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Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 23.10.2024

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2024-10-23T12:22

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. За прошлую неделю российские войска освободили Невское (ЛНР), Максимильяновку, Михайловку и Красный Яр (ДНР), а также Левадное в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОРоссийские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР

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2024

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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)