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Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 23.10.2024
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Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 23.10.2024
Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине
Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине и избежать "побочных эффектов" вследствие расширения боевых действий. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2024
2024-10-23T14:27
2024-10-23T14:27
си цзиньпин (председатель кнр)
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине и избежать "побочных эффектов" вследствие расширения боевых действий. Об этом он заявил на проходящем в Казани заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Си Цзиньпин призвал членов БРИКС выстраивать работу объединения во имя мира и выступать в качестве гарантов общей безопасности.Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями масс-медиа стран БРИКС заявил, что Москва с уважением воспринимает инициативу государств, которые стремятся разрешить украинский конфликт путем мирных переговоров. В частности, Китай и Бразилия, по его словам, "очень взвешенно и объективно подходят к вопросам урегулирования". Российский лидер добавил, что союзники России, включая страны БРИКС, заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта мирным способом.Президент России ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваКогда закончится СВО - ответ ПутинаПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин
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си цзиньпин (председатель кнр), китай, россия, украина, политика, новости сво, в мире, брикс, новости
Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине

Необходимо избежать расширения и эскалации конфликта на Украине – Си Цзиньпин

14:27 23.10.2024
 
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / Перейти в фотобанкПредседатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС
Председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с лидерами БРИКС
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине и избежать "побочных эффектов" вследствие расширения боевых действий. Об этом он заявил на проходящем в Казани заседании саммита БРИКС в расширенном составе.
"Украинский кризис затягивается… Мы должны твердо придерживаться трех принципов: не допустить побочных эффектов вследствие расширения боевых действий, не допустить эскалации, а также действий, способствующих усилению напряженности", - сказал китайский лидер.
Си Цзиньпин призвал членов БРИКС выстраивать работу объединения во имя мира и выступать в качестве гарантов общей безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями масс-медиа стран БРИКС заявил, что Москва с уважением воспринимает инициативу государств, которые стремятся разрешить украинский конфликт путем мирных переговоров. В частности, Китай и Бразилия, по его словам, "очень взвешенно и объективно подходят к вопросам урегулирования". Российский лидер добавил, что союзники России, включая страны БРИКС, заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта мирным способом.
Президент России ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.
ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.
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