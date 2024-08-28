https://crimea.ria.ru/20240828/otchislenie-uchenikov-posle-9-klassa--kak-eto-proiskhodit-v-krymu-1139930345.html
Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму
Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму - РИА Новости Крым, 28.08.2024
Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму
В Крыму все без исключения школы после 9 класса отчисляют своих учеников, а затем снова принимают их в 10 класс на основе локальных актов, которые в каждой... РИА Новости Крым, 28.08.2024
2024-08-28T09:36
2024-08-28T09:36
2024-08-28T10:04
образование в крыму и севастополе
образование в россии
школа
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму все без исключения школы после 9 класса отчисляют своих учеников, а затем снова принимают их в 10 класс на основе локальных актов, которые в каждой школе могут быть своими. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.Информация о том, что в нескольких регионах РФ родители столкнулись с невозможностью зачислить своих детей в 10-е классы школы, ранее появилась в СМИ и соцсетях. По данным ряда изданий, дети не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в классы по профилю, а возможности поступить в общеобразовательные нет. В Министерстве просвещения Российской Федерации в ответ на публикации в СМИ заявили, что каждый спорный случай поступления детей в 10 класс рассматривается отдельно, а решение принимается в интересах ребенка. Ситуацию в Крыму корреспонденту РИА новости Крым прокомментировали в министерстве образования, науки и молодежи."Право ребенка на получение полного образования нарушать нельзя. Это однозначно. Но мы должны посмотреть на особенность нашей системы образования, которая предусмотрена в Законе об образовании Российской Федерации, 273 ФЗ. Первое, что очень смущает наших родителей, - это то, что после завершения обучения в 9 классе ребенок отчисляется из школы, и это прописано в законе", - сказала она.Отчисление, уточнила замминистра, происходит после 9 класса. То есть после завершения обучения по основной образовательной программе ребенок получает документ о завершении обучения - аттестат. Далее, отметила Беспалова, он вместе с родителями принимает решение о том, будет ли он оставаться в этой школе, пойдет в другую или же будет поступать в среднее специальное учреждение.Поэтому, советует замминистра, еще в самом начале 9 класса школьнику совместно с родителями необходимо определиться, будет ли он в конце учебного года поступать в колледж или техникум или же пойдет поступать в 10 класс и выберет определенный профиль."Образовательная организация комплектует классы с учетом мнения учеников, которое спрашивают у девятиклассников, и здесь родители и дети должны принимать очень активное участие во всех анкетированиях, предусмотренных в общеобразовательной организации", - добавила спикер.Также Беспалова отметила, что желающие пойти в 10 класс могут быть не зачислены в ту школу, в которую ходили все предыдущие девять лет.Но в любом случае, заверила замминистра, ребенок, желающий продолжать обучение в 10 классе, не останется "за бортом"."В случае, если вы по каким-то причинам не прошли индивидуальный отбор, в случае, если вас не устраивает профиль той или иной школы, вы должны обратиться в органы управления образования и вам обязательно подберут учебное учреждение, которое будет вас удовлетворять", - подчеркнула она.Светлана Беспалова добавила, что министерство рекомендует образовательным организациям оставлять возможность для поступления всех своих выпускников. И при комплектации нескольких 10-х классов один оставить без индивидуального отбора."Если комплектуется всего один 10-ый класс, то можно воспользоваться возможностью закона об образовании и пойти в многопрофильный класс. Там формируются индивидуальные учебные планы в одном классе, и тогда одни дети изучают углубленно одни предметы, а другие могут ходить на другие. Варианты есть. В крайнем случае, ребенок будет ходить два последних года обучения в другую школу, но в ближайшую к той, в которой он учился", - резюмировала она.
https://crimea.ria.ru/20240827/shkolnye-lineyki-na-den-znaniy-v-krymu-proydut-v-shkolnykh-pomescheniyakh-1139911327.html
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, минобраз крыма, светлана беспалова, крым, общество, новости крыма
Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму
В Крыму объяснили механизм отчисления детей после 9 класса и прием в 10 класс по конкурсу
09:36 28.08.2024 (обновлено: 10:04 28.08.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму все без исключения школы после 9 класса отчисляют своих учеников, а затем снова принимают их в 10 класс на основе локальных актов, которые в каждой школе могут быть своими. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.
Информация о том, что в нескольких регионах РФ родители столкнулись с невозможностью зачислить своих детей в 10-е классы школы, ранее появилась в СМИ и соцсетях. По данным ряда изданий, дети не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в классы по профилю, а возможности поступить в общеобразовательные нет. В Министерстве просвещения Российской Федерации
в ответ на публикации в СМИ заявили, что каждый спорный случай поступления детей в 10 класс рассматривается отдельно, а решение принимается в интересах ребенка.
Ситуацию в Крыму корреспонденту РИА новости Крым
прокомментировали в министерстве образования, науки и молодежи.
"Право ребенка на получение полного образования нарушать нельзя. Это однозначно. Но мы должны посмотреть на особенность нашей системы образования, которая предусмотрена в Законе об образовании Российской Федерации, 273 ФЗ. Первое, что очень смущает наших родителей, - это то, что после завершения обучения в 9 классе ребенок отчисляется из школы, и это прописано в законе", - сказала она.
Отчисление, уточнила замминистра, происходит после 9 класса. То есть после завершения обучения по основной образовательной программе ребенок получает документ о завершении обучения - аттестат. Далее, отметила Беспалова, он вместе с родителями принимает решение о том, будет ли он оставаться в этой школе, пойдет в другую или же будет поступать в среднее специальное учреждение.
"И здесь вторая особенность нашего образования. Среднее общее образование у нас профильное. Все классы, которые формируются на уровне 10-11 классов, являются профильными. Профиль может быть разный, в том числе и универсальный. Но это все равно профиль. И любой профиль, согласно федеральному государственному образовательному стандарту среднего образования, предусматривает углубленное изучение двух предметов из 13 обязательных", - сказала Беспалова.
Поэтому, советует замминистра, еще в самом начале 9 класса школьнику совместно с родителями необходимо определиться, будет ли он в конце учебного года поступать в колледж или техникум или же пойдет поступать в 10 класс и выберет определенный профиль.
"Образовательная организация комплектует классы с учетом мнения учеников, которое спрашивают у девятиклассников, и здесь родители и дети должны принимать очень активное участие во всех анкетированиях, предусмотренных в общеобразовательной организации", - добавила спикер.
Также Беспалова отметила, что желающие пойти в 10 класс могут быть не зачислены в ту школу, в которую ходили все предыдущие девять лет.
"Нет этой обязательности. Эта школа может не подходить по профилю. Есть третий момент – допускается индивидуальный отбор в профильные классы. То есть образовательная организация сама решает, будет ли такой отбор. Но если в образовательной организации такой локальный акт принят, то он является обязательным", – сказала она.
Но в любом случае, заверила замминистра, ребенок, желающий продолжать обучение в 10 классе, не останется "за бортом".
"В случае, если вы по каким-то причинам не прошли индивидуальный отбор, в случае, если вас не устраивает профиль той или иной школы, вы должны обратиться в органы управления образования и вам обязательно подберут учебное учреждение, которое будет вас удовлетворять", - подчеркнула она.
Светлана Беспалова добавила, что министерство рекомендует образовательным организациям оставлять возможность для поступления всех своих выпускников. И при комплектации нескольких 10-х классов один оставить без индивидуального отбора.
"Если комплектуется всего один 10-ый класс, то можно воспользоваться возможностью закона об образовании и пойти в многопрофильный класс. Там формируются индивидуальные учебные планы в одном классе, и тогда одни дети изучают углубленно одни предметы, а другие могут ходить на другие. Варианты есть. В крайнем случае, ребенок будет ходить два последних года обучения в другую школу, но в ближайшую к той, в которой он учился", - резюмировала она.