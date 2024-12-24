https://crimea.ria.ru/20241224/kogda-v-rossii-nachnut-proveryat-detey-migrantov-na-znanie-russkogo-yazyka-1142870925.html

Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка

Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка - РИА Новости Крым, 24.12.2024

Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка

Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется в России с 1 апреля 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 24.12.2024

2024-12-24T07:54

2024-12-24T07:54

2024-12-24T07:54

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дмитрий чернышенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется в России с 1 апреля 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что в среднем за один учебный год в российские школы идут порядка 155 тысяч детей мигрантов.Ранее Госдума приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского. Теперь они должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком.11 декабря Госдума приняла закон, который обязывает проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. Без знания русского детей не будут принимать в школы.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуПочти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – ВолодинВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, мигранты, дмитрий чернышенко, общество, русский язык, дети, новости, образование в россии