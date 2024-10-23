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В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили морской транспорт - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Севастополе остановили морской транспорт
В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T10:42
2024-10-23T10:42
севастополь
паромы и катера в севастополе
морской транспорт
новости крыма
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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РИА Новости Крым
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севастополь, паромы и катера в севастополе, морской транспорт, новости крыма
В Севастополе остановили морской транспорт

Морской пассажирский транспорт в Севастополе приостановил движение

10:42 23.10.2024
 
© РИА Новости КрымПаром в Севастополе
Паром в Севастополе - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости Крым
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. В Севастополе остановили работу морского пассажирского транспорта. Об этом сообщили в городском департаменте транспорта.
"Морской пассажирский транспорт приостановил движение", - говорится в сообщении.
О причинах приостановки работы катеров и паромов не сообщается.
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СевастопольПаромы и катера в СевастополеМорской транспортНовости Крыма
 
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