Рейтинг@Mail.ru
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20231212/putin-ratifitsiroval-soglashenie-s-belorussiey-ob-uchebno-boevykh-tsentrakh-1133480659.html
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах - РИА Новости Крым, 12.12.2023
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашения с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров, соответствующий документ размещен на сайте... РИА Новости Крым, 12.12.2023
2023-12-12T12:04
2023-12-12T12:08
владимир путин (политик)
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
новости
закон и право
россия
беларусь
политика
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/19/1123655879_0:31:3529:2016_1920x0_80_0_0_fe54e0cec2f0d77c13aa32bc46117026.jpg.webp
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашения с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.Соглашение предполагает совместную боевую подготовку российских и белорусских военных, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках программ совместной подготовки, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения и техники, унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.Движимое имущество обеих стран освобождаются от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны.Закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров, который президент РФ ранее внес в Думу, принят российскими парламентариями 5 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение о создании центров совместной подготовки еще в июле. Читайте также на РИА Новости Крым:Россия не даст Белоруссию в обиду – КремльПутин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфереЯдерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма
россия
беларусь
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2023
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e6/06/19/1123655879_400:0:3129:2047_1920x0_80_0_0_c9d5df1a725fb5c48110345ed58383cc.jpg.webp
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
владимир путин (политик), президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, новости, закон и право, россия, беларусь, политика, в мире
Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах

Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией о создании учебно-боевых центров

12:04 12.12.2023 (обновлено: 12:08 12.12.2023)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко
Президент РФ В. Путин встретился с президентом Белоруссии А. Лукашенко - РИА Новости, 1920, 12.12.2023
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
СИМФЕРОПОЛЬ, 12 дек - РИА Новости Крым. Президент России Владимир Путин ратифицировал соглашения с Белоруссией о создании совместных учебно-боевых центров, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

"Ратифицировать соглашение между российской Федерацией и республикой Беларусь о создании и функционировании учебно-боевых центров совместной подготовки военнослужащих вооруженных сил РФ и Белоруссии, подписанное в городе Минске 28 марта 2023 года", – сказано в документе.

Соглашение предполагает совместную боевую подготовку российских и белорусских военных, дежурство воинских контингентов, выполнение других учебно-боевых задач в рамках программ совместной подготовки, обмен опытом по вопросам боевого применения действующих образцов вооружения и техники, унификация боевой подготовки вооруженных сил сторон.
Движимое имущество обеих стран освобождаются от уплаты налогов, личный состав контингента также освобождается от уплаты налогов на зарплаты на территории принимающей стороны.
Закон о ратификации соглашения с Белоруссией о создании учебно-боевых центров, который президент РФ ранее внес в Думу, принят российскими парламентариями 5 декабря. Президент Белоруссии Александр Лукашенко ратифицировал соглашение о создании центров совместной подготовки еще в июле.
Читайте также на РИА Новости Крым:
Россия не даст Белоруссию в обиду – Кремль
Путин: Москва и Минск будут расширять сотрудничество в военной сфере
Ядерное оружие России в Белоруссии: мнение из Крыма
 
Владимир Путин (политик)Президент Белоруссии (Республики Беларусь) Александр ЛукашенкоНовостиЗакон и правоРоссияБеларусьПолитикаВ мире
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2021 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
13:33В Киеве признали причастность к трем терактам на территории России
13:20Крымская митрополия может помочь школе в изучении истории
13:13Стреляли по колесам: в Ялте автоледи устроила погоню с полицией
13:05Сколько терактов предотвратили в России с начала года – НАК
13:01Второе пришествие Туска: что меняют итоги выборов в Польше
12:47Житель Крыма ответит за сотрудничество с СБУ и покушение на госизмену
12:26Новую объездную дорогу строят в обход Алушты
12:17Два человека попали под поезд "Санкт-Петербург – Адлер": погибла женщина
12:04Путин ратифицировал соглашение с Белоруссией об учебно-боевых центрах
11:57В Симферополе осудили участников ОПГ за хищение денег у пенсионеров
11:46Рост по COVID-19: в 51 регионе России выросло число заболевших
11:32Полный размер ущерба от урагана в Крыму досчитают через неделю
11:19Двухлетний ребенок пострадал в ДТП под Симферополем
11:09Последняя надежда: в Раде предложили узаконить молитву за победу ВСУ
10:56Пять школьников упали в провал с кипятком возле школы
10:39Элитную группировку ВСУ "Марун" выводят с фронта из-за больших потерь
10:13ОРВИ и гонконгский грипп в Крыму: как изменилась ситуация за неделю
10:03Мощные взрывы прозвучали в четырех областях Украины и Херсоне
09:49Больше 90 прилетов за сутки: ВСУ снова бьют по мирной Херсонщине
09:38Туман в проливе: как работает Керченская паромная переправа во вторник
Лента новостейМолния