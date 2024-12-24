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Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка
Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка - РИА Новости Крым, 24.12.2024
Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка
Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется в России с 1 апреля 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. РИА Новости Крым, 24.12.2024
2024-12-24T07:54
2024-12-24T07:54
2024-12-24T07:54
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СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется в России с 1 апреля 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.Он отметил, что в среднем за один учебный год в российские школы идут порядка 155 тысяч детей мигрантов.Ранее Госдума приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского. Теперь они должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком.11 декабря Госдума приняла закон, который обязывает проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. Без знания русского детей не будут принимать в школы.Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Прием детей мигрантов в школы: в Госдуме предлагают усилить проверкуПочти половина детей мигрантов плохо знают русский язык – ВолодинВ Крыму предложили вернуть советский принцип набора мигрантов
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россия, мигранты, дмитрий чернышенко, общество, русский язык, дети, новости, образование в россии
Когда в России начнут проверять детей мигрантов на знание русского языка
Знание русского языка у детей мигрантов начнут проверять с 1 апреля 2025 года – Чернышенко
СИМФЕРОПОЛЬ, 24 дек - РИА Новости Крым. Тестирование детей мигрантов на знание русского языка для приема в школы начнется в России с 1 апреля 2025 года. Об этом заявил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"Сейчас Рособрнадзор завершает подготовку методических материалов и систем тестирования, и критериев оценки, поскольку мы понимаем, что для разных классов потребуется разный уровень тестирования. Уже с первого апреля следующего года такая работа будет системно развиваться во всех образовательных учреждениях нашей страны", — сказал зампред правительства в интервью РИА Новости.
Он отметил, что в среднем за один учебный год в российские школы идут порядка 155 тысяч детей мигрантов.
Ранее Госдума приняла законопроект о запрете зачислять в российские школы детей мигрантов, которые не знают русского. Теперь они должны будут пройти тест, который покажет их уровень владения языком.
11 декабря Госдума приняла закон
, который обязывает проводить проверку законности нахождения ребенка на территории РФ, а также его уровня знания русского языка при приеме в общеобразовательные организации. Без знания русского детей не будут принимать в школы.
Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин отметил, что с начала года Госдумой было принято 14 федеральных законов, направленных на совершенствование миграционной политики и борьбу с нелегальной миграцией.
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