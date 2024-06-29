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Интересы молодежи Крыма: есть ли возможности их поддерживать

Интересы молодежи Крыма: есть ли возможности их поддерживать - РИА Новости Крым, 29.06.2024

Интересы молодежи Крыма: есть ли возможности их поддерживать

29 июня в Крыму, как и во всей России, отмечают День молодежи. Какие интересы и возможности у молодежи Крыма сегодня и как ребятам помогают в их реализации, в... РИА Новости Крым, 29.06.2024

2024-06-29T20:53

2024-06-29T20:53

2024-06-29T20:53

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СИМФЕРОПОЛЬ, 29 июн - РИА Новости Крым. 29 июня в Крыму, как и во всей России, отмечают День молодежи. Какие интересы и возможности у молодежи Крыма сегодня и как ребятам помогают в их реализации, в пресс-центре РИА Новости Крым рассказал председатель Комитета по образованию, науке и молодежной политике Госсовета Республики Крым Сергей Додонов.Также существуют некоммерческие организации, в которых можно найти себя по интересам. Направления разные: начиная от волонтерского движения, заканчивая профильными направлениями."Больше себя молодежь проявляет в волонтерском движении. Начинается это со школы. Ребята с 12 лет участвуют в патриотических, экологических акциях. Это воспитание чувства небезразличности и сопричастности", – сказал Додонов.Он отметил, что ребята активно участвуют в восстановлении памятников и уходе за ними. При этом меньше всего молодежь интересует сфера образования."Надо работать в направлении вовлечения ребят в образовательную деятельность. Это задача, которую ставит и президент. Профессия учителя должна стать социально значимой", – подчеркнул гость пресс-центра.По словам Сергея Додонова, один из вариантов увеличения кадров в сфере образования – это возможность получения дополнительного образования при обучении в вузах.Также он отметил, что в Крыму, в частности, в Симферополе, существует проблема с количеством бесплатных секций для молодежи, где они могли бы развивать свои интересы, творческие способности."Ни мест, ни кадров на сегодня не хватает. Это действительно проблема, над ней надо работать", – подчеркнул Сергей Додонов.Читайте также на РИА Новости Крым:"Движение первых": Крым вдохновляет российскую молодежьВ средних учебных заведениях Крыма не хватает преподавателей-предметниковКадровый голод в Крыму: каких вакансий в избытке и сколько платят?

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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