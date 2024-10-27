https://crimea.ria.ru/20241027/izmaylovka-v-dnr-osvobozhdena-1141378071.html
Измайловка в ДНР освобождена
Измайловка в ДНР освобождена - РИА Новости Крым, 27.10.2024
Измайловка в ДНР освобождена
Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.10.2024
2024-10-27T12:16
2024-10-27T12:16
2024-10-27T12:30
донецкая народная республика (днр)
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
новости сво
ситуация в донбассе: новости и комментарии
события в донбассе
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СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря Донецкой Народной Республики.Отражены 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".Накануне под контроль российских сил перешел населенный пункт Александрополь в ДНР. 23 октября подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь освободили населенный пункт Николаевка.Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО – потери Украины за неделю превысили 15,5 тысяч боевиковВС России освободили Новосадовое в ДНРЧто происходит в зоне СВО - сводка Минобороны
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
news.crimea@rian.ru
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донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Измайловка Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке.
Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря Донецкой Народной Республики.
Отражены 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.
Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".
Накануне под контроль российских сил перешел населенный пункт Александрополь
в ДНР. 23 октября подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка
в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь освободили населенный пункт Николаевка.
Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое
в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное
. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое
, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива.
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