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Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки

Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки

Кредитование в России замедлилось, при этом в банки стало больше поступать средств от населения и юридических лиц. Об этом сообщает Банк России в... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T08:14

2024-12-24T08:14

2024-12-24T08:14

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек – РИА Новости Крым. Кредитование в России замедлилось, при этом в банки стало больше поступать средств от населения и юридических лиц. Об этом сообщает Банк России в Telegram-канале."В ноябре произошло заметное охлаждение корпоративного кредитования. В условиях продолжающегося роста ставок сохраняется активный приток в банки как средств населения, так и средств юридических лиц", - говорится в сообщении.Регулятор объясняет замедление кредитования высоким уровнем ставок и необходимостью для банков осмотрительнее управлять сократившимся запасом капитала и ликвидности.По информации ЦБ, уменьшилась выдача ипотеки как льготной, так и рыночной.При этом во многом благодаря валютной переоценке и разовому восстановлению резервов по корпоративным кредитам прибыль банковского сектора увеличилась до 518 миллиардов рублей, отмечают в финучреждении.Ранее президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам заявил, что программы льготного кредитования в условиях высокой ключевой ставки должны быть донастроены и направлены на достижение технологического суверенитета страны.20 декабря Банк России по итогам заседания совета директоров в эту пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Семейную ипотеку нужно сохранить и расширить на "вторичку" – ПутинВ Минфине нашли деньги на решение проблем со льготной ипотекойХватит ли банкам денег на выплаты процентов по вкладам – заявление ЦБ

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2024

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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