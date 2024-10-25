https://crimea.ria.ru/20241025/novosti-svo--poteri-vsu-za-nedelyu-prevysili-155-tysyach-boevikov-1141343176.html

Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков

Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 25.10.2024

Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков

До 15 630 украинских боевиков, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне... РИА Новости Крым, 25.10.2024

2024-10-25T14:33

2024-10-25T14:33

2024-10-25T14:33

новости сво

министерство обороны рф

вооруженные силы россии

всу (вооруженные силы украины)

потери всу

поставки западного оружия украине

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.crimea.ria.ru/img/07e8/0a/15/1141235678_0:160:3073:1889_1920x0_80_0_0_419de43404489910621ab1bad6409c44.jpg.webp

СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. До 15 630 украинских боевиков, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения "Севера" за неделю уничтожили свыше 2720 вражеских солдат, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, 47 орудий полевой артиллерии, 42 автомобиля, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре полевых склада с боеприпасами.Активными действиями бойцов группы "Запад" отражены 20 контратак. Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь полевых складов с боеприпасами.Подразделения "Южной" группы войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 11 контратак, разбили свыше 5410 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасами.В зоне ответственности группировки "Центр" отражены 72 контратаки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля.Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 750 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства стран НАТО.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 440 боевиков, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии, немецкую пусковую установку ЗРК IRIS-T и семь полевых складов с боеприпасами.За неделю российские военные освободили четыре населенных пункта в Донбассе - Николаевку,Зоряное,Серебрянку и Новосадовое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы55 украинских боевиков сдались в плен за неделюПутин назвал колоссальные потери ВСУ на курском направлении

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2024

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://crimea.ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Крым 1 5 4.7 96 news.crimea@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине