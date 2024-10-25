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Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 25.10.2024
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Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков
Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков - РИА Новости Крым, 25.10.2024
Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков
До 15 630 украинских боевиков, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне... РИА Новости Крым, 25.10.2024
2024-10-25T14:33
2024-10-25T14:33
новости сво
министерство обороны рф
вооруженные силы россии
всу (вооруженные силы украины)
потери всу
поставки западного оружия украине
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. До 15 630 украинских боевиков, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.Подразделения "Севера" за неделю уничтожили свыше 2720 вражеских солдат, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, 47 орудий полевой артиллерии, 42 автомобиля, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре полевых склада с боеприпасами.Активными действиями бойцов группы "Запад" отражены 20 контратак. Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь полевых складов с боеприпасами.Подразделения "Южной" группы войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 11 контратак, разбили свыше 5410 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасами.В зоне ответственности группировки "Центр" отражены 72 контратаки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля.Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 750 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства стран НАТО.Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 440 боевиков, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии, немецкую пусковую установку ЗРК IRIS-T и семь полевых складов с боеприпасами.За неделю российские военные освободили четыре населенных пункта в Донбассе - Николаевку,Зоряное,Серебрянку и Новосадовое.Самые интересные и важные новости ищите в наших соцсетях: Telegram, Дзен и ВКонтакте. Также следите за нами в Одноклассниках и Rutube.Читайте также на РИА Новости Крым:42 групповых удара – на Украине разбиты нефтегазовые объекты и аэродромы55 украинских боевиков сдались в плен за неделюПутин назвал колоссальные потери ВСУ на курском направлении
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости Крым
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5
4.7
96
news.crimea@rian.ru
7 495 645-6601
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новости сво, министерство обороны рф, вооруженные силы россии, всу (вооруженные силы украины), потери всу , поставки западного оружия украине
Новости СВО – потери ВСУ за неделю превысили 15,5 тысяч боевиков

Украинская армия за неделю боев в зоне спецоперации потеряла 15 630 боевиков

14:33 25.10.2024
 
© РИА Новости . Станислав Красильников / Перейти в фотобанкВоеннослужащий экипажа зенитного ракетного комплекса "Тор-2М"
Военнослужащий экипажа зенитного ракетного комплекса Тор-2М - РИА Новости, 1920, 25.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 окт - РИА Новости Крым. До 15 630 украинских боевиков, вражескую технику, вооружения и склады с боеприпасами противника разбили российские военные за неделю на всех фронтах в зоне спецоперации. Об этом сообщает Минобороны России.
Подразделения "Севера" за неделю уничтожили свыше 2720 вражеских солдат, 10 танков и 74 боевые бронированные машины, 47 орудий полевой артиллерии, 42 автомобиля, 11 станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, четыре полевых склада с боеприпасами.
Активными действиями бойцов группы "Запад" отражены 20 контратак. Противник потерял до 3180 военнослужащих, танк, 11 боевых бронированных машин, 28 автомобилей и 30 орудий полевой артиллерии, шесть станций радиоэлектронной и контрбатарейной борьбы, восемь полевых складов с боеприпасами.
Подразделения "Южной" группы войск продолжили продвижение в глубину обороны противника, отразили 11 контратак, разбили свыше 5410 военнослужащих, танк, семь боевых бронированных машин, 45 автомобилей, 37 орудий полевой артиллерии, пять станций радиоэлектронной борьбы и 11 полевых складов боеприпасами.
В зоне ответственности группировки "Центр" отражены 72 контратаки. Потери украинских вооруженных формирований составили до 3130 военнослужащих, 28 боевых бронированных машин, 35 орудий полевой артиллерии и 23 автомобиля.
Подразделения "Востока" заняли более выгодные рубежи и позиции, ликвидировали до 750 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, 21 автомобиль и 16 орудий полевой артиллерии, в том числе 13 самоходных артиллерийских установок и гаубиц производства стран НАТО.
Подразделения группировки войск "Днепр" уничтожили до 440 боевиков, 37 автомобилей и девять орудий полевой артиллерии, немецкую пусковую установку ЗРК IRIS-T и семь полевых складов с боеприпасами.
За неделю российские военные освободили четыре населенных пункта в Донбассе - Николаевку,Зоряное,Серебрянку и Новосадовое.
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Новости СВОМинистерство обороны РФВооруженные силы РоссииВСУ (Вооруженные силы Украины)Потери ВСУПоставки западного оружия Украине
 
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