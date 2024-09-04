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Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии - РИА Новости Крым, 04.09.2024
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Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии
Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии - РИА Новости Крым, 04.09.2024
Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности, сообщается на официальном сайте... РИА Новости Крым, 04.09.2024
2024-09-04T12:43
2024-09-04T12:44
белоруссия
президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко
приговор
суд
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности, сообщается на официальном сайте главы государства.В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.МВД Белоруссии должно обеспечить контроль за поведением освобожденных.Массовые акции протеста вспыхнули в Белоруссии в августе 2020 года после оглашения официальных итогов президентских выборов. Победу на них одержал Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Однако оппозиция организовала протестные митинги, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику. КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
https://crimea.ria.ru/20240816/sbu-i-spetsnaz-vsu-aktivizirovali-deyatelnost-na-granitse-s-belorussiey-1139655822.html
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белоруссия, президент белоруссии (республики беларусь) александр лукашенко, приговор, суд, новости, в мире
Лукашенко помиловал 30 осужденных за протесты в Белоруссии

В Белоруссии помилованы 30 осужденных участников протестов – указ Лукашенко

12:43 04.09.2024 (обновлено: 12:44 04.09.2024)
 
© POOL / Перейти в фотобанкАлександр Лукашенко
Александр Лукашенко
© POOL
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СИМФЕРОПОЛЬ, 4 сен – РИА Новости Крым. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о помиловании 30 осужденных за преступления протестной направленности, сообщается на официальном сайте главы государства.

"Данное решение - гуманный жест в отношении этих людей. Они получили шанс вернуться к нормальной жизни, к семье и работе", – указали в пресс-службе президента республики.

В числе помилованных семь женщин и 23 мужчины. Большинство осужденных являются родителями несовершеннолетних и малолетних детей.
Все представленные к помилованию лица изучались комиссией по возвращению беглых под руководством Генерального прокурора Андрея Шведа.

"Всеми этими лицами соблюдены обязательные условия помилования - они подали ходатайство о помиловании, признали вину, искренне раскаялись и дали обещание вести правопослушный образ жизни", - говорится в сообщении.
МВД Белоруссии должно обеспечить контроль за поведением освобожденных.
Массовые акции протеста вспыхнули в Белоруссии в августе 2020 года после оглашения официальных итогов президентских выборов. Победу на них одержал Александр Лукашенко, получивший 80,1% голосов. Однако оппозиция организовала протестные митинги, для пресечения которых силовики в том числе использовали спецсредства и спецтехнику.
КГБ Белоруссии в феврале 2021 года заявил, что проявления протестов практически сошли на нет. В Белоруссии против ряда лидеров оппозиции возбуждены уголовные дела, в том числе о призывах к захвату власти, о создании экстремистского формирования, заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем, покушении на теракт.
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