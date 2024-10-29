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Город Селидово в ДНР полностью освобожден

Город Селидово в ДНР полностью освобожден - РИА Новости Крым, 29.10.2024

Город Селидово в ДНР полностью освобожден

Российские войска полностью освободили город Селидово в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости Крым, 29.10.2024

2024-10-29T13:04

2024-10-29T13:04

2024-10-29T13:10

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 окт - РИА Новости Крым. Российские войска полностью освободили город Селидово в ДНР. Об этом во вторник сообщили в Минобороны РФ. Селидово - город в Покровском районе Донецкой Народной Республики. Он расположен на рубеже Селидово — Новогродовка — Гродовка, за которым для российских войск открывается путь на Покровск — один из самых крупных и стратегически важных для противника на западе ДНР.Также во вторник стало известно, что подразделения "Южной" группировки войск взяли под контроль населенный пункт Катериновка, подразделения "Центра" - Горняк, а подразделения "Востока" - Доброволье в ДНР.Накануне армия России освободила Измайловку и Цукуркино в Донецкой Народной Республике. В субботу стало известно о взятии под контроль российскими военными населенного пункта Александрополь в ДНР. 23 октября подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь освободили населенный пункт Николаевка.Также на прошлой неделе Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), новости