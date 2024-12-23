https://crimea.ria.ru/20241223/vzryvy-slyshny-v-melitopole-1142869293.html

Взрывы слышны в Мелитополе

Взрывы слышны в Мелитополе - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Взрывы слышны в Мелитополе

В Мелитополе вечером в понедельник слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-23T23:16

2024-12-23T23:16

2024-12-24T08:22

мелитополь

запорожская область

новости

происшествия

взрыв

беспилотник (бпла, дрон)

всу (вооруженные силы украины)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/09/01/1140033401_0:350:3017:2047_1920x0_80_0_0_d316596509ee3091a416489a1a7dbd77.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Мелитополе вечером в понедельник слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации.Опасность сохраняется. Подробности уточняются, отметили в администрации.Около 22 часов два украинских беспилотника были сбиты над Азовским морем.Ранне в понедельник в небе над Крымом уничтожили три украинских дрона. Девять вражеских беспилотников также сбиты над Ростовской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПротивник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань Три беспилотника сбили над Крымом

мелитополь

запорожская область

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

мелитополь, запорожская область, новости, происшествия, взрыв, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)