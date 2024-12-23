https://crimea.ria.ru/20241223/v-krymu-predrekli-prevraschenie-ukrainy-v-dikoe-pole-1142862775.html

В Крыму предрекли превращение Украины в "дикое поле"

В Крыму предрекли превращение Украины в "дикое поле" - РИА Новости Крым, 23.12.2024

В Крыму предрекли превращение Украины в "дикое поле"

Украина идет по пути превращения "дикое поле" и "махновщину", где власть будут олицетворять не государственные структуры, а банды бывших боевиков ВСУ. Такое... РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T19:43

2024-12-23T19:43

2024-12-23T19:43

украина

мнения

владимир константинов

политика

всу (вооруженные силы украины)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. Украина идет по пути превращения "дикое поле" и "махновщину", где власть будут олицетворять не государственные структуры, а банды бывших боевиков ВСУ. Такое мнение на встрече с журналистами высказал глава крымского парламента Владимир Константинов, отвечая на вопрос РИА Новости Крым.По словам председателя Госсовета республики, Украина катастрофическими темпами теряет собственное население. Миллионы людей выехали в Россию, постсоветские страны или в Европу. К тому же, огромная масса мужчин погибла на фронте, многие семьи лишились кормильцев.По мнению Константинова, ситуация на Украине будет "хуже, чем в Сомали".Политик полагает, что той прежней Украины, в составе которой когда-то находился Крым, "уже нет и не будет".Для России самая важная задача – добиться для себя исчерпывающих, долгосрочных и нерушимых гарантий безопасности, добавил Константинов.Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что Москва готова вести переговоры по Украине без предварительных условий, но на базе стамбульских договоренностей и исходя из реалий на земле сегодня.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:России есть, с кем разговаривать на Украине – ПутинРоссия добивается мира - КремльКоманда Трампа обсудила с Белым домом и Киевом урегулирование конфликта

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, мнения, владимир константинов, политика, всу (вооруженные силы украины)