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Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета

Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета

В течение трех ближайших лет бюджет Российской Федерации будет оставаться дефицитным, поэтому стране придется жить в условиях определенных финансовых... РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-23T21:16

2024-12-23T21:16

2024-12-24T08:14

константин бахарев

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В течение трех ближайших лет бюджет Российской Федерации будет оставаться дефицитным, поэтому стране придется жить в условиях определенных финансовых ограничений. Об этом в ходе пресс-конференции РИА Новости Крым сказал депутат Государственной Думы России Константин Бахарев.По его словам, в этом году федеральный бюджет принимался достаточно напряженно. При этом, в процессе подготовки и принятия главного финансового документа страны удалось решить одну принципиально важную задачу: с одной стороны – предусмотреть рекордный объем средств на национальную безопасность и оборону, а с другой – найти деньги на реализацию других национальных приоритетов. Таких, как вопросы социальной защиты, поддержка бизнеса.Бюджетный запрос Минобороны на следующий год, как в открытой, так и в закрытой части бюджета, удовлетворен в полном объеме. Социальные обязательства государства перед гражданами также профинансированы в полном объеме, уточнил парламентарий.По словам Бахарева, в условиях беспрецедентного санкционного давления против России бизнес нуждается в финансовом плече со стороны государства, поэтому в России работают льготные программы, связанные с льготным кредитованием инвестиционных проектов, например.Кроме того, поскольку внешние рынки для России во многом отрезаны, правительство предполагает дефицит ликвидировать за счет внутренних заимствований, то есть правительство будет занимать деньги на внутреннем рынке. При этом объем государственного долга все равно будет оставаться на уровне, который считается безопасным, то есть порядка 20% ВВП. Государство сможет обслуживать внутренний долг без каких-то сверхусилий, уточнил Бахарев.Уровень финансирования Крыма подтвержден на ближайшие три года. Это значит, что все намеченные правительством на этот период планы подкреплены федеральным финансированием и будут реализованы, заверил он.Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась.Читайте также на РИА Новости Крым:Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процентаПроект бюджета Севастополя на 2025 год: на что потратят миллиардыДоходы Крыма после воссоединения с Россией выросли более чем в пять раз

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константин бахарев, новости, россия, бюджет, федеральный бюджет, доходы, финансы