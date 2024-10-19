https://crimea.ria.ru/20241019/belorusskie-voennye-proydut-v-rossii-uchebno-boevuyu-podgotovku-1141206829.html

Белорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовку

Белорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовку - РИА Новости Крым, 19.10.2024

Белорусские военные пройдут в России учебно-боевую подготовку

Белорусские военнослужащие отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров в рамках плановой совместной подготовки вооруженных сил. Об этом... РИА Новости Крым, 19.10.2024

2024-10-19T12:04

2024-10-19T12:04

2024-10-19T12:04

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СИМФЕРОПОЛЬ, 19 окт – РИА Новости Крым. Белорусские военнослужащие отправляются в Россию для обучения в одном из учебно-боевых центров в рамках плановой совместной подготовки вооруженных сил. Об этом сообщает Минобороны республики.Прошедшие подготовку белорусские военнослужащие по возвращении домой "смогут довести до своих командиров, подразделений все то лучшее и новое, что есть в практике Вооруженных сил России", добавил он.По словам Белого, лучшие из прошедших обучение военных станут штатными инструкторами в соединениях и воинских частях ВС республики.В конце 2023 года президент России Владимир Путин ратифицировал соглашение о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Белоруссии, подписанное 28 марта 2023 года.Соглашение предполагает совместную боевую подготовку российских и белорусских военных, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках программ совместной подготовки, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения и техники, унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.В 2025 году планируется принять новую концепцию безопасности Союзного государства и договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии. В частности, по его информации, в документе закреплено положение о совместном противодействии политике США, недружественных государств НАТО и Евросоюза для достижения целей СГ "по взаимовыгодному и равноправному международному сотрудничеству".Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:"Это будет крах": Лукашенко назвал последствия вторжения ВСУ в БелоруссиюБелоруссия и Россия создадут легкий самолет "Освей"Вместе строить самолеты: Россия и Белоруссия наращивают сотрудничество

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

минобороны республики беларусь, белоруссия, вооруженные силы россии, новости, армия и флот, россия