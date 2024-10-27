https://crimea.ria.ru/20241027/izmaylovka-v-dnr-osvobozhdena-1141378071.html

Измайловка в ДНР освобождена

Измайловка в ДНР освобождена - РИА Новости Крым, 27.10.2024

Измайловка в ДНР освобождена

Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны. РИА Новости Крым, 27.10.2024

2024-10-27T12:16

2024-10-27T12:16

2024-10-27T12:30

донецкая народная республика (днр)

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

новости сво

ситуация в донбассе: новости и комментарии

события в донбассе

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/08/12/1139681799_0:167:3206:1970_1920x0_80_0_0_6365c006b228f6a980a920a16dfa3770.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 окт - РИА Новости Крым. Вооруженные силы России взяли под контроль населенный пункт Измайловка в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны.Кроме того, нанесли поражение живой силе и технике 95-й десантно-штурмовой, 114-й механизированной, 46-й аэромобильной бригад ВСУ, 109-й и 122-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Сухая Балка, Розовка, Дзержинск, Дружба, Вишневое и Заря Донецкой Народной Республики.Отражены 11 контратак формирований 23-й, 53-й, 93-й, 100-й, 110-й механизированных, 144-й пехотной, 68-й егерской, 25-й воздушно-десантной бригад, 425 штурмового батальона ВСУ, 37-й бригады морской пехоты и 12-й бригады нацгвардии.Противник потерял до 600 военнослужащих, танк, два бронетранспортера Viking шведского производства, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, два 152-мм орудия Д-20, 152-мм гаубицу "Мста-Б", четыре 122-мм гаубицы Д-30 и 100-мм противотанковую пушку "Рапира".Накануне под контроль российских сил перешел населенный пункт Александрополь в ДНР. 23 октября подразделения "Южной" группировки войск в результате активных наступательных действий освободили населенный пункт Серебрянка в ДНР. Подразделения группировки войск "Центр" в свою очередь освободили населенный пункт Николаевка.Накануне Минобороны РФ сообщило о взятии под контроль села Новосадовое в ДНР. До этого был освобожден населенный пункт Зоряное. До этого подразделения "Южной" группировки освободили населенный пункт Зоряное Первое, а бойцы группировки "Восток" – село Золотая Нива.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Новости СВО – потери Украины за неделю превысили 15,5 тысяч боевиковВС России освободили Новосадовое в ДНРЧто происходит в зоне СВО - сводка Минобороны

донецкая народная республика (днр)

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

донецкая народная республика (днр), министерство обороны рф, вооруженные силы россии, новости сво, ситуация в донбассе: новости и комментарии, события в донбассе