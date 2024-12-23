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Крупный астероид пролетит над Землей в ночь на вторник: есть ли опасность - РИА Новости Крым, 23.12.2024
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Крупный астероид пролетит над Землей в ночь на вторник: есть ли опасность
Крупный астероид пролетит над Землей в ночь на вторник: есть ли опасность - РИА Новости Крым, 23.12.2024
Крупный астероид пролетит над Землей в ночь на вторник: есть ли опасность
Крупный астероид пролетит над Землей в ночь на 24 декабря. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию... РИА Новости Крым, 23.12.2024
2024-12-23T20:05
2024-12-23T20:05
астероид
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сергей назаров
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Крупный астероид пролетит над Землей в ночь на 24 декабря. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Насколько он опасен и можно ли его увидеть с Земли, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.И обратил внимание, что это очень большое расстояние. Для сравнения: от Земли до Луны 380 тысяч километров."7 миллионов километров – это настолько далеко, что не то что глазу не будет видно, даже в любительский телескоп не разглядишь. Но этот астероид будет интересно попытаться изучить при помощи крупных наземных телескопов, особенно в радиодиапазоне", – сказал научный сотрудник.Сергей Назаров уточнил, что в радиодиапазоне у человечества есть возможность отправлять радиосигналы к астероиду и ловить отраженные сигналы. Это даст возможность изучить астероид с более высокой детализацией, чем при помощи крупных наземных оптических телескопов.Ранее Сергей Назаров рассказывал, что сейчас нет ни одного известного потенциально опасного астероида, который угрожает Земле в масштабах десятков лет. И отмечал, что чем крупнее астероиды, тем меньшее их количество существует в Солнечной системе. Соответственно, меньше вероятность того, что такой астероид куда-то попадет.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Вспышки и яркий "хвост" в небе: над Якутией прошел астероидКрымский астроном-любитель открыл новый квазиспутник Земли10 лет челябинскому метеориту: воспоминания очевидцев
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астероид, сергей назаров, мнения, космос
Крупный астероид пролетит над Землей в ночь на вторник: есть ли опасность

Крупный астероид пролетит над Землей в ближайшую ночь

20:05 23.12.2024
 
© © Fotolia/ AND IncАстероид
Астероид
© © Fotolia/ AND Inc
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым, Анна Карпенко. Крупный астероид пролетит над Землей в ночь на 24 декабря. Об этом пишет Daily Mail со ссылкой на Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Насколько он опасен и можно ли его увидеть с Земли, РИА Новости Крым рассказал научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории (КрАО) Сергей Назаров.

"Действительно, мимо нас пролетает астероид – на расстоянии 7 миллионов километров от Земли. Его диаметр приблизительно 50 метров, плюс-минус 20 метров. Он пролетит над всей планетой целиком и не представляет опасности", – объяснил специалист.

И обратил внимание, что это очень большое расстояние. Для сравнения: от Земли до Луны 380 тысяч километров.
"7 миллионов километров – это настолько далеко, что не то что глазу не будет видно, даже в любительский телескоп не разглядишь. Но этот астероид будет интересно попытаться изучить при помощи крупных наземных телескопов, особенно в радиодиапазоне", – сказал научный сотрудник.
Сергей Назаров уточнил, что в радиодиапазоне у человечества есть возможность отправлять радиосигналы к астероиду и ловить отраженные сигналы. Это даст возможность изучить астероид с более высокой детализацией, чем при помощи крупных наземных оптических телескопов.

"Такие астероиды пролетают мимо нас регулярно. Если отслеживать сайты NASA, то будет видно, что астероиды масштабом в метры и десятки метров пролетают мимо нас каждый день. Поэтому нет никакого сомнения, что и в январе, и в феврале будет много подобных событий", – дал прогноз научный сотрудник Крымской астрофизической обсерватории.

Ранее Сергей Назаров рассказывал, что сейчас нет ни одного известного потенциально опасного астероида, который угрожает Земле в масштабах десятков лет. И отмечал, что чем крупнее астероиды, тем меньшее их количество существует в Солнечной системе. Соответственно, меньше вероятность того, что такой астероид куда-то попадет.
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