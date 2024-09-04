https://crimea.ria.ru/20240904/lukashenko-pomiloval-30-osuzhdennykh-za-protesty-v-belorussii-1140110149.html

Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии

Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии - РИА Новости Крым, 04.09.2024

Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Крым, 04.09.2024

2024-09-04T12:43

2024-09-04T12:43

2024-09-04T12:44

белоруссия

президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко

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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности, сообщается на официальном сайте главы государства.В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.МВД Белоруссии должно обеспечить контроль за поведением освобожденных.Массовые акции протеста вспыхнули в Белоруссии в августе 2020 года после оглашения официальных итогов президентских выборов. Победу на них одержал Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Однако оппозиция организовала протестные митинги, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.

https://crimea.ria.ru/20240816/sbu-i-spetsnaz-vsu-aktivizirovali-deyatelnost-na-granitse-s-belorussiey-1139655822.html

белоруссия

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