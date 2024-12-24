https://crimea.ria.ru/20241224/15-v-dekabre-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1142842537.html
+15 в декабре: погода в Крыму во вторник
+15 в декабре: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 24.12.2024
+15 в декабре: погода в Крыму во вторник
Во вторник в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T00:01
2024-12-24T00:01
2024-12-24T00:01
погода в крыму
крымская погода
симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
феодосия
крымский гидрометцентр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем восточный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +13...+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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симферополь
севастополь
ялта
алушта
евпатория
судак
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погода в крыму, крымская погода, симферополь, севастополь, ялта, алушта, евпатория, судак, феодосия, крымский гидрометцентр
+15 в декабре: погода в Крыму во вторник
В Крыму во вторник до +15 градусов и без осадков
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.
"Ветер ночью юго-восточный, днем восточный 8-13 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +1…+6 градусов, на ЮБК до +9, днем +9…+15 градусов, в горах +3…+8", – сказано в прогнозе.
В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем восточный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +11...+13.
В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +13...+15 градусов.
В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +13.
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