https://crimea.ria.ru/20241223/peregovory-putina-s-fitso-i-elka-zhelaniy-v-krymu-glavnoe-za-den-1142864872.html

Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день

Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день - РИА Новости Крым, 23.12.2024

Переговоры Путина с Фицо и "Елка желаний" в Крыму: главное за день

Президент РФ Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо говорили о мирном урегулировании на Украине. Российский лидер поручил сохранить льготное кредитование РИА Новости Крым, 23.12.2024

2024-12-23T22:30

2024-12-23T22:30

2024-12-23T22:30

главное за день

новости крыма

крым

россия

новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/16/1141267002_0:67:3072:1795_1920x0_80_0_0_eb38deced6c17fc139af9fd926797ac6.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек - РИА Новости Крым. Президент РФ Владимир Путин и премьер Словакии Роберт Фицо говорили о мирном урегулировании на Украине. Российский лидер поручил сохранить льготное кредитование граждан в условиях высокой ключевой ставки. В Молдавии президент Майя Санду потребовала разработать план силового захвата Приднестровья в целом и Молдавской ГРЭС в частности. Власти Крыма проанализировали риски для курортного сезона 2025 года в связи с крушением нефтеналивных танкеров в Керченском проливе. В преддверии Нового года ребята из Лозовской школы-интерната получили подарки от участников акции "Елка желаний", организованной редакцией РИА Новости Крым.О главных событиях и заявлениях дня – в подборке РИА Новости Крым.О чем на встрече в Москве говорили Путин и ФицоГлавы двух стран обсудили ситуацию на Украине и возможности мирного урегулирования конфликта. Кроме того, обсуждалось продолжение поставок российского газа в Европу и в Словакию в частности. Об этом по итогам визита в Москву сообщил Роберт Фицо."Мы с Владимиром Путиным обменялись взглядами на военную ситуацию на Украине, возможности скорейшего мирного завершения войны и взаимоотношения между Словакией и Россией, которые я намерен стандартизировать", – написал Фицо в соцсети.В частности, речь шла о мероприятиях, связанных с 80-летием окончания Второй мировой войны и победой над фашизмом, где, как подчеркнул Фицо, решающую роль сыграли русские, белорусы, украинцы и другие народы бывшего СССР.Поручения Путина по льготным кредитам при высокой ключевой ставкеДаже в условиях высокой ключевой ставки программы льготного кредитования в России должны работать. Об этом заявил президент страны Владимир Путин в понедельник на совещании по экономическим вопросам."Надо и дальше отслеживать эффективность поддержки кредитования. Мы понимаем, насколько это важно сегодня в условиях высокой ключевой ставки вести комплексный, регулярный мониторинг целевых показателей соответствующих программ", – сказал президент.Санду требует готовить силовой захват ПриднестровьяПрезидент Молдавии Майя Санду потребовала разработать план военной операции по установлению контроля над Приднестровьем и подготовить силовой захват Молдавской ГРЭС. Об этом в понедельник сообщили в пресс-бюро Службы внешней разведки России.Такие поручения Санду дала в ходе совещания с правительством по вопросам энергетической безопасности страны, которое состоялось после заявления Киева об остановке транзита российского газа."Она категорически отказалась обсуждать этот вопрос с Украиной и безапелляционно возложила всю ответственность на Россию. По словам Санду, "если Москва не найдет способ доставить сюда газ, то Кишинев отыграется на пророссийском Приднестровье", – сообщает пресс-бюро.Как ЧП с танкерами отразится на курортном сезоне в КрымуЭкологическая ситуация, сложившаяся в Керченском проливе после крушения танкеров с мазутом, не отразится на курортном сезоне 2025 года в Крыму. К тому времени все последствия ЧП будут устранены, заявил на встрече с представителями СМИ председатель Государственного совета республики Владимир Константинов."Ситуация находится на контроле. Масштаб аварии никакого отношения к курортному сезону не имеет. Краснодарский край и Крым справятся с этой трагедией, все последствия будут устранены", – сказал глава крымского парламента.Как мечты воспитанников интерната в Крыму стали реальностьюБлагодаря акции "Елка желаний", которую организовали сотрудники редакции РИА Новости Крым, ребята из Лозовсклй школы-интерната смогли побывать в настоящем вертолете, покататься в пожарной машине, получить платье принцессы и научиться настоящим фокусам.Желания ребят исполняли крымские политики, министры, руководители МЧС и Роспотребнадзора, известные музыканты и журналисты, общественные деятели и руководители крупнейших развлекательных объектов полуострова. Всех объединила цель – подарить детям сказку. 23 декабря, в преддверии Нового года, подарки отправились к своим юным хозяевам.

https://crimea.ria.ru/20241223/rossiya-poluchila-neskolko-predlozheniy-po-vstreche-putina-i-trampa-1142863968.html

https://crimea.ria.ru/20241223/krym-stanet-regionom-donorom-cherez-10-let--vlasti-1142862146.html

https://crimea.ria.ru/20241223/truboprovod-vne-politiki-vengriya-ne-budet-otkazyvatsya-ot-gaza-iz-rossii-1142849265.html

https://crimea.ria.ru/20241223/krymskie-poezda-perevezli-bolee-9-mln-passazhirov-za-god-1142852410.html

https://crimea.ria.ru/20241223/novogodnie-kanikuly-v-krymu-skolko-turistov-priedut-na-poluostrov-1142522638.html

крым

россия

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

главное за день, новости крыма, крым, россия, новости