес воин, в котором узнали святого великомученика Феодора Стратилата. Поэтому икона стала именоваться Феодоровской.Икона считается одной из святынь дома Романовых, поскольку легенда связывает ее с призванием в 1613 году на царство основателя династии царя Михаила Федоровича Романова.

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https://crimea.ria.ru/20241029/na-dorogi-kryma-za-tri-goda-planiruyut-potratit-132-mlrd-rubley--1141422578.html

https://crimea.ria.ru/20241029/v-krymu-provodyat-unikalnye-operatsii-s-sokhraneniem-organa-posle-opukholi-1141437894.html

https://crimea.ria.ru/20241029/zerno-padaet-v-kholodnuyu-vlazhnuyu-pochvu-v-krymu-prodolzhaetsya-sev-ozimykh-1141451542.html

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