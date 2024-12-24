https://crimea.ria.ru/20241224/kak-vybrat-sladkiy-novogodniy-podarok-i-detskuyu-igrushku-1121793623.html

Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку

Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку

Больше всех новогоднего чуда ждут дети, но если сладости оказались испорченными, а обе бабушки неожиданно принесли одинаковые игрушки, праздник может быть... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T07:36

2024-12-24T07:36

2024-12-24T08:46

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Больше всех новогоднего чуда ждут дети, но если сладости оказались испорченными, а обе бабушки неожиданно принесли одинаковые игрушки, праздник может быть безвозвратно испорчен. Как выбирать подарки детям и как вернуть в магазин то, что не подошло, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Крыму Надежда Анельчук.Кроме того, внутри сладкого подарка должна быть информация обо всех сладостях, которые входят в набор, включая их состав, данные о производителе и сроке годности. Все это – обязательно на русском языке. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом, который можно запросить у продавца. Если конфеты оказались испорчены, подарок можно вернуть. То же касается детских игрушек.Тем, кто предпочитает заказывать подарки в интернет-магазинах, эксперт советует вскрывать посылки прямо на месте, в присутствии представителя пункта. Изделие следует внимательно осмотреть, а при наличии механических повреждений, актировать это на месте. В противном случае, доказать свою правоту будет сложно.

https://crimea.ria.ru/20211202/kakoy-podarok-mozhet-isportit-novyy-god-top-neudachnykh-idey-1121610985.html

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, новый год 2025, деньги, психология, крым, радио, интернет-магазин