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Определена дата выборов президента Белоруссии - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Определена дата выборов президента Белоруссии
Определена дата выборов президента Белоруссии - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Определена дата выборов президента Белоруссии
Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января следующего года. Такое решение принято на заседании Палаты представителей Национального собрания республики,... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T11:05
2024-10-23T11:05
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
выборы
белоруссия
новости
политика
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января следующего года. Такое решение принято на заседании Палаты представителей Национального собрания республики, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии страны.Предыдущие президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз и одержал победу в первом туре, получив 80,1% голосов.После оглашения итогов голосования оппозиция, не признавшая итоги выборов, организовала протестные митинги в Минске и других городах. Для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.В сентябре этого года Лукашенко помиловал 30 осужденных, принимавших участие в беспорядках.Самые важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.
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президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, выборы, белоруссия, новости, политика
Определена дата выборов президента Белоруссии

Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января 2025 года – решение парламента

11:05 23.10.2024
 
© РИА Новости . Антон Денисов / Перейти в фотобанкГолосование на выборах президента Белоруссии
Голосование на выборах президента Белоруссии - РИА Новости, 1920, 23.10.2024
© РИА Новости . Антон Денисов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Выборы президента Белоруссии состоятся 26 января следующего года. Такое решение принято на заседании Палаты представителей Национального собрания республики, сообщает пресс-служба Центральной избирательной комиссии страны.
"Выборы президента Республики Беларусь назначены на 26 января 2025 года. Такое решение принято на заседании Палаты представителей 23 октября", - говорится в сообщении.
Предыдущие президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа 2020 года. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотировался в шестой раз и одержал победу в первом туре, получив 80,1% голосов.
После оглашения итогов голосования оппозиция, не признавшая итоги выборов, организовала протестные митинги в Минске и других городах. Для их пресечения силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.
КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
В сентябре этого года Лукашенко помиловал 30 осужденных, принимавших участие в беспорядках.
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