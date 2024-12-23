Рейтинг@Mail.ru
Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://crimea.ria.ru/20241223/peregovory-putina-s-fitso-i-elka-zhelaniy-v-krymu-glavnoe-za-den-1142864872.html
Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день
Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день
Президент РФ Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо говорили о мирном урегулировании на Украине. Российский лидер поручил сохранить льготное кредитование РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T22:30
2024-12-23T22:30
главное за день
новости крыма
крым
россия
новости
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо говорили о мирном урегулировании на Украине. Российский лидер поручил сохранить льготное кредитование граждан в условиях высокой ключевой ставки. В Молдавии президент Майя Санду потребовала разработать план силового захвата Приднестровья в целом и Молдавской ГРЭС в частности. Власти Крыма проанализировали риски для курортного сезона 2025 года в связи с крушением нефтеналивных танкеров в Керченском проливе. В преддверии Нового года ребята из Лозовской школы-интерната получили подарки от участников акции "Елка желаний", организованной редакцией РИА Новости Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.О чем на встрече в Москве говорили Путин и ФицоГлавы двух стран обсудили ситуацию на Украине и возможности мирного урегулирования конфликта. Кроме того, обсуждалось продолжение поставок российского газа в Европу и в Словакию в частности. Об этом по итогам визита в Москву сообщил Роберт Фицо."Мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", – написал Фицо в соцсети.В частности, речь шла о мероприятиях, связанных с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, где, как подчеркнул Фицо, решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР.Поручения Путина по льготным кредитам при высокой ключевой ставкеДаже в условиях высокой ключевой ставки программы льготного кредитования в России должны работать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам."Надо и дальше отслеживать эффективность поддержки кредитования. Мы понимаем, насколько это важно сегодня в условиях высокой ключевой ставки вести комплексный, регулярный мониторинг целевых показателей соответствующих программ", – сказал президент.Санду требует готовить силовой захват ПриднестровьяПрезидент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС. Об этом в понедельник сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.Такие поручения Санду дала в ходе совещания с правительством по вопросам энергетической безопасности страны, которое состоялось после заявления Киева об остановке транзита российского газа."Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию. По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье", – сообщает пресс-бюро.Как ЧП с танкерами отразится на курортном сезоне в КрымуЭкологическая ситуация, сложившаяся в Керченском проливе после крушения танкеров с мазутом, не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму. К тому времени все последствия ЧП будут устранены, заявил на встрече с представителями СМИ председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Ситуация находится на контроле. Масштаб аварии никакого отношения к курортному сезону не имеет. Краснодарский край и Крым справятся с этой трагедией, все последствия будут устранены", – сказал глава крымского парламента.Как мечты воспитанников интерната в Крыму стали реальностьюБлагодаря акции "Елка желаний", которую организовали сотрудники редакции РИА Новости Крым, ребята из Лозовсклй школы-интерната смогли побывать в настоящем вертолете, покататься в пожарной машине, получить платье принцессы и научиться настоящим фокусам.Желания ребят исполняли крымские политики, министры, руководители МЧС и Роспотребнадзора, известные музыканты и журналисты, общественные деятели и руководители крупнейших развлекательных объектов полуострова. Всех объединила цель – подарить детям сказку. 23 декабря, в преддверии Нового года, подарки отправились к своим юным хозяевам.
https://crimea.ria.ru/20241223/rossiya-poluchila-neskolko-predlozheniy-po-vstreche-putina-i-trampa-1142863968.html
https://crimea.ria.ru/20241223/krym-stanet-regionom-donorom-cherez-10-let--vlasti-1142862146.html
https://crimea.ria.ru/20241223/truboprovod-vne-politiki-vengriya-ne-budet-otkazyvatsya-ot-gaza-iz-rossii-1142849265.html
https://crimea.ria.ru/20241223/krymskie-poezda-perevezli-bolee-9-mln-passazhirov-za-god-1142852410.html
https://crimea.ria.ru/20241223/novogodnie-kanikuly-v-krymu-skolko-turistov-priedut-na-poluostrov-1142522638.html
крым
россия
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2024
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2a1cbc3177fa02ceaa0c17e9703155e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Крым
1
5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
главное за день, новости крыма, крым, россия, новости
Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день

Переговоры Путина с премьером Словакии и "Елка желаний" в Крыму: главное за день

22:30 23.12.2024
 
© РИА Новости Крым . Дмитрий МакеевГлавное за день
Главное за день - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости Крым . Дмитрий Макеев
Читать в
ДзенTelegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо говорили о мирном урегулировании на Украине. Российский лидер поручил сохранить льготное кредитование граждан в условиях высокой ключевой ставки. В Молдавии президент Майя Санду потребовала разработать план силового захвата Приднестровья в целом и Молдавской ГРЭС в частности. Власти Крыма проанализировали риски для курортного сезона 2025 года в связи с крушением нефтеналивных танкеров в Керченском проливе. В преддверии Нового года ребята из Лозовской школы-интерната получили подарки от участников акции "Елка желаний", организованной редакцией РИА Новости Крым.
О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.

О чем на встрече в Москве говорили Путин и Фицо

Главы двух стран обсудили ситуацию на Украине и возможности мирного урегулирования конфликта. Кроме того, обсуждалось продолжение поставок российского газа в Европу и в Словакию в частности. Об этом по итогам визита в Москву сообщил Роберт Фицо.
"Мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", – написал Фицо в соцсети.
В частности, речь шла о мероприятиях, связанных с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, где, как подчеркнул Фицо, решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на полях саммита Группы двадцати в Осаке. 28 июня 2019 - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 19:06
Россия получила несколько предложений по встрече Путина и Трампа

Поручения Путина по льготным кредитам при высокой ключевой ставке

Даже в условиях высокой ключевой ставки программы льготного кредитования в России должны работать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам.
"Надо и дальше отслеживать эффективность поддержки кредитования. Мы понимаем, насколько это важно сегодня в условиях высокой ключевой ставки вести комплексный, регулярный мониторинг целевых показателей соответствующих программ", – сказал президент.
Города Крыма. Гурзуф - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 18:31
Крым станет регионом-донором через 10 лет – власти

Санду требует готовить силовой захват Приднестровья

Президент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС. Об этом в понедельник сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.
Такие поручения Санду дала в ходе совещания с правительством по вопросам энергетической безопасности страны, которое состоялось после заявления Киева об остановке транзита российского газа.
"Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию. По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье", – сообщает пресс-бюро.
Газопровод - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 08:26
Трубопровод вне политики: Венгрия не будет отказываться от газа из России

Как ЧП с танкерами отразится на курортном сезоне в Крыму

Экологическая ситуация, сложившаяся в Керченском проливе после крушения танкеров с мазутом, не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму. К тому времени все последствия ЧП будут устранены, заявил на встрече с представителями СМИ председатель Государственного совета республики Владимир Константинов.
"Ситуация находится на контроле. Масштаб аварии никакого отношения к курортному сезону не имеет. Краснодарский край и Крым справятся с этой трагедией, все последствия будут устранены", – сказал глава крымского парламента.
Поезд
Вчера, 11:47
Крымские поезда перевезли более 9 млн пассажиров за год

Как мечты воспитанников интерната в Крыму стали реальностью

Благодаря акции "Елка желаний", которую организовали сотрудники редакции РИА Новости Крым, ребята из Лозовсклй школы-интерната смогли побывать в настоящем вертолете, покататься в пожарной машине, получить платье принцессы и научиться настоящим фокусам.
Желания ребят исполняли крымские политики, министры, руководители МЧС и Роспотребнадзора, известные музыканты и журналисты, общественные деятели и руководители крупнейших развлекательных объектов полуострова. Всех объединила цель – подарить детям сказку. 23 декабря, в преддверии Нового года, подарки отправились к своим юным хозяевам.
Министр курортов Крыма Сергей Ганзий: в Крым на новогодние праздники планирует принять до 200 тысяч туристов - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
Вчера, 06:02Эксклюзивы РИА Новости Крым
Новогодние каникулы в Крыму: сколько туристов приедут на полуостров
 
Главное за деньНовости КрымаКрымРоссияНовости
 
ПОЛИТИКА
ОБЩЕСТВО
ПРОИСШЕСТВИЯ
ВИЗУАЛ
НОВОСТИ
ПРЕСС-ЦЕНТР
РАДИО
КОНТАКТЫ
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
RIA.RU
ТЕГИ
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Политика использования Cookie и автоматического логирования
Политика конфиденциальности (ред. 2023 г.)
Правила применения рекомендательных технологий
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
При любом использовании материалов и новостей сайта РИА Новости Крым гиперссылка на https://crimea.ria.ru обязательна не ниже второго абзаца текста.
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: news.crimea@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
09:27Российские судно потерпело крушение в Средиземном море - что известно
09:13Магнитная буря обрушится на землю
09:04Шесть человек погибли в страшном пожаре в Татарстане
08:55Взрывы на Украине: повреждены объекты инфраструктуры
08:14Россияне стали меньше кредитоваться и больше нести деньги в банки
07:54Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка
07:36Как выбрать сладкий новогодний подарок и детскую игрушку
07:07Врач оценил "безопасность" бенгальских огней
06:37Отмена поездки и возврат денег за билеты и бронь в отеле: что нужно знать
06:12Беспилотники уничтожены над Воронежем и Ростовом
06:08Экономические итоги 2024 года: эксперт дал оценку и прогнозы
00:01+15 в декабре: погода в Крыму во вторник
00:00Какой сегодня праздник: 24 декабря
23:16Взрывы слышны в Мелитополе
22:52Украинские беспилотники сбиты над Азовским морем
22:30Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день
22:12Девять украинских беспилотников сбиты над Ростовской областью
21:38Образование в Севастополе: как стимулируют педагогов и школьников
21:16Ближайшие три года Россия будет жить в условиях дефицита бюджета
20:47Мазут в Крыму: обнаружены новые очаги загрязнения
Лента новостейМолния