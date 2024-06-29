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Интересы молодежи Крыма: есть ли возможности их поддерживать
Интересы молодежи Крыма: есть ли возможности их поддерживать - РИА Новости Крым, 29.06.2024
Интересы молодежи Крыма: есть ли возможности их поддерживать
29 июня в Крыму, как и во всей России, отмечают День молодежи. Какие интересы и возможности у молодежи Крыма сегодня и как ребятам помогают в их реализации, в... РИА Новости Крым, 29.06.2024
2024-06-29T20:53
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2024-06-29T20:53
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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. 29 июня в Крыму, как и во всей России, отмечают День молодежи. Какие интересы и возможности у молодежи Крыма сегодня и как ребятам помогают в их реализации, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета Республики Крым Сергей Додонов.Также существуют некоммерческие организации, в которых можно найти себя по интересам. Направления разные: начиная от волонтерского движения, заканчивая профильными направлениями."Больше себя молодежь проявляет в волонтерском движении. Начинается это со школы. Ребята с 12 лет участвуют в патриотических, экологических акциях. Это воспитание чувства небезразличности и сопричастности", – сказал Додонов.Он отметил, что ребята активно участвуют в восстановлении памятников и уходе за ними. При этом меньше всего молодежь интересует сфера образования."Надо работать в направлении вовлечения ребят в образовательную деятельность. Это задача, которую ставит и президент. Профессия учителя должна стать социально значимой", – подчеркнул гость пресс-центра.По словам Сергея Додонова, один из вариантов увеличения кадров в сфере образования – это возможность получения дополнительного образования при обучении в вузах.Также он отметил, что в Крыму, в частности, в Симферополе, существует проблема с количеством бесплатных секций для молодежи, где они могли бы развивать свои интересы, творческие способности."Ни мест, ни кадров на сегодня не хватает. Это действительно проблема, над ней надо работать", – подчеркнул Сергей Додонов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьВ средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметниковКадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?
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Интересы молодежи Крыма: есть ли возможности их поддерживать
Молодежь в Крыму предпочитает волонтерство сфере образования
СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым.
29 июня в Крыму, как и во всей России, отмечают День молодежи. Какие интересы и возможности у молодежи Крыма сегодня и как ребятам помогают в их реализации, в пресс-центре РИА Новости Крым
рассказал председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета Республики Крым Сергей Додонов.
"Для молодежи сегодня Россия – это страна возможностей. Есть возможность раннего трудоустройства, сокращаются сроки обучения, появляются программы "Профессионалитет", профессиональной ориентации, меняется система целевой подготовки ребят для рынка труда", – отметил Сергей Додонов.
Также существуют некоммерческие организации, в которых можно найти себя по интересам. Направления разные: начиная от волонтерского движения, заканчивая профильными направлениями.
"Больше себя молодежь проявляет в волонтерском движении. Начинается это со школы. Ребята с 12 лет участвуют в патриотических, экологических акциях. Это воспитание чувства небезразличности и сопричастности", – сказал Додонов.
Он отметил, что ребята активно участвуют в восстановлении памятников и уходе за ними. При этом меньше всего молодежь интересует сфера образования.
"Надо работать в направлении вовлечения ребят в образовательную деятельность. Это задача, которую ставит и президент. Профессия учителя должна стать социально значимой", – подчеркнул гость пресс-центра.
По словам Сергея Додонова, один из вариантов увеличения кадров в сфере образования – это возможность получения дополнительного образования при обучении в вузах.
"Нужно готовить молодежь, чтобы они могли участвовать в становлении подрастающего поколения. Вожатых мы готовим. Важно, чтобы ребята работали и с дошкольным возрастом, создавали секции в школах", – считает он.
Также он отметил, что в Крыму, в частности, в Симферополе, существует проблема с количеством бесплатных секций для молодежи, где они могли бы развивать свои интересы, творческие способности.
"Ни мест, ни кадров на сегодня не хватает. Это действительно проблема, над ней надо работать", – подчеркнул Сергей Додонов.
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