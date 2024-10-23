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Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025" - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025"
Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025" - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025"
Генеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T10:53
2024-10-23T11:56
виктор хренин
андрей белоусов
россия
белоруссия
союзное государство
безопасность
вооруженные силы россии
новости
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Генеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран, в котором принимает участие глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов."В настоящее время генеральные штабы наших вооруженных сил приступили к подготовке учения "Запад-2025". Данное учение будет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства", - приводит слова Хренина пресс-служба МО Белоруссии.По словам министра, мероприятия такого масштаба "позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи".Хренин отметил, что в этом году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь значительных результатов. В первую очередь, это развитие и совершенствование региональной группировки войск, обмен опытом специальной военной операции.Кроме того, эффективно реализуется сотрудничество в области подготовки военных кадров. Как уточнил глава МО республики, в настоящее время в России обучаются более 360 белорусских военных специалистов по различным направлениямХренин подчеркнул, что в нынешний сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком совместное решение задач в военной сфере является основой стабильности не только для обеих стран, но и важным фактором стратегического сдерживания угроз для Организации Договора о коллективной безопасности.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Белорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовкуВместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничествоБелоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"
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виктор хренин, андрей белоусов, россия, белоруссия, союзное государство, безопасность, вооруженные силы россии, новости
Россия и Белоруссия начали подготовку к военным учениям "Запад-2025"

Генштабы России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025" – Хренин

10:53 23.10.2024 (обновлено: 11:56 23.10.2024)
 
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Совместные учения России и Белоруссии Союзная решимость-2022 - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Виктор Толочко
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Генеральные штабы вооруженных сил России и Белоруссии приступили к подготовке военных учений "Запад-2025". Об этом заявил министр обороны Белоруссии Виктор Хренин в Минске на заседании совместной коллегии министерств обороны двух стран, в котором принимает участие глава российского оборонного ведомства Андрей Белоусов.
"В настоящее время генеральные штабы наших вооруженных сил приступили к подготовке учения "Запад-2025". Данное учение будет главным мероприятием совместной подготовки органов военного управления и войск в 2025 году и создаст условия для дальнейшего совершенствования действующей системы обеспечения военной безопасности Союзного государства", - приводит слова Хренина пресс-служба МО Белоруссии.
По словам министра, мероприятия такого масштаба "позволяют на практике проверить уровень боевой готовности региональной группировки и способность войск совместно выполнять поставленные задачи".
Хренин отметил, что в этом году в рамках белорусско-российского военного сотрудничества удалось достичь значительных результатов. В первую очередь, это развитие и совершенствование региональной группировки войск, обмен опытом специальной военной операции.
"Не могу не отметить и сотрудничество в военно-технической сфере, где стороны продолжили оказывать друг другу поддержку в поставках необходимых вооружений и военной техники", - добавил он.
Кроме того, эффективно реализуется сотрудничество в области подготовки военных кадров. Как уточнил глава МО республики, в настоящее время в России обучаются более 360 белорусских военных специалистов по различным направлениям
Хренин подчеркнул, что в нынешний сложный период глобального противостояния между Западом и Востоком совместное решение задач в военной сфере является основой стабильности не только для обеих стран, но и важным фактором стратегического сдерживания угроз для Организации Договора о коллективной безопасности.
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