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Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета
Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета
В течение трех ближайших лет бюджет Российской Федерации будет оставаться дефицитным, поэтому стране придется жить в условиях определенных финансовых... РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-23T21:16
2024-12-23T21:16
2024-12-24T08:14
константин бахарев
новости
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бюджет
федеральный бюджет
доходы
финансы
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В течение трех ближайших лет бюджет Российской Федерации будет оставаться дефицитным, поэтому стране придется жить в условиях определенных финансовых ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев.По его словам, в этом году федеральный бюджет принимался достаточно напряженно. При этом, в процессе подготовки и принятия главного финансового документа страны удалось решить одну принципиально важную задачу: с одной стороны – предусмотреть рекордный объем средств на национальную безопасность и оборону, а с другой – найти деньги на реализацию других национальных приоритетов. Таких, как вопросы социальной защиты, поддержка бизнеса.Бюджетный запрос Минобороны на следующий год, как в открытой, так и в закрытой части бюджета, удовлетворен в полном объеме. Социальные обязательства государства перед гражданами также профинансированы в полном объеме, уточнил парламентарий.По словам Бахарева, в условиях беспрецедентного санкционного давления против России бизнес нуждается в финансовом плече со стороны государства, поэтому в России работают льготные программы, связанные с льготным кредитованием инвестиционных проектов, например.Кроме того, поскольку внешние рынки для России во многом отрезаны, правительство предполагает дефицит ликвидировать за счет внутренних заимствований, то есть правительство будет занимать деньги на внутреннем рынке. При этом объем государственного долга все равно будет оставаться на уровне, который считается безопасным, то есть порядка 20% ВВП. Государство сможет обслуживать внутренний долг без каких-то сверхусилий, уточнил Бахарев.Уровень финансирования Крыма подтвержден на ближайшие три года. Это значит, что все намеченные правительством на этот период планы подкреплены федеральным финансированием и будут реализованы, заверил он.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процентаПроект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиардыДоходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз
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константин бахарев, новости, россия, бюджет, федеральный бюджет, доходы, финансы
Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета
Бюджетный запрос Минобороны России на 2025 год составил 13 триллионов рублей
21:16 23.12.2024 (обновлено: 08:14 24.12.2024) СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым.
В течение трех ближайших лет бюджет Российской Федерации будет оставаться дефицитным, поэтому стране придется жить в условиях определенных финансовых ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым
сказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев.
"Бюджет дефицитный. И будет оставаться таковым в течение трех лет – в 2025-м, 2026-м и 2027-м годах. Это значит, что расходная часть будет превышать доходную. И надо честно признать, что ближайшие три года будем жить с определенными финансовыми ограничениями, не нужно надевать розовые очки. Но приоритеты, которые обозначил президент, мы обеспечили бюджетным финансированием в полном объеме", – сказал Бахарев.
По его словам, в этом году федеральный бюджет принимался достаточно напряженно. При этом, в процессе подготовки и принятия главного финансового документа страны удалось решить одну принципиально важную задачу: с одной стороны – предусмотреть рекордный объем средств на национальную безопасность и оборону, а с другой – найти деньги на реализацию других национальных приоритетов. Таких, как вопросы социальной защиты, поддержка бизнеса.
"Более 13 триллионов рублей будет потрачено на решение задач специальной военной операции. При общей расходной части бюджета в 40 триллионов рублей – каждый третий рубль будет потрачен на цели и задачи, связанные с проведением СВО. Для сравнения, в феврале 2022 года, когда начиналась специальная военная операция, бюджетный запрос минобороны составлял менее 4 триллионов", – рассказал депутат.
Бюджетный запрос Минобороны на следующий год, как в открытой, так и в закрытой части бюджета, удовлетворен в полном объеме. Социальные обязательства государства перед гражданами также профинансированы в полном объеме, уточнил парламентарий.
По словам Бахарева, в условиях беспрецедентного санкционного давления против России бизнес нуждается в финансовом плече со стороны государства, поэтому в России работают льготные программы, связанные с льготным кредитованием инвестиционных проектов, например.
Кроме того, поскольку внешние рынки для России во многом отрезаны, правительство предполагает дефицит ликвидировать за счет внутренних заимствований, то есть правительство будет занимать деньги на внутреннем рынке. При этом объем государственного долга все равно будет оставаться на уровне, который считается безопасным, то есть порядка 20% ВВП. Государство сможет обслуживать внутренний долг без каких-то сверхусилий, уточнил Бахарев.
"Крым испытает на себе влияние ограничений в меньшей степени, чем другие субъекты Российской Федерации. Почему? Крым — это сегодня национальный приоритет, и президент держит под своим личным контролем реализацию всех государственных программ в Крыму", – отметил депутат Госдумы.
Уровень финансирования Крыма подтвержден на ближайшие три года. Это значит, что все намеченные правительством на этот период планы подкреплены федеральным финансированием и будут реализованы, заверил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил
, что экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась.
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