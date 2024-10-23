https://crimea.ria.ru/20241023/rossiyskie-voyska-osvobodili-dva-naselennykh-punkta-v-dnr-1141285326.html
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T12:10
2024-10-23T12:10
2024-10-23T12:22
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министерство обороны рф
донецкая народная республика (днр)
события в донбассе
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всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Подразделения Вооруженных сил России взяли под контроль населенные пункты Серебрянка и Николаевка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщает Минобороны РФ.Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива. За прошлую неделю российские войска освободили Невское (ЛНР), Максимильяновку, Михайловку и Красный Яр (ДНР), а также Левадное в Запорожской области.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымАрмия России освободила пять населенных пунктов за неделю в зоне СВОРоссийские военные освободили еще два населенных пункта в ДонбассеРоссийские войска освободили большую часть Дзержинска в ДНР
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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новости сво, министерство обороны рф, донецкая народная республика (днр), события в донбассе, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Армия России освободила Серебрянку и Николаевку в Донецкой Народной Республике
12:10 23.10.2024 (обновлено: 12:22 23.10.2024)