https://crimea.ria.ru/20241021/novosti-svo-razgromleny-obekty-energetiki-ukrainy-i-aerodromy-vsu-1141235557.html

Новости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ

Новости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ - РИА Новости Крым, 21.10.2024

Новости СВО: разгромлены объекты энергетики Украины и аэродромы ВСУ

Российские военные нанесли поражение объектам энергетики Украины, ударили по военным аэродромам и пункту дислокации наемников. Об этом в понедельник сообщили в... РИА Новости Крым, 21.10.2024

2024-10-21T12:24

2024-10-21T12:24

2024-10-21T12:24

новости сво

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СИМФЕРОПОЛЬ, 21 окт - РИА Новости Крым. Российские военные нанесли поражение объектам энергетики Украины, ударили по военным аэродромам и пункту дислокации наемников. Об этом в понедельник сообщили в Минобороны РФ.Уточняется, что удары нанесены оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией.Кроме того, силы противовоздушной обороны сбили три реактивных снаряда HIMARS производства США и 52 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Колонна ВСУ с натовской техникой подорвалась на собственном минном полеВС РФ взяли под контроль Зоряное в ДНР ВС России установили контроль над островами в дельте Днепра

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, потери всу , вооруженные силы россии, новости