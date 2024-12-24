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Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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https://crimea.ria.ru/20241224/kak-vybrat-sladkiy-novogodniy-podarok-i-detskuyu-igrushku-1121793623.html
Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку
Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку
Больше всех новогоднего чуда ждут дети, но если сладости оказались испорченными, а обе бабушки неожиданно принесли одинаковые игрушки, праздник может быть... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T07:36
2024-12-24T08:46
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Больше всех новогоднего чуда ждут дети, но если сладости оказались испорченными, а обе бабушки неожиданно принесли одинаковые игрушки, праздник может быть безвозвратно испорчен. Как выбирать подарки детям и как вернуть в магазин то, что не подошло, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Крыму Надежда Анельчук.Кроме того, внутри сладкого подарка должна быть информация обо всех сладостях, которые входят в набор, включая их состав, данные о производителе и сроке годности. Все это – обязательно на русском языке. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом, который можно запросить у продавца. Если конфеты оказались испорчены, подарок можно вернуть. То же касается детских игрушек.Тем, кто предпочитает заказывать подарки в интернет-магазинах, эксперт советует вскрывать посылки прямо на месте, в присутствии представителя пункта. Изделие следует внимательно осмотреть, а при наличии механических повреждений, актировать это на месте. В противном случае, доказать свою правоту будет сложно.
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общество, новый год 2025, деньги, психология, крым, радио, интернет-магазин
Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку

Советы эксперта по выбору новогодних подарков детям

07:36 24.12.2024 (обновлено: 08:46 24.12.2024)
 
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© РИА Новости . Сергей Аверин
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Больше всех новогоднего чуда ждут дети, но если сладости оказались испорченными, а обе бабушки неожиданно принесли одинаковые игрушки, праздник может быть безвозвратно испорчен. Как выбирать подарки детям и как вернуть в магазин то, что не подошло, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Крыму Надежда Анельчук.

"Учитывая, что в сладкие новогодние наборы входят разные конфеты, у них разный срок годности – нельзя сравнить вафлю, бисквит и карамельную конфету. Поэтому на маркировке такого набора должен быть указан конечный срок реализации самого скоропортящегося продукта", – поясняет гостья эфира.

Кроме того, внутри сладкого подарка должна быть информация обо всех сладостях, которые входят в набор, включая их состав, данные о производителе и сроке годности. Все это – обязательно на русском языке. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом, который можно запросить у продавца. Если конфеты оказались испорчены, подарок можно вернуть. То же касается детских игрушек.

"Игрушку можно вернуть в течение 14 дней, не вскрывая упаковки. Например, так можно сделать, если ребенку подарили два одинаковых подарка. Без чека товар тоже можно вернуть, но лучше все-таки просить дарителя на всякий случай сохранить чек", – рекомендует Анельчук.

Тем, кто предпочитает заказывать подарки в интернет-магазинах, эксперт советует вскрывать посылки прямо на месте, в присутствии представителя пункта. Изделие следует внимательно осмотреть, а при наличии механических повреждений, актировать это на месте. В противном случае, доказать свою правоту будет сложно.
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