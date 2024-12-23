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Взрывы слышны в Мелитополе - РИА Новости Крым, 24.12.2024
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Взрывы слышны в Мелитополе
Взрывы слышны в Мелитополе - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Взрывы слышны в Мелитополе
В Мелитополе вечером в понедельник слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-23T23:16
2024-12-24T08:22
мелитополь
запорожская область
новости
происшествия
взрыв
беспилотник (бпла, дрон)
всу (вооруженные силы украины)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Мелитополе вечером в понедельник слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации.Опасность сохраняется. Подробности уточняются, отметили в администрации.Около 22 часов два украинских беспилотника были сбиты над Азовским морем.Ранне в понедельник в небе над Крымом уничтожили три украинских дрона. Девять вражеских беспилотников также сбиты над Ростовской областью.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Над регионами России сбиты 100 беспилотников за суткиПротивник столкнется с большими разрушениями: Путин об атаке на Казань Три беспилотника сбили над Крымом
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РИА Новости Крым
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мелитополь, запорожская область, новости, происшествия, взрыв, беспилотник (бпла, дрон), всу (вооруженные силы украины)
Взрывы слышны в Мелитополе

В Мелитополе слышны взрывы

23:16 23.12.2024 (обновлено: 08:22 24.12.2024)
 
© РИА Новости . Валерий Мельников / Перейти в фотобанкВойска ПВО
Войска ПВО - РИА Новости, 1920, 23.12.2024
© РИА Новости . Валерий Мельников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 дек – РИА Новости Крым. В Мелитополе вечером в понедельник слышны звуки взрывов. Об этом сообщает Telegram-канал местной администрации.
"В отдельных районах Мелитополя были слышны звуки двух взрывов. По предварительной информации оперативных служб, сбит вражеский БПЛА", – сказано в сообщении.
Опасность сохраняется. Подробности уточняются, отметили в администрации.
Около 22 часов два украинских беспилотника были сбиты над Азовским морем.
Ранне в понедельник в небе над Крымом уничтожили три украинских дрона. Девять вражеских беспилотников также сбиты над Ростовской областью.
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МелитопольЗапорожская областьНовостиПроисшествияВзрывБеспилотник (БПЛА, дрон)ВСУ (Вооруженные силы Украины)
 
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