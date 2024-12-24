https://crimea.ria.ru/20241224/15-v-dekabre-pogoda-v-krymu-vo-vtornik-1142842537.html

+15 в декабре: погода в Крыму во вторник

+15 в декабре: погода в Крыму во вторник - РИА Новости Крым, 24.12.2024

+15 в декабре: погода в Крыму во вторник

Во вторник в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T00:01

2024-12-24T00:01

2024-12-24T00:01

погода в крыму

крымская погода

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

крымский гидрометцентр

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Во вторник в Крыму тепло и без осадков. Ночью и утром местами ожидается туман. Об этом рассказали в республиканском гидрометцентре.В Симферополе переменная облачность. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер ночью юго-восточный, днем восточный 8-13 м/с, днем местами 15-20 м/с. Температура воздуха ночью +2...+4 градуса, днем +11...+13.В Севастополе переменная облачность. Без осадков. Ветер восточный 6-11 м/с. Температура воздуха ночью +5...+7, днем +13...+15 градусов.В Ялте, Алуште, Евпатории, Судаке и Феодосии переменная облачность, без осадков. Ночью от +5 до +8 градусов, днем столбики термометров покажут от +9 до +13.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

https://crimea.ria.ru/20241222/chego-zhdat-ot-pogody-v-krymu-na-novyy-god-1142809469.html

симферополь

севастополь

ялта

алушта

евпатория

судак

феодосия

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2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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