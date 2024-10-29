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Главное за день: 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2024
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Главное за день: 29 октября
Главное за день: 29 октября - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Главное за день: 29 октября
Вооруженные силы Российской Федерации отработали нанесение массированного ядерного удара – тренировку стратегических сил провел президент Владимир Путин. В зоне РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T22:22
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации отработали нанесение массированного ядерного удара – тренировку стратегических сил провел президент Владимир Путин. В зоне специальной военной операции российские военнослужащие освободили город Селидово и еще три населенных пункта. На Украине высокоточными ударами поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками. Над Черным морем и тремя регионами РФ сбили семь вражеских дронов, российкие морпехи в Курской области разбили колонну вражеской техники. Госдума РФ приняла закон о нелегальных мигрантах.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.Тренировка стратегических сил ядерного сдерживанияПрезидент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Во время учений были отработаны пуски ракет. Как отметил глава Российской Федерации, использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны, и Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.В соответствии с госпрограммой вооружения ракетные войска стратегического назначения будут переведены на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые обладают более высокой точностью, отметил Путин.Вооруженные силы России в ходе тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника, доложил президенту министр обороны страны Андрей Белоусов.В зоне СВО освобождены 4 населенных пунктаВ Донецкой Народной Республике российские войска полностью освободили город Селидово - стратегически важный пункт на рубеже Селидово – Новогродовка - Гродовка. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.В то же время, информирует военное ведомство, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР.На Украине поражены военные аэродромыУдары были нанесены по инфраструктуре аэродромов воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении.Над территорией РФ за ночь сбили семь беспилотниковЗа ночь силы ПВО сбили семь украинских беспилотников, в том числе один - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ."В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.В Чечне в результате атаки беспилотника загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Пожар был оперативно ликвидирован. Еще один беспилотник был уничтожен во второй половине дня у берегов Крыма.Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской областиМорпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка. Однако ее обнаружили операторы разведывательных беспилотников."Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ. Противник, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО", - говорится в сообщении.Закон о нелегальных мигрантахГосдума Российской Федерации приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отмечал, что, по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.
https://crimea.ria.ru/20241029/vs-rossii-otrabotali-nanesenie-massirovannogo-yadernogo-udara--belousov-1141452831.html
https://crimea.ria.ru/20241029/massovoe-otravlenie-kursantov-na-stavropole---chto-izvestno-1141456252.html
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главное за день, россия, в мире, общество, новости
Главное за день: 29 октября

Главные события и заявления вторника, 29 октября

22:22 29.10.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы Российской Федерации отработали нанесение массированного ядерного удара – тренировку стратегических сил провел президент Владимир Путин. В зоне специальной военной операции российские военнослужащие освободили город Селидово и еще три населенных пункта. На Украине высокоточными ударами поражены военные аэродромы и центр управления беспилотниками. Над Черным морем и тремя регионами РФ сбили семь вражеских дронов, российкие морпехи в Курской области разбили колонну вражеской техники. Госдума РФ приняла закон о нелегальных мигрантах.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

Тренировка стратегических сил ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. Во время учений были отработаны пуски ракет. Как отметил глава Российской Федерации, использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны, и Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.
В соответствии с госпрограммой вооружения ракетные войска стратегического назначения будут переведены на новые ракетные комплексы стационарного и мобильного базирования, которые обладают более высокой точностью, отметил Путин.
Вооруженные силы России в ходе тренировки отработали нанесение массированного ядерного удара в ответ на ядерный удар условного противника, доложил президенту министр обороны страны Андрей Белоусов.
Министр обороны РФ Андрей Белоусов
17:31
ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов

В зоне СВО освобождены 4 населенных пункта

В Донецкой Народной Республике российские войска полностью освободили город Селидово - стратегически важный пункт на рубеже Селидово – Новогродовка - Гродовка. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"В результате успешных действий соединений и воинских частей группировки войск "Центр" полностью освобожден город Селидово Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
В то же время, информирует военное ведомство, подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР.
Капельница - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
20:32
Массовое отравление курсантов на Ставрополье - что известно

На Украине поражены военные аэродромы

Удары были нанесены по инфраструктуре аэродромов воздушных сил Украины и центру управления беспилотными системами генерального штаба ВСУ. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ.
"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам аэродромной инфраструктуры воздушных сил Украины, центру управления беспилотных систем генерального штаба ВСУ, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 139 районах", - говорится в сообщении.
Солдаты ВСУ - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
18:55Эксклюзивы РИА Новости Крым
Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину

Над территорией РФ за ночь сбили семь беспилотников

За ночь силы ПВО сбили семь украинских беспилотников, в том числе один - над Черным морем. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
"В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации дежурными средствами ПВО уничтожено семь украинских беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.
В Чечне в результате атаки беспилотника загорелась крыша здания на территории Российского университета спецназа, сообщил глава республики Рамзан Кадыров. Пожар был оперативно ликвидирован. Еще один беспилотник был уничтожен во второй половине дня у берегов Крыма.
Врачи в операционной
17:52
Национальное здравоохранение - заявления Путина о медицине в России

Морпехи ЧФ уничтожили колонну врага в Курской области

Морпехи Черноморского флота уничтожили колонну техники ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ. По данным ведомства, противник отправил в бой колонну боевых бронированных машин, в том числе два танка. Однако ее обнаружили операторы разведывательных беспилотников.
"Действуя малыми группами при поддержке артиллерии и операторов FPV-дронов, морпехи уничтожили противника и провели контратаку позиций ВСУ. Противник, не выдержав натиска наших военнослужащих, оставил на поле боя своих раненых и убитых, а также вооружение, боеприпасы и технику, предоставленные странами НАТО", - говорится в сообщении.
Владимир Зеленский и министр обороны США Ллойд Остин - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
16:23
Зеленский просит у США дальнобойные "Томагавки"

Закон о нелегальных мигрантах

Госдума Российской Федерации приняла во втором и третьем, окончательном чтении закон о признании отягчающим обстоятельством совершения преступления нелегальным мигрантом.
Законопроектом предлагается дополнить статью 63 УК РФ новым пунктом "т", согласно которому отягчающим уголовное наказание обстоятельством будет признаваться совершение преступления лицом, незаконно находящимся на территории Российской Федерации.
Председатель ГД Вячеслав Володин ранее отмечал, что, по данным Следственного комитета, в этом году число таких преступлений увеличилось в 3 раза - до 8 тысяч эпизодов.
Владимир Зеленский на заседании Совета НАТО-Украина во время саммита НАТО в Вашингтоне, четверг, 11 июля 2024 года. (AP Photo/Jacquelyn Martin) - РИА Новости, 1920, 29.10.2024
10:24
Нам воевать уже нечем и некем: генерал ВСУ о "плане победы" Зеленского
 
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Заголовок открываемого материала
22:55Главные новости Крыма: 29 октября
22:33Один человек погиб и трое пострадали в ДНР из-за атаки ВСУ
22:22Главное за день: 29 октября
21:57Житель Крыма обманул маркетплейс на 13 млн рублей
21:31Стало известно число пострадавших при столкновении автобуса с грузовиком
21:05В Польше не видят повода высылать из страны российского посла
20:32Массовое отравление курсантов на Ставрополье - что известно
20:17В Севастополе простились с двумя героями - защитниками Курской области
19:25В Крыму междугородний автобус столкнулся с грузовиком – есть пострадавшие
19:11Удар "кассетами" по Горловке: погиб мирный житель
18:55Бунт против Зеленского: почему жесткие облавы ТЦК не спасут Украину
18:32МИД закрыл въезд в Россию для 140 граждан Австралии и Новой Зеландии
18:05Более 9 тысяч крымчан обеспечили себе прибавку к пенсии с помощью ПДС
17:52Национальное здравоохранение - заявления Путина о медицине в России
17:41Экономике РФ остро не хватает специалистов рабочих профессий – Путин
17:31ВС России отработали нанесение массированного ядерного удара – Белоусов
17:24МРОТ с 1 января увеличится на три тысячи рублей
17:16Рост доходов россиян должен опережать инфляцию - Путин
16:55Зерно падает в холодную влажную почву: в Крыму продолжается сев озимых
16:42Путин поручил лечить россиян при помощи искусственного интеллекта
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