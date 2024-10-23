https://crimea.ria.ru/20241023/rossiya-i-belorussiya-nachali-podgotovku-k-voennym-ucheniyam-zapad-2025-1141281401.html

Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025"

Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025" - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025"

Генеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T10:53

2024-10-23T10:53

2024-10-23T11:56

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Генеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран, в котором принимает участие глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов."В настоящее время генеральные штабы наших вооруженных сил приступили к подготовке учения "Запад-2025". Данное учение будет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства", - приводит слова Хренина пресс-служба МО Белоруссии.По словам министра, мероприятия такого масштаба "позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи".Хренин отметил, что в этом году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь значительных результатов. В первую очередь, это развитие и совершенствование региональной группировки войск, обмен опытом специальной военной операции.Кроме того, эффективно реализуется сотрудничество в области подготовки военных кадров. Как уточнил глава МО республики, в настоящее время в России обучаются более 360 белорусских военных специалистов по различным направлениямХренин подчеркнул, что в нынешний сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком совместное решение задач в военной сфере является основой стабильности не только для обеих стран, но и важным фактором стратегического сдерживания угроз для Организации Договора о коллективной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовкуВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоБелоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виктор хренин, андрей белоусов, россия, белоруссия, союзное государство, безопасность, вооруженные силы россии, новости