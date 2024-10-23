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Назван новый тренд в российском образовании
Назван новый тренд в российском образовании - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Назван новый тренд в российском образовании
Возможность зарабатывать первые деньги как можно раньше выводит среднее профессиональное образование в России в тренд среди молодежи. Об этом в пресс-центре РИА РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T13:53
2024-10-23T13:53
2024-10-23T14:36
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Возможность зарабатывать первые деньги как можно раньше выводит среднее профессиональное образование в России в тренд среди молодежи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Симферопольского автотранспортного техникума Олег Горьков."Система среднего профессионального образования сегодня в России находится в тренде. Потому что здесь ребята за достаточно короткий срок могут получить не только теоретические, но и практические знания с последующим трудоустройством – начать работать, чтобы иметь первые свои карманные деньги, развиваться и входить во взрослую состоятельную жизнь", - сказал Горьков.Он отметил, что о престижности среднего профессионального образования свидетельствует и конкурс при поступлении в колледжи и техникумы.По мнению директора Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марины Пальчук, студентам после получения среднего профессионального образования легче получить и диплом о высшем образовании."К высшему образованию путь через среднее наиболее эффективный сегодня. Почему? Потому что человек уже понимает, что он сам зарабатывает и при этом строит уже взрослую жизнь. И к высшему образованию он может прийти после колледжа, что сокращает и срок достижения высшего образования", - считает Пальчук.Ранее исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов рассказал РИА Новости Крым, что в этом году выпускники предпочитают ВУЗам учреждения среднего специального образования, это связано с тем, что потом студентам проще поступить в ВУЗы. Примечательно то, что в колледжи идут отличники, которые нацелены на "карьерный ход".По мнению депутата Госсовета Республики Крым Сергея Додонова, для молодежи сегодня Россия – это страна возможностей. В частности, молодым людям предоставляются варианты раннего трудоустройства, сокращаются сроки обучения, появляются программы "Профессионалитет", профессиональной ориентации, меняется система целевой подготовки ребят для рынка труда, сказал он.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессиюКак в Крыму и Севастополе трудоустраивают студентов после университетаОтчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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крым, образование в крыму и севастополе, среднее профессиональное образование в крыму, общество, дети, новости крыма
Назван новый тренд в российском образовании
Среднее профессиональное образование в России стало трендом среди молодежи
13:53 23.10.2024 (обновлено: 14:36 23.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Возможность зарабатывать первые деньги как можно раньше выводит среднее профессиональное образование в России в тренд среди молодежи. Об этом в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал директор Симферопольского автотранспортного техникума Олег Горьков.
"Система среднего профессионального образования сегодня в России находится в тренде. Потому что здесь ребята за достаточно короткий срок могут получить не только теоретические, но и практические знания с последующим трудоустройством – начать работать, чтобы иметь первые свои карманные деньги, развиваться и входить во взрослую состоятельную жизнь", - сказал Горьков.
Он отметил, что о престижности среднего профессионального образования свидетельствует и конкурс при поступлении в колледжи и техникумы.
"Контингент с каждым годом растет, а это говорит о том, что выпускники делают осознанный выбор, престиж среднего профессионального образования увеличивается, растет желание получить рабочую профессию и специальность", - отметил Горьков.
По мнению директора Романовского колледжа индустрии гостеприимства Марины Пальчук, студентам после получения среднего профессионального образования легче получить и диплом о высшем образовании.
"К высшему образованию путь через среднее наиболее эффективный сегодня. Почему? Потому что человек уже понимает, что он сам зарабатывает и при этом строит уже взрослую жизнь. И к высшему образованию он может прийти после колледжа, что сокращает и срок достижения высшего образования", - считает Пальчук.
Ранее исполняющий обязанности ректора КФУ имени В.И. Вернадского Владимир Курьянов рассказал РИА Новости Крым, что в этом году выпускники предпочитают ВУЗам учреждения среднего специального образования
, это связано с тем, что потом студентам проще поступить в ВУЗы. Примечательно то, что в колледжи идут отличники, которые нацелены на "карьерный ход".
По мнению депутата Госсовета Республики Крым Сергея Додонова, для молодежи сегодня Россия – это страна возможностей
. В частности, молодым людям предоставляются варианты раннего трудоустройства, сокращаются сроки обучения, появляются программы "Профессионалитет", профессиональной ориентации, меняется система целевой подготовки ребят для рынка труда, сказал он.
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