https://crimea.ria.ru/20241028/putin-ekonomika-rossii-prodolzhaet-rasti--vvp-pribavil-42-protsenta-1141405474.html

Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента

Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента - РИА Новости Крым, 28.10.2024

Путин: экономика России продолжает расти – ВВП прибавил 4,2 процента

Экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости Крым, 28.10.2024

2024-10-28T14:48

2024-10-28T14:48

2024-10-28T14:49

владимир путин (политик)

новости

россия

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трудоустройство

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общество

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СИМФЕРОПОЛЬ, 28 окт – РИА Новости Крым. Экономика России продолжает расти несмотря на то, что динамика ВВП замедлилась, заявил президент РФ Владимир Путин.По словам президента, ожидается, что по итогам года этот показатель составит 3,9%, что будет выше среднемировых темпов.Российский лидер добавил, что хороший, опережающий тон задает промышленность, в том числе высокотехнологичная."За восемь месяцев текущего года индустриальный рост в России составил 4,5%. Обрабатывающий сектор прибавил 8,1%, а машиностроение – почти 20%", – уточнил президент.По его словам, такие показатели говорят о том, что предприятия загружены заказами и трудовые коллективы работают стабильно, что подтверждает ситуация на рынке труда. Лидер государства отметил, что безработица в России третий месяц подряд находится на рекордно низком уровне – 2,4%."Что особенно важно – сокращается безработица среди молодежи в возрасте до 25 лет, сейчас она менее 9%", – отметил глава государства.По его словам, за год она снизилась больше, чем на процент.Эти задачи находятся в числе приоритетов федерального бюджета на предстоящую трехлетку, уточнил президент.По итогам XVI саммита БРИКС в Казани российский лидер заявил, что рост ВВП России в этом году может составить 3,9-4%.Совокупный ВВП объединения БРИКС превосходит аналогичный показатель стран "Большой семерки", и эта тенденция неизбежно будет расти, выразил мнение Путин в ходе делового форума БРИКС.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Доля БРИКС в мировой экономике превышает долю стран G7 – ПутинБРИКС обошел в экономике страны "Большой семерки" - ПутинПроект федерального бюджета на три года принят в первом чтении

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин (политик), новости, россия, экономика, ввп (валовый внутренний продукт), трудоустройство, минэкономразвития россии, общество