https://crimea.ria.ru/20241023/nazvan-novyy-trend-v-rossiyskom-obrazovanii-1141290505.html

Назван новый тренд в российском образовании

Назван новый тренд в российском образовании - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Назван новый тренд в российском образовании

Возможность зарабатывать первые деньги как можно раньше выводит среднее профессиональное образование в России в тренд среди молодежи. Об этом в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T13:53

2024-10-23T13:53

2024-10-23T14:36

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Возможность зарабатывать первые деньги как можно раньше выводит среднее профессиональное образование в России в тренд среди молодежи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Симферопольского автотранспортного техникума Олег Горьков."Система среднего профессионального образования сегодня в России находится в тренде. Потому что здесь ребята за достаточно короткий срок могут получить не только теоретические, но и практические знания с последующим трудоустройством – начать работать, чтобы иметь первые свои карманные деньги, развиваться и входить во взрослую состоятельную жизнь", - сказал Горьков.Он отметил, что о престижности среднего профессионального образования свидетельствует и конкурс при поступлении в колледжи и техникумы.По мнению директора Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марины Пальчук, студентам после получения среднего профессионального образования легче получить и диплом о высшем образовании."К высшему образованию путь через среднее наиболее эффективный сегодня. Почему? Потому что человек уже понимает, что он сам зарабатывает и при этом строит уже взрослую жизнь. И к высшему образованию он может прийти после колледжа, что сокращает и срок достижения высшего образования", - считает Пальчук.Ранее исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов рассказал РИА Новости Крым, что в этом году выпускники предпочитают ВУЗам учреждения среднего специального образования, это связано с тем, что потом студентам проще поступить в ВУЗы. Примечательно то, что в колледжи идут отличники, которые нацелены на "карьерный ход".По мнению депутата Госсовета Республики Крым Сергея Додонова, для молодежи сегодня Россия – это страна возможностей. В частности, молодым людям предоставляются варианты раннего трудоустройства, сокращаются сроки обучения, появляются программы "Профессионалитет", профессиональной ориентации, меняется система целевой подготовки ребят для рынка труда, сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюКак в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университетаОтчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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