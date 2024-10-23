Рейтинг@Mail.ru
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241023/na-ukraine-razgromleny-voennye-aerodromy-i-tsekha-sborki-dronov-1141285962.html
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов - РИА Новости Крым, 23.10.2024
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
Вооруженные силы России разгромили военные аэродромы Украины и цеха сборки и хранения беспилотников и морских дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T12:30
2024-10-23T12:34
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140984963_0:264:2560:1704_1920x0_80_0_0_e3643766f8f33900972e78ca15d4ee63.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили военные аэродромы Украины и цеха сборки и хранения беспилотников и морских дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. &nbsp; Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18 769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 497 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымРоссийские войска освободили два населенных пункта в ДНРНовости СВО: названо число приехавших на Украину наемниковНовости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/0a/1140984963_288:0:2560:1704_1920x0_80_0_0_f2ccfecb638a8a93b33d554aa786b305.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов

Армия России поразила военные аэродромы и места хранения и сборки беспилотников ВСУ

12:30 23.10.2024 (обновлено: 12:34 23.10.2024)
 
© РИА Новости . Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУчебно-боевой самолет Як-130
Учебно-боевой самолет Як-130 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили военные аэродромы Украины и цеха сборки и хранения беспилотников и морских дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.  
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18 769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 497 единиц специальной военной автомобильной техники.
Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
Читайте также на РИА Новости Крым
Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
Новости СВО: названо число приехавших на Украину наемников
Новости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ
 
Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
14:40Курское направление - враг теряет сотни боевиков и технику
14:27Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
14:17Путин предложил создать новую инвестиционную платформу БРИКС
14:09Машина улетела в кювет на западе Крыма - пострадал водитель
14:03Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – Путин
13:53Назван новый тренд в российском образовании
13:36Политолог сравнил саммит БРИКС в Казани с созданием ООН в 1945 году
13:21Зерновая биржа БРИКС может стать полноценной товарной биржей – Путин
13:14Новости СВО: в Минобороны назвали потери украинской армии
13:07Полиомиелит из Украины - есть ли риски распространения в Крыму
12:54Крымчанка сдала свою квартиру мошенникам и лишилась жилья
12:43В Турции произошло землетрясение - что известно
12:30На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
12:20Белоусов заявил об угрозе ядерного столкновения России и стран НАТО
12:10Российские войска освободили два населенных пункта в ДНР
11:46В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанции
11:32Влияние и авторитет БРИКС в мировых делах укрепляется - Путин
11:05Определена дата выборов президента Белоруссии
10:53Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025"
10:42В Севастополе остановили морской транспорт
Лента новостейМолния