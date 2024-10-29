https://crimea.ria.ru/20241029/putin-provel-trenirovku-strategicheskikh-sil-yadernogo-sderzhivaniya-1141449235.html

Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания

Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T15:51

2024-10-29T15:51

2024-10-29T16:04

владимир путин (политик)

оружие

ядерное оружие

россия

новости

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.Он отметил, что во время учений будут отработаны пуски ракет.Путин подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны, и Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле."Учитывая рост геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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россия

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2024

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владимир путин (политик), оружие, ядерное оружие, россия, новости