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Новости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ
Новости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2024
Новости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ
Российские военные нанесли поражение объектам энергетики Украины, ударили по военным аэродромам и пункту дислокации наемников. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2024
2024-10-21T12:24
2024-10-21T12:24
2024-10-21T12:24
новости сво
министерство обороны рф
потери всу
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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение объектам энергетики Украины, ударили по военным аэродромам и пункту дислокации наемников. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном полеВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра
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новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости
Новости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ
На Украине разгромлены объекты энергетики и военные аэродромы