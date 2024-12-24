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Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки
Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки
Кредитование в России замедлилось, при этом в банки стало больше поступать средств от населения и юридических лиц. Об этом сообщает Банк России в... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T08:14
2024-12-24T08:14
2024-12-24T08:14
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Кредитование в России замедлилось, при этом в банки стало больше поступать средств от населения и юридических лиц. Об этом сообщает Банк России в Telegram-канале."В ноябре произошло заметное охлаждение корпоративного кредитования. В условиях продолжающегося роста ставок сохраняется активный приток в банки как средств населения, так и средств юридических лиц", - говорится в сообщении.Регулятор объясняет замедление кредитования высоким уровнем ставок и необходимостью для банков осмотрительнее управлять сократившимся запасом капитала и ликвидности.По информации ЦБ, уменьшилась выдача ипотеки как льготной, так и рыночной.При этом во многом благодаря валютной переоценке и разовому восстановлению резервов по корпоративным кредитам прибыль банковского сектора увеличилась до 518 миллиардов рублей, отмечают в финучреждении.Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что программы льготного кредитования в условиях высокой ключевой ставки должны быть донастроены и направлены на достижение технологического суверенитета страны.20 декабря Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейную ипотеку нужно сохранить и расширить на "вторичку" – ПутинВ Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекойХватит ли банкам денег на выплаты процентов по вкладам – заявление ЦБ
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россия, деньги, финансы, финансовая грамотность, банк россии, центробанк рф, общество, экономика, новости, кредит, льготное кредитование
Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки
Прибыль банковского сектора в 2024 году увеличилась до 518 миллиардов рублей - Банк России
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Кредитование в России замедлилось, при этом в банки стало больше поступать средств от населения и юридических лиц. Об этом сообщает Банк России в Telegram-канале.
"В ноябре произошло заметное охлаждение корпоративного кредитования. В условиях продолжающегося роста ставок сохраняется активный приток в банки как средств населения, так и средств юридических лиц", - говорится в сообщении.
Регулятор объясняет замедление кредитования высоким уровнем ставок и необходимостью для банков осмотрительнее управлять сократившимся запасом капитала и ликвидности.
"Рост корпоративного портфеля значительно снизился — до 0,8% после 2,3% в октябре. Ипотека также замедлилась - до 0,4 с 0,7", - отмечают в Банке России.
По информации ЦБ, уменьшилась выдача ипотеки как льготной, так и рыночной.
При этом во многом благодаря валютной переоценке и разовому восстановлению резервов по корпоративным кредитам прибыль банковского сектора увеличилась до 518 миллиардов рублей, отмечают в финучреждении.
Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что программы льготного кредитования
в условиях высокой ключевой ставки должны быть донастроены и направлены на достижение технологического суверенитета страны.
20 декабря Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку
на уровне 21% годовых.
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