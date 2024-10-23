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Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T12:10
2024-10-23T12:22
новости сво
министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
вооруженные силы россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. За прошлую неделю российские войска освободили Невское (ЛНР), Максимильяновку, Михайловку и Красный Яр (ДНР), а также Левадное в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОРоссийские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР

Армия России освободила Серебрянку и Николаевку в Донецкой Народной Республике

12:10 23.10.2024 (обновлено: 12:22 23.10.2024)
 
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.

"Подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь освободили населенный пункт Николаевка и продолжили продвижение в глубину обороны противника", - говорится в сообщении.

Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива.
За прошлую неделю российские войска освободили Невское (ЛНР), Максимильяновку, Михайловку и Красный Яр (ДНР), а также Левадное в Запорожской области.
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