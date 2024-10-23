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В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанции
В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанции - РИА Новости Крым, 23.10.2024
В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанции
В Судаке возбуждено уголовное дело по факту гибели юноши от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает крымский главк СК России. РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T11:46
2024-10-23T11:46
2024-10-23T11:52
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Судаке возбуждено уголовное дело по факту гибели юноши от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает крымский главк СК России.Инцидент произошел накануне.Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.Правоохранителям предстоит оценить действия специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности. По факту смерти несовершеннолетнего также открыта прокурорская проверка."В ходе организованных надзорных мероприятий, проведение которых поручено прокуратуре города Судака, будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства при обеспечении безопасности объекта электроснабжения", - сообщили в пресс-служба прокуратуры Крыма.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:В Крыму 13-летнего школьника убило током в трансформаторной подстанцииКерчанку госпитализировали из-за удара током – при чем здесь потопРаботал на аттракционах: в Джанкое подростка ударило током
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РИА Новости Крым
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судак, крым, происшествия, гсу ск россии по крыму и севастополю, прокуратура республики крым, новости крыма, срочные новости крыма
В Крыму 17-летний юноша погиб от удара током в электроподстанции
В Судаке 17-летний юноша погиб от удара током в трансформаторной подстанции
11:46 23.10.2024 (обновлено: 11:52 23.10.2024)
СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт - РИА Новости Крым. В Судаке возбуждено уголовное дело по факту гибели юноши от удара током в трансформаторной подстанции. Об этом сообщает крымский главк СК России.
Инцидент произошел накануне.
"Установлено, что 22 октября 17 летний житель села Переваловка забрался в помещение трансформаторной подстанции, к которой имелся открытый доступ, получив множественные электротравмы, несовместимые с жизнью", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по факту выполнения работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья граждан, повлекших по неосторожности смерть несовершеннолетнего.
Правоохранителям предстоит оценить действия специалистов, ответственных за соблюдение техники безопасности. По факту смерти несовершеннолетнего также открыта прокурорская проверка.
"В ходе организованных надзорных мероприятий, проведение которых поручено прокуратуре города Судака, будут установлены все обстоятельства происшествия, дана оценка исполнению требований законодательства при обеспечении безопасности объекта электроснабжения", - сообщили в пресс-служба прокуратуры Крыма.
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