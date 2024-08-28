https://crimea.ria.ru/20240828/otchislenie-uchenikov-posle-9-klassa--kak-eto-proiskhodit-v-krymu-1139930345.html

Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму

Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму - РИА Новости Крым, 28.08.2024

Отчисление учеников после 9 класса – как это происходит в Крыму

В Крыму все без исключения школы после 9 класса отчисляют своих учеников, а затем снова принимают их в 10 класс на основе локальных актов, которые в каждой... РИА Новости Крым, 28.08.2024

2024-08-28T09:36

2024-08-28T09:36

2024-08-28T10:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 авг – РИА Новости Крым. В Крыму все без исключения школы после 9 класса отчисляют своих учеников, а затем снова принимают их в 10 класс на основе локальных актов, которые в каждой школе могут быть своими. Об этом в мультимедийном пресс-центре РИА Новости Крым рассказала заместитель министра образования, науки и молодежи республики Светлана Беспалова.Информация о том, что в нескольких регионах РФ родители столкнулись с невозможностью зачислить своих детей в 10-е классы школы, ранее появилась в СМИ и соцсетях. По данным ряда изданий, дети не смогли сдать внутренние экзамены для поступления в классы по профилю, а возможности поступить в общеобразовательные нет. В Министерстве просвещения Российской Федерации в ответ на публикации в СМИ заявили, что каждый спорный случай поступления детей в 10 класс рассматривается отдельно, а решение принимается в интересах ребенка. Ситуацию в Крыму корреспонденту РИА новости Крым прокомментировали в министерстве образования, науки и молодежи."Право ребенка на получение полного образования нарушать нельзя. Это однозначно. Но мы должны посмотреть на особенность нашей системы образования, которая предусмотрена в Законе об образовании Российской Федерации, 273 ФЗ. Первое, что очень смущает наших родителей, - это то, что после завершения обучения в 9 классе ребенок отчисляется из школы, и это прописано в законе", - сказала она.Отчисление, уточнила замминистра, происходит после 9 класса. То есть после завершения обучения по основной образовательной программе ребенок получает документ о завершении обучения - аттестат. Далее, отметила Беспалова, он вместе с родителями принимает решение о том, будет ли он оставаться в этой школе, пойдет в другую или же будет поступать в среднее специальное учреждение.Поэтому, советует замминистра, еще в самом начале 9 класса школьнику совместно с родителями необходимо определиться, будет ли он в конце учебного года поступать в колледж или техникум или же пойдет поступать в 10 класс и выберет определенный профиль."Образовательная организация комплектует классы с учетом мнения учеников, которое спрашивают у девятиклассников, и здесь родители и дети должны принимать очень активное участие во всех анкетированиях, предусмотренных в общеобразовательной организации", - добавила спикер.Также Беспалова отметила, что желающие пойти в 10 класс могут быть не зачислены в ту школу, в которую ходили все предыдущие девять лет.Но в любом случае, заверила замминистра, ребенок, желающий продолжать обучение в 10 классе, не останется "за бортом"."В случае, если вы по каким-то причинам не прошли индивидуальный отбор, в случае, если вас не устраивает профиль той или иной школы, вы должны обратиться в органы управления образования и вам обязательно подберут учебное учреждение, которое будет вас удовлетворять", - подчеркнула она.Светлана Беспалова добавила, что министерство рекомендует образовательным организациям оставлять возможность для поступления всех своих выпускников. И при комплектации нескольких 10-х классов один оставить без индивидуального отбора."Если комплектуется всего один 10-ый класс, то можно воспользоваться возможностью закона об образовании и пойти в многопрофильный класс. Там формируются индивидуальные учебные планы в одном классе, и тогда одни дети изучают углубленно одни предметы, а другие могут ходить на другие. Варианты есть. В крайнем случае, ребенок будет ходить два последних года обучения в другую школу, но в ближайшую к той, в которой он учился", - резюмировала она.

https://crimea.ria.ru/20240827/shkolnye-lineyki-na-den-znaniy-v-krymu-proydut-v-shkolnykh-pomescheniyakh-1139911327.html

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

образование в крыму и севастополе, образование в россии, школа, минобраз крыма, светлана беспалова, крым, общество, новости крыма