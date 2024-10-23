https://crimea.ria.ru/20241023/si-tszinpin-prizval-ne-dopustit-eskalatsii-konflikta-na-ukraine-1141291474.html

Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине

Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине - РИА Новости Крым, 23.10.2024

Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине и избежать "побочных эффектов" вследствие расширения боевых действий. Об этом... РИА Новости Крым, 23.10.2024

2024-10-23T14:27

2024-10-23T14:27

2024-10-23T14:27

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СИМФЕРОПОЛЬ, 23 окт – РИА Новости Крым. Председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине и избежать "побочных эффектов" вследствие расширения боевых действий. Об этом он заявил на проходящем в Казани заседании саммита БРИКС в расширенном составе.Си Цзиньпин призвал членов БРИКС выстраивать работу объединения во имя мира и выступать в качестве гарантов общей безопасности.Ранее президент России Владимир Путин в ходе встречи с представителями масс-медиа стран БРИКС заявил, что Москва с уважением воспринимает инициативу государств, которые стремятся разрешить украинский конфликт путем мирных переговоров. В частности, Китай и Бразилия, по его словам, "очень взвешенно и объективно подходят к вопросам урегулирования". Российский лидер добавил, что союзники России, включая страны БРИКС, заинтересованы в скорейшем разрешении конфликта мирным способом.Президент России ранее озвучивал предложение по мирному урегулированию конфликта на Украине. Оно включает нейтральный, внеблоковый, безъядерный статус Украины, а также ее демилитаризацию и денацификацию; фиксацию в международных договорах статуса Крыма и Севастополя, ДНР и ЛНР, Запорожской и Херсонской областей как регионов РФ.ХVI Саммит стран БРИКС проходит 22 – 24 октября в Казани. В нем принимают участие президент России Владимир Путин, председатель КНР Си Цзиньпин, премьер-министр Индии Нарендра Моди, президент ОАЭ Мухаммед Бен Заид Аль Нахайян, а также лидеры и официальные представители ряда других стран.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Что позволит заключить мир на Украине – ответ ЛавроваКогда закончится СВО - ответ ПутинаПобедить Россию на поле боя невозможно – Путин

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РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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