https://crimea.ria.ru/20241023/na-ukraine-razgromleny-voennye-aerodromy-i-tsekha-sborki-dronov-1141285962.html
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов - РИА Новости Крым, 23.10.2024
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
Вооруженные силы России разгромили военные аэродромы Украины и цеха сборки и хранения беспилотников и морских дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T12:30
2024-10-23T12:30
2024-10-23T12:34
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили военные аэродромы Украины и цеха сборки и хранения беспилотников и морских дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18 769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 497 единиц специальной военной автомобильной техники.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости КрымРоссийские войска освободили два населенных пункта в ДНРНовости СВО: названо число приехавших на Украину наемниковНовости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины)
На Украине разгромлены военные аэродромы и цеха сборки дронов
Армия России поразила военные аэродромы и места хранения и сборки беспилотников ВСУ
12:30 23.10.2024 (обновлено: 12:34 23.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России разгромили военные аэродромы Украины и цеха сборки и хранения беспилотников и морских дронов ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны.
Удары наносились оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией.
"Нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, базе горючего, местам хранения безэкипажных катеров, цехам сборки беспилотных летательных аппаратов, скоплениям живой силы и военной техники противника в 141 районе", - говорится в сводке военного ведомства.
Кроме того, средства противовоздушной обороны сбили 14 реактивных снарядов HIMARS и 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 646 самолетов, 283 вертолета, 34 173 беспилотных летательных аппарата, 583 зенитных ракетных комплекса, 18 769 танков и других боевых бронированных машин, 1478 боевых машин реактивных систем залпового огня, 16 607 орудий полевой артиллерии и минометов, 27 497 единиц специальной военной автомобильной техники.
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