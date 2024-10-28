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Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента - РИА Новости Крым, 28.10.2024
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Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента
Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента - РИА Новости Крым, 28.10.2024
Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента
Экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.10.2024
2024-10-28T14:48
2024-10-28T14:49
владимир путин (политик)
новости
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ввп (валовый внутренний продукт)
трудоустройство
минэкономразвития россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента, ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов.Российский лидер добавил, что хороший, опережающий тон задает промышленность, в том числе высокотехнологичная."За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение – почти 20%", – уточнил президент.По его словам, такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами и трудовые коллективы работают стабильно, что подтверждает ситуация на рынке труда. Лидер государства отметил, что безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%."Что особенно важно – сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее 9%", – отметил глава государства.По его словам, за год она снизилась больше, чем на процент.Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку, уточнил президент.По итогам XVI саммита БРИКС в Казани российский лидер заявил, что рост ВВП России в этом году может составить 3,9-4%.Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки", и эта тенденция неизбежно будет расти, выразил мнение Путин в ходе делового форума БРИКС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – ПутинБРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - ПутинПроект федерального бюджета на три года принят в первом чтении
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владимир путин (политик), новости, россия, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), трудоустройство, минэкономразвития россии, общество
Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента

ВВП России прибавил 4,2 процента и экономика продолжает расти – Путин

14:48 28.10.2024 (обновлено: 14:49 28.10.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкПрезидент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
Президент Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Несмотря на то, что динамика ВВП в третьем квартале текущего года несколько замедлилась, экономика России продолжает тем не менее расти. По оценке Минэкономразвития, за январь-август ВВП прибавил 4,2%", – сказал президент на совещании по экономическим вопросам.

По словам президента, ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов.
Российский лидер добавил, что хороший, опережающий тон задает промышленность, в том числе высокотехнологичная.
"За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение – почти 20%", – уточнил президент.
По его словам, такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами и трудовые коллективы работают стабильно, что подтверждает ситуация на рынке труда. Лидер государства отметил, что безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%.
"Что особенно важно – сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее 9%", – отметил глава государства.
По его словам, за год она снизилась больше, чем на процент.

"Наша задача и на ближайшую, и на более отдаленную перспективу – развивать экономику предложения, увеличивать объем выпуска товаров и услуг именно у нас, в России, запускать новые инвестиционные проекты и создавать современные рабочие места во всех отраслях и секторах экономики", – подчеркнул Путин.

Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку, уточнил президент.
По итогам XVI саммита БРИКС в Казани российский лидер заявил, что рост ВВП России в этом году может составить 3,9-4%.
Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки", и эта тенденция неизбежно будет расти, выразил мнение Путин в ходе делового форума БРИКС.
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Владимир Путин (политик)НовостиРоссияЭкономикаВВП (Валовый внутренний продукт)трудоустройствоМинэкономразвития РоссииОбщество
 
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