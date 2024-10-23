https://crimea.ria.ru/20241023/opredelena-data-vyborov-prezidenta-belorussii-1141281977.html

Определена дата выборов президента Белоруссии

Определена дата выборов президента Белоруссии - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Определена дата выборов президента Белоруссии

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января следующего года. Такое решение принято на заседании Палаты представителей Национального собрания республики,... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T11:05

2024-10-23T11:05

2024-10-23T11:05

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

выборы

белоруссия

новости

политика

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января следующего года. Такое решение принято на заседании Палаты представителей Национального собрания республики, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии страны.Предыдущие президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз и одержал победу в первом туре, получив 80,1% голосов.После оглашения итогов голосования оппозиция, не признавшая итоги выборов, организовала протестные митинги в Минске и других городах. Для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.В сентябре этого года Лукашенко помиловал 30 осужденных, принимавших участие в беспорядках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.

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белоруссия

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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, выборы, белоруссия, новости, политика