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Белоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей" - РИА Новости Крым, 11.10.2024
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Белоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"
Белоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей" - РИА Новости Крым, 11.10.2024
Белоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и производстве двухдвигательного легкого самолета,... РИА Новости Крым, 11.10.2024
2024-10-11T20:11
2024-10-11T20:31
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
белоруссия
россия
авиация
экономика
сотрудничество
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и производстве двухдвигательного легкого самолета, сообщила пресс-служба главы государства.Отмечается, что инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета "Освей" и организации его серийного производства на базе ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" реализуется в рамках комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией в области авиастроения.Соглашением, подписанным 15 апреля 2024 года, определяются основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестпроекта, уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности, а также объем заказов на производство фюзеляжей и самолетов, размещаемых российской стороной в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод"."Принятие закона позволяет создать в Беларуси условия для формирования собственной авиастроительной отрасли", - добавляется в тексте сообщения.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, белоруссия, россия, авиация, экономика, сотрудничество
Белоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"

Лукашенко ратифицировал соглашение с Россией о создании легкого самолета "Освей"

20:11 11.10.2024 (обновлено: 20:31 11.10.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкФлаги Белоруссии и России
Флаги Белоруссии и России
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации соглашения с Россией о разработке и производстве двухдвигательного легкого самолета, сообщила пресс-служба главы государства.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал закон, которым ратифицировано межправительственное соглашение Беларуси и России о разработке и организации серийного производства двухдвигательного легкого многоцелевого самолета "Освей"", - говорится в сообщении.
Отмечается, что инвестиционный проект по разработке 19-местного самолета "Освей" и организации его серийного производства на базе ОАО "558 Авиационный ремонтный завод" реализуется в рамках комплексной межведомственной программы по сотрудничеству с Россией в области авиастроения.
Соглашением, подписанным 15 апреля 2024 года, определяются основные вопросы организации, финансирования и реализации инвестпроекта, уполномоченные органы, права на результаты интеллектуальной деятельности, а также объем заказов на производство фюзеляжей и самолетов, размещаемых российской стороной в ОАО "558 Авиационный ремонтный завод".
"Принятие закона позволяет создать в Беларуси условия для формирования собственной авиастроительной отрасли", - добавляется в тексте сообщения.
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