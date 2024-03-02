https://crimea.ria.ru/20240302/bilet-v-buduschee-v-sevastopole-shkolnikam-pomogayut-vybrat-professiyu-1135367891.html
"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию
"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию - РИА Новости Крым, 02.03.2024
"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию
Школьники средних классов в Севастополе участвуют в проекте по профориентации "Билет в будущее". О его реализации рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.03.2024
2024-03-02T21:18
2024-03-02T21:18
2024-03-02T21:19
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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Школьники средних классов в Севастополе участвуют в проекте по профориентации "Билет в будущее". О его реализации рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Михаила Развожаева, в прошлом году ученики школ пробовали себя в медицине и логистике, в финансах и информационной безопасности, а также в археологии и библиотечном деле. Также губернатор отметил, что растёт и число педагогов-навигаторов. Наставники активно помогают ребятам выбрать будущую профессию.Старт проекту, по словам Михаила Развожаева, был дан в Севастополе еще в 2020 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В 2022 году в нем участвовали 1599 школьников, а в 2023-м количество детей, которые решили попробовать себя в профессии, увеличилось вдвое.Губернатор напомнил, что во время послания к Федеральному собранию президент обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей на производство.Запустить в стране программу ранней профориентации для школьников Владимир Путин предложил еще в 2018 году во время оглашения послания Федеральному собранию РФ. В послании Федеральному собранию в 2024 году президент объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры".Читайте также на РИА Новости Крым:Детям интересно: Кем стать и как выбрать востребованную профессию?Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнениеКак выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от эксперта
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михаил развожаев, образование в крыму и севастополе, образование в россии, нацпроекты в россии, реализация нацпроектов в крыму, севастополь, крым, новости крыма
"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию
В проекте по профориентации "Билет в будущее" участвуют 3258 школьников Севастополя
21:18 02.03.2024 (обновлено: 21:19 02.03.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Школьники средних классов в Севастополе участвуют в проекте по профориентации "Билет в будущее". О его реализации рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.
"3258 севастопольских школьников 6-11 классов в 2023 году стали участниками проекта ранней профессиональной ориентации "Билет в будущее". Сегодня в Севастополе уже 39 партнеров проекта. Это компании и предприятия, которые работают в самых разных направлениях, от сыроварения до судостроения, от ветеринарии до программирования", - написал губернатор в своем Telegram-канале.
По информации Михаила Развожаева, в прошлом году ученики школ пробовали себя в медицине и логистике, в финансах и информационной безопасности, а также в археологии и библиотечном деле. Также губернатор отметил, что растёт и число педагогов-навигаторов. Наставники активно помогают ребятам выбрать будущую профессию.
"Если ваши дети тоже захотят себя попробовать в той или иной сфере — обращайтесь к классному руководителю или советнику директора по воспитанию", - посоветовал губернатор.
Старт проекту, по словам Михаила Развожаева, был дан в Севастополе еще в 2020 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В 2022 году в нем участвовали 1599 школьников, а в 2023-м количество детей, которые решили попробовать себя в профессии, увеличилось вдвое.
Губернатор напомнил, что во время послания к Федеральному собранию президент обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей на производство.
Запустить в стране программу ранней профориентации для школьников Владимир Путин предложил
еще в 2018 году во время оглашения послания Федеральному собранию РФ. В послании Федеральному собранию в 2024 году президент объявил
о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры".
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