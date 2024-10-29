https://crimea.ria.ru/20241029/glavnoe-za-den-29-oktyabrya-1141455943.html

Главное за день: 29 октября

Главное за день: 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Главное за день: 29 октября

Вооруженные силы Российской Федерации отработали нанесение массированного ядерного удара – тренировку стратегических сил провел президент Владимир Путин. В зоне РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T22:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации отработали нанесение массированного ядерного удара – тренировку стратегических сил провел президент Владимир Путин. В зоне специальной военной операции российские военнослужащие освободили город Селидово и еще три населенных пункта. На Украине высокоточными ударами поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками. Над Черным морем и тремя регионами РФ сбили семь вражеских дронов, российкие морпехи в Курской области разбили колонну вражеской техники. Госдума РФ приняла закон о нелегальных мигрантах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Тренировка стратегических сил ядерного сдерживанияПрезидент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Во время учений были отработаны пуски ракет. Как отметил глава Российской Федерации, использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны, и Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.В соответствии с госпрограммой вооружения ракетные войска стратегического назначения будут переведены на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые обладают более высокой точностью, отметил Путин.Вооруженные силы России в ходе тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника, доложил президенту министр обороны страны Андрей Белоусов.В зоне СВО освобождены 4 населенных пунктаВ Донецкой Народной Республике российские войска полностью освободили город Селидово - стратегически важный пункт на рубеже Селидово – Новогродовка - Гродовка. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.В то же время, информирует военное ведомство, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР.На Украине поражены военные аэродромыУдары были нанесены по инфраструктуре аэродромов воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении.Над территорией РФ за ночь сбили семь беспилотниковЗа ночь силы ПВО сбили семь украинских беспилотников, в том числе один - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.В Чечне в результате атаки беспилотника загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Пожар был оперативно ликвидирован. Еще один беспилотник был уничтожен во второй половине дня у берегов Крыма.Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской областиМорпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка. Однако ее обнаружили операторы разведывательных беспилотников."Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ. Противник, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО", - говорится в сообщении.Закон о нелегальных мигрантахГосдума Российской Федерации приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отмечал, что, по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.

https://crimea.ria.ru/20241029/vs-rossii-otrabotali-nanesenie-massirovannogo-yadernogo-udara--belousov-1141452831.html

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https://crimea.ria.ru/20241029/natsionalnoe-zdravookhranenie---zayavleniya-putina-o-meditsine-v-rossii-1141453634.html

https://crimea.ria.ru/20241029/zelenskiy-prosit-u-ssha-dalnoboynye-tomagavki-1141451359.html

https://crimea.ria.ru/20241029/nam-voevat-uzhe-nechem-i-nekem-general-vsu-o-plane-pobedy-zelenskogo-1141422049.html

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