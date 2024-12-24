Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку
Советы эксперта по выбору новогодних подарков детям
07:36 24.12.2024 (обновлено: 08:46 24.12.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Больше всех новогоднего чуда ждут дети, но если сладости оказались испорченными, а обе бабушки неожиданно принесли одинаковые игрушки, праздник может быть безвозвратно испорчен. Как выбирать подарки детям и как вернуть в магазин то, что не подошло, в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказала официальный представитель регионального отделения Объединения потребителей России в Крыму Надежда Анельчук.
"Учитывая, что в сладкие новогодние наборы входят разные конфеты, у них разный срок годности – нельзя сравнить вафлю, бисквит и карамельную конфету. Поэтому на маркировке такого набора должен быть указан конечный срок реализации самого скоропортящегося продукта", – поясняет гостья эфира.
Кроме того, внутри сладкого подарка должна быть информация обо всех сладостях, которые входят в набор, включая их состав, данные о производителе и сроке годности. Все это – обязательно на русском языке. Качество продукции должно быть подтверждено сертификатом, который можно запросить у продавца. Если конфеты оказались испорчены, подарок можно вернуть. То же касается детских игрушек.
"Игрушку можно вернуть в течение 14 дней, не вскрывая упаковки. Например, так можно сделать, если ребенку подарили два одинаковых подарка. Без чека товар тоже можно вернуть, но лучше все-таки просить дарителя на всякий случай сохранить чек", – рекомендует Анельчук.
Тем, кто предпочитает заказывать подарки в интернет-магазинах, эксперт советует вскрывать посылки прямо на месте, в присутствии представителя пункта. Изделие следует внимательно осмотреть, а при наличии механических повреждений, актировать это на месте. В противном случае, доказать свою правоту будет сложно.
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