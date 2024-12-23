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В Крыму предрекли превращение Украины в "дикое поле"
В Крыму предрекли превращение Украины в "дикое поле" - РИА Новости Крым, 23.12.2024
В Крыму предрекли превращение Украины в "дикое поле"
Украина идет по пути превращения "дикое поле" и "махновщину", где власть будут олицетворять не государственные структуры, а банды бывших боевиков ВСУ. Такое... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T19:43
2024-12-23T19:43
2024-12-23T19:43
украина
мнения
владимир константинов
политика
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Украина идет по пути превращения "дикое поле" и "махновщину", где власть будут олицетворять не государственные структуры, а банды бывших боевиков ВСУ. Такое мнение на встрече с журналистами высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.По словам председателя Госсовета республики, Украина катастрофическими темпами теряет собственное население. Миллионы людей выехали в Россию, постсоветские страны или в Европу. К тому же, огромная масса мужчин погибла на фронте, многие семьи лишились кормильцев.По мнению Константинова, ситуация на Украине будет "хуже, чем в Сомали".Политик полагает, что той прежней Украины, в составе которой когда-то находился Крым, "уже нет и не будет".Для России самая важная задача – добиться для себя исчерпывающих, долгосрочных и нерушимых гарантий безопасности, добавил Константинов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России есть, с кем разговаривать на Украине – ПутинРоссия добивается мира - КремльКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта
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РИА Новости Крым
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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украина, мнения, владимир константинов, политика, всу (вооруженные силы украины)
В Крыму предрекли превращение Украины в "дикое поле"
Украина превратится в "дикое поле" с разгулом банд экс-боевиков ВСУ – Константинов
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым.
Украина идет по пути превращения "дикое поле" и "махновщину", где власть будут олицетворять не государственные структуры, а банды бывших боевиков ВСУ. Такое мнение на встрече с журналистами высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым
.
По словам председателя Госсовета республики, Украина катастрофическими темпами теряет собственное население. Миллионы людей выехали в Россию, постсоветские страны или в Европу. К тому же, огромная масса мужчин погибла на фронте, многие семьи лишились кормильцев.
"Кто будет заниматься это территорией? Откуда власть возьмется там, откуда там люди возьмутся, кроме пенсионеров? Ниоткуда. Это будет "дикое поле" – жуткое для жизни место, командовать которым будут не власти, а бандформирования. Все эти командиры ВСУ, которые демобилизуются, с колоссальным опытом боевых действий, убийств и пыток людей, будут контролировать конкретные территории", – сказал глава Госсовета республики.
По мнению Константинова, ситуация на Украине будет "хуже, чем в Сомали".
Политик полагает, что той прежней Украины, в составе которой когда-то находился Крым, "уже нет и не будет".
Для России самая важная задача – добиться для себя исчерпывающих, долгосрочных и нерушимых гарантий безопасности, добавил Константинов.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил
, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.
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