https://crimea.ria.ru/20241026/chto-proiskhodit-v-zone-svo---svodka-minoborony-1141367806.html

Что происходит в зоне СВО - сводка Минобороны

Что происходит в зоне СВО - сводка Минобороны - РИА Новости Крым, 26.10.2024

Что происходит в зоне СВО - сводка Минобороны

Армия России продолжает успешное продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации превысили 2000 боевиков. Об этом сообщили в... РИА Новости Крым, 26.10.2024

2024-10-26T13:15

2024-10-26T13:15

2024-10-26T13:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 окт – РИА Новости Крым. Армия России продолжает успешное продвижение вглубь обороны противника, потери ВСУ за сутки в зоне спецоперации превысили 2000 боевиков. Об этом сообщили в Минобороны РФ.По данным Минобороны, продвижение в глубину обороны противника продолжают подразделения группировки войск "Центр". За сутки они нанесли поражение живой силе и технике 100-й механизированной бригады ВСУ, 119-й бригады теробороны и 12-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Щербиновка, Дзержинск, Берестки и Клебан-Бык в Донецкой Народной Республике.Подразделения группировки войск "Восток" также улучшили положение по переднему краю, поразив боевиков 72-й механизированной и 58-й мотопехотной бригад ВСУ под Трудовым и Добровольем в ДНР и сократив ряды противника на 120 человек.Тактическое положение улучшили подразделения группировки войск "Запад". Российские бойцы на своем участке фронта ударили по 53-й и 60-й механизированным, 95-й десантно-штурмовой и 3-й штурмовой бригадам ВСУ, а также 107-й бригаде теробороны.В результате враг был поражен в Харьковской области (н.п. Донецкое и Боровая) и в ЛНР (в районе Серебрянского лесничества и населенного пункта Петровское). Кроме того, бойцы группировки отразили контратаку украинских штурмовиков. Общие потери ВСУ здесь превысили 510 военнослужащих.Успешное наступление подразделения "Южной" группировки войск позволило в течение минувших суток освободить еще один населенный пункт в ДНР."Нанесено поражение формированиям 23-й, 54-й механизированных, 3-й, 10-й штурмовых, 79-й десантно-штурмовой, 46-й аэромобильной бригад ВСУ и 37-й бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Часов Яр, Звановка, Северск, Дачное, Веселый Гай и Курахово Донецкой Народной Республики. Отражена контратака штурмовой группы ВСУ. Потери противника составили свыше 740 военнослужащих", – поделились подробностями боев в Минобороны.Кроме того, бойцы группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям 31-й механизированной и 57-й мотопехотной бригад ВСУ на Харьковском направлении – в районах населенных пунктов Липцы и Гоптовка Харьковской области. А подразделения "Днепра" поразили формирования 65-й механизированной бригады ВСУ и 15-й бригады нацгвардии под Работино и Малой Токмачкой в Запорожской области.Совокупные потери противника на этих двух направлениях превысили 120 боевиков.Ранее сообщалось, что за неделю ВСУ потеряли в зоне СВО свыше 15,5 тысяч военнослужащих. Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:Как армия России освобождала Украинск и спасала мирных людей от ВСУ Российские войска надежно окружили ВСУ в Курской области – Путин Новости СВО – потери Украины за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков

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