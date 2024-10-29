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Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания - РИА Новости Крым, 29.10.2024
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания. РИА Новости Крым, 29.10.2024
2024-10-29T15:51
2024-10-29T15:51
2024-10-29T16:04
владимир путин (политик)
оружие
ядерное оружие
россия
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.Он отметил, что во время учений будут отработаны пуски ракет.Путин подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны, и Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле."Учитывая рост геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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владимир путин (политик), оружие, ядерное оружие, россия, новости
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания
15:51 29.10.2024 (обновлено: 16:04 29.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин провел тренировку стратегических сил ядерного сдерживания.
Он отметил, что во время учений будут отработаны пуски ракет.
Путин подчеркнул, что использование ядерного оружия — крайняя мера обеспечения безопасности страны, и Россия не собирается втягиваться в гонку вооружений.
"Сегодня мы проводим очередную тренировку стратегических сил (ядерного - ред.) сдерживания. Отработаем действия должностных лиц по управлению применением ядерного оружия с практическими пусками баллистических и крылатых ракет", - сказал Путин во время тренировки сил ядерного сдерживания.
Глава государства находился в ситуационном центре в Кремле.
"Учитывая рост геополитической напряженности, появления новых внешних угроз и рисков, важно иметь современные и постоянно готовые к боевому применению стратегические силы. Будем и дальше совершенствовать все их компоненты. Ресурсы для этого имеются", - сказал Путин во время тренировки стратегических сил ядерного сдерживания.
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