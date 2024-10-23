https://crimea.ria.ru/20241023/na-ukraine-razgromleny-voennye-aerodromy-i-tsekha-sborki-dronov-1141285962.html

На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов

На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов - РИА Новости Крым, 23.10.2024

На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов

Вооруженные силы России разгромили военные аэродромы Украины и цеха сборки и хранения беспилотников и морских дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T12:30

2024-10-23T12:30

2024-10-23T12:34

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили военные аэродромы Украины и цеха сборки и хранения беспилотников и морских дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18 769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 497 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымРоссийские войска освободили два населенных пункта в ДНРНовости СВО: названо число приехавших на Украину наемниковНовости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)