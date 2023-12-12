https://crimea.ria.ru/20231212/putin-ratifitsiroval-soglashenie-s-belorussiey-ob-uchebno-boevykh-tsentrakh-1133480659.html

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах - РИА Новости Крым, 12.12.2023

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашения с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 12.12.2023

2023-12-12T12:04

2023-12-12T12:04

2023-12-12T12:08

владимир путин (политик)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашения с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Соглашение предполагает совместную боевую подготовку российских и белорусских военных, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках программ совместной подготовки, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения и техники, унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Движимое имущество обеих стран освобождаются от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны.Закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров, который президент РФ ранее внес в Думу, принят российскими парламентариями 5 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение о создании центров совместной подготовки еще в июле. Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не даст Белоруссию в обиду – КремльПутин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфереЯдерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма

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2023

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владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, закон и право, россия, беларусь, политика, в мире