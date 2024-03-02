https://crimea.ria.ru/20240302/bilet-v-buduschee-v-sevastopole-shkolnikam-pomogayut-vybrat-professiyu-1135367891.html

"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию

"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию - РИА Новости Крым, 02.03.2024

"Билет в будущее": в Севастополе школьникам помогают выбрать профессию

Школьники средних классов в Севастополе участвуют в проекте по профориентации "Билет в будущее". О его реализации рассказал губернатор региона Михаил Развожаев. РИА Новости Крым, 02.03.2024

2024-03-02T21:18

2024-03-02T21:18

2024-03-02T21:19

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СИМФЕРОПОЛЬ, 2 мар - РИА Новости Крым. Школьники средних классов в Севастополе участвуют в проекте по профориентации "Билет в будущее". О его реализации рассказал губернатор региона Михаил Развожаев.По информации Михаила Развожаева, в прошлом году ученики школ пробовали себя в медицине и логистике, в финансах и информационной безопасности, а также в археологии и библиотечном деле. Также губернатор отметил, что растёт и число педагогов-навигаторов. Наставники активно помогают ребятам выбрать будущую профессию.Старт проекту, по словам Михаила Развожаева, был дан в Севастополе еще в 2020 году в рамках федерального проекта "Успех каждого ребенка" национального проекта "Образование". В 2022 году в нем участвовали 1599 школьников, а в 2023-м количество детей, которые решили попробовать себя в профессии, увеличилось вдвое.Губернатор напомнил, что во время послания к Федеральному собранию президент обратился к руководителям предприятий России с просьбой активнее включиться в работу по профориентации школьников, приглашая детей на производство.Запустить в стране программу ранней профориентации для школьников Владимир Путин предложил еще в 2018 году во время оглашения послания Федеральному собранию РФ. В послании Федеральному собранию в 2024 году президент объявил о запуске новых национальных проектов - "Молодежь России" и "Кадры".Читайте также на РИА Новости Крым:Детям интересно: Кем стать и как выбрать востребованную профессию?Как помочь ребенку выбрать профессию и учебное заведение – мнениеКак выбрать вуз: чек-лист для абитуриента от эксперта

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